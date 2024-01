Listado completo con las 32 series españolas que se estrenan este 2024 en televisión

Este año 2024 llega repleto de grandes estrenos entre la ficción española. Y si hay una plataforma o productora que se lleva la palma, esa es Atresmedia, que une más de 20 estrenos (y los que faltan por anunciar). Es verdad que muchos acaban de terminar rodaje, y ni siquiera sabemos la fecha exacta de estreno o su reparto. Pero desde luego, van a dar mucho que hablar este 2024: la secuela de ‘La Ruta‘, una serie de Megan Maxwell o el reboot de ‘Física o Química‘ están entre los proyectos más destacados.

Le sigue de cerca RTVE, que también busca consolidar su oferta, sobre todo después de los éxitos que ha cosechado con ‘4 estrellas‘, ‘La Promesa‘ y ‘Salón de té La Moderna‘. Quiere ser la alternativa pública de la ficción española y está sentando las bases para conseguirlo. También encontramos a Mediaset, con el regreso de ‘La que se avecina‘ o el estreno de ‘Zorro‘, que primero llegará de la mano de Prime Video.

ATRESMEDIA

Una vida menos en Canarias

Natalia Verbeke y Ginés García-Millán, protagonistas de ‘Una vida menos en Canarias’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Luis Lacasa, prestigioso inspector de homicidios en Madrid, se ve forzado a aceptar un traslado a las islas Canarias y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas, pero sobre todo a Naira, una carismática inspectora, amante de su tierra con la que, a pesar de sus diferencias y rivalidades formara un buen equipo y al mismo tiempo, una complicidad que cuestionara sus férreas convicciones.

Ginés García Millán y Natalia Verbeke unen fuerzas como una pareja de detectives bastante opuesta para investigar homicidios en Canarias. De hecho, funcionará como un procedimental al uso. Es decir, a caso por capítulo. Llegará a ATRESplayer Premium primero, pero los espectadores podrán disfrutarla en abierto a partir del domingo 28 de enero. Y además en horario de prime time. Nada mal, ¿verdad? La serie está compuesta por 5 episodios de 50 minutos de duración cada uno. Y el reparto lo completan Paco Marín, Sergio Momo, Silvia Naval, Mari Carmen Sánchez, Luna Zuazu, Dariam Coco, Maria Garralón, Elisa Matilla, Thais Blume y Elena Ballesteros.

Fecha de estreno: 28 de enero

Entre tierras

Megan Montaner, protagonista de ‘Entre tierras’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: María, una mujer andaluza dedicada a cuidar de su familia desde que murió su padre, decide sacrificarse por los suyos y acepta casarse con un terrateniente manchego que viene a su pueblo buscando esposa, a cambio de asegurarse el bienestar y el futuro de su madre y hermanos.

El caso de la serie de Megan Montaner y Unax Ugalde marca la estrategia de la plataforma de Atresmedia con alguno de sus proyectos. La serie se estrenó el pasado septiembre 2023 en ATRESplayer Premium y todos sus episodios están disponibles en la plataforma. Pero, al igual que otras ficciones como ‘Veneno‘, va a probar suerte también en abierto. Antena 3 lanza finalmente su nueva apuesta en la noche de los jueves, desde el 11 de enero.

Fecha de estreno: 11 de enero

La pasión turca

‘La pasión turca’, nueva serie de Maggie Civantos. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Olivia, una profesora española de Bellas Artes con una brillante carrera profesional, despierta de un coma en un hospital de Estambul después de haber intentado suicidarse. Allí responde a las preguntas de una inspectora que investiga la colaboración de Olivia en una red de contrabando de obras de arte junto a Yaman, su amante turco. El relato de la protagonista reconstruye en dos tiempos la arrolladora pasión que vivió junto a Yaman y que le hizo abandonar su proyecto de vida en España.

‘La pasión turca’ es una de las novelas más famosas y vendidas en nuestro país. Escrita por Antonio Gala, ya tuvo su adaptación a cine en 1994 de la mano de Vicente Aranda y con Ana Belén como protagonista. De hecho, fue un éxito de taquilla y estuvo nominada a 12 Premios Goya, llevándose dos de ellos. Ahora ATRESMEDIA busca darle una nueva vuelta a la historia y en su adaptación contará con Maggie Civantos y el actor turco Ilker Kaleli como protagonistas.

En los 6 episodios de unos 50 minutos de duración cada uno, también nos encontraremos a otros intérpretes de la talla de Laura Pamplona (‘Laura y sus misterios‘), Ainhoa Santamaría, Yasemin Sannino, Fernando Andina, Arlette Torres, Burak Hakki y Mariona Terés.

Fecha de estreno: por confirmar

Beguinas

Foto promocional de ‘Beguinas’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Año 1559 en Segovia, España. La trama sigue los hechos posteriores al anuncio de la boda concertada de Lucía de Avellaneda con el marqués de Peñarrosa. A raíz de una inesperada carta de su madre, Lucía entra en contacto con las comunidades de Beguines, dejando atrás su vida anterior, también comprometiéndose con un romance imposible con el cripto-judío Telmo Medina.

‘Beguinas‘ es una de las series más esperadas de ATRESMEDIA. Las series de época siempre funcionan bien, y esta no va a ser menos. Presentada en el South International Series Festival, ‘Beguinas’ está protagonizada por Yon González (que viene de triunfar en ‘Memento Mori‘) y Amaia Aberasturi. Con diez episodios de 50 minutos cada uno, la serie tiene en su reparto a Beatriz Segura, Melani Olivares, Jaime Olías, Ella Kweku, Lucía Caraballo, Javier Beltrán o Meritxell Calvo.

Pese a que todavía no hay fecha confirmada de ese primer capítulo, sí que sabemos que se estrenará en prime time en Antena 3, y que los suscriptores de ATRESplayer Premium podrán verlo antes.

Fecha de estreno: por confirmar

A muerte

La nueva serie de Dani de la Orden llega a ATRESplayer. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Raúl es un tipo tranquilo y conservador. Tiene una novia y un trabajo que le gusta, pero su vida se desmorona cuando le diagnostican un cáncer en el corazón y su pareja, ajena a esto, rompe con él. Marta es una publicista alérgica al compromiso, feliz de no tener que dar explicaciones a nadie, hasta que un día descubre que está embarazada. Ironías del destino, Raúl y Marta coinciden en el funeral de un compañero del instituto y retoman su amistad poniendo a prueba sus creencias: que ella se puede enamorar aun siendo una descreída y que él puede conocer a la mujer de su vida, cuando su vida puede ser más bien corta.

El realizador Dani de la Orden, con películas como ‘El mejor verano de mi vida’, tiene nuevo proyecto, es una comedia romántica protagonizada por Verónica Echegui y Joan Amargós. Echegui interpreta a Marta, mientras que Amargós da vida a Raúl, al que acaban de diagnosticarle un cáncer en el corazón. ¿Es justo ir a muerte con una relación cuando no sabes cuánto te queda de vida? Ese es el planteamiento de la serie, que estará compuesta por siete episodios de 30 minutos de duración cada uno. Una serie que pretende ser divertida, emocionante y feel good. De esas que tanto nos gustan.

Fecha de estreno: por confirmar

Un nuevo amanecer

Yolanda Ramos es Candela en ‘Un nuevo amanecer’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Candela, conocida artista patria, se ha convertido en una adicta. No sabe muy bien cómo -o eso dice ella-, pero esas dosis de alcohol y drogas a las que no daba demasiada importancia se han acabado desmadrando. «Tranquilos, yo controlo» eran las palabras que últimamente más repetía en su círculo personal y laboral, pero no controla nada de nada. Ni su vida personal -separada y con una hija que pasa más tiempo con su padre y su abuela que con ella-, ni profesional, que cada vez es más desastrosa.

Este pasado mes de julio de 2023, comenzó el rodaje de uno de los proyectos más interesantes del nuevo año en ATRESMEDIA. Y se trata de la nueva serie de Yolanda Ramos. Lo siento, no es un spinoff de Noemí Argüelles, pero si habéis leído la sinopsis, podéis ver que estamos ante una de las series que más van a dar que hablar este 2024. Con Yolanda Ramos dando vida a Candela, una actriz venida a menos, debido sobre a sus adicciones, tenemos ante nosotros un dramedia naturalista, con mucha improvisación y reflexiones vitales sobre el precio de la fama.

Creada por José Corbacho, que también dirige junto a Belén Macías, tenemos un reparto que tiene nombres como Cecilia Freire, Vicky Peña, Ágata Roca, Pau Durà, Abril Zamora, Alicia Falcó, David Selvas, Daniel Bayona Miller, Artur Busquets, Francesc Ferrer, Judit Martín, Nadal Bin, David Ramirez o Mirela Balic.

Fecha de estreno: por confirmar

Red Flags

Los protagonistas de ‘Red Flags’, una de las nuevas propuestas de Atresmedia. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Toni, Érika, Luna y Walter son muy amigos, pero no se conocen en persona. Sólo se siguen en una red social que, para ellos, es tan real como la vida misma. Allí, los cuatro comparten sus miedos, problemas, decepciones con sus recientes experiencias sexuales, que ponen a prueba sus creencias sobre la vida, el amor y la amistad.

‘Red Flags’ se trata de la nueva serie creada por Nando López para Atresmedia, autor de ‘La edad de la ira’, y producida por Zeta Studios. Protagonizada por los jóvenes actores Mar Isern, Diego Rey, Iria del Valle e Ibrahima Kone, se trata de un retrato de la Generación Z y en España, y cómo viven su sexualidad y el mundo que les ha tocado vivir. Se trata de la primera serie original de Nando López. Los ocho episodios estarán dirigidos por Ian de la Rosa y Estel Díaz.

Fecha de estreno: por confirmar

La Ruta. Parte 2: Ibiza

Imagen promocional de ‘La Ruta. Parte 2: Ibiza’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Marc Ribó es el DJ residente de Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1995, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial, la cultura de club y el turismo low cost. Aunque solo veinte años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista, donde los hippies, las canciones americanas y la jet set convivían con los primeros constructores y promotores turísticos.

Alex Monner regresa una vez más para protagonizar la segunda temporada de ‘La Ruta‘, una de las series más aclamadas de Atresplayer. Y no es para menos, ya que la ficción protagonizada por Monner, Ricardo Gómez, Claudia Salas, Guillem Barbosa y Elisabet Casanovas era una radiografía perfecta de la famosa Ruta del Bakalao de finales de los 80 y comienzos de los 90. ‘La Ruta’, creada por Clara Botas, Roberto Martín Maiztegui y Borja Soler, fue ganando adeptos gracias al boca oreja, y esta segunda temporada se centrará más en el personaje de Marc Ribó, y su nueva vida como dj residente en Ibiza.

Fecha de estreno: por confirmar

Santuario

Este es el logo de ‘Santuario’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Tras el desastre climático, en el futuro, las mujeres pasan su embarazo en el Santuario, una enorme instalación en forma de cúpula con condiciones climáticas mejoradas. Allí viven en paz, cuidadas y relajadas, lejos de su familia y del resto de la sociedad para evitar que el aire contaminado afecte a la gestación. O al menos eso creen.

El mundo del podcast ha explotado en estos últimos años. Hoy en día es difícil no conocer a alguien en tu entorno que, o bien tenga podcast, o que esté viciado a alguno en concreto. Uno de los más interesantes de los últimos años es ‘Santuario’, creado por Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Este contaba con las voces de Aura Garrido, Melina Matthews, Manolo Solo, Rocío León, Nikki García y Dani Pérez Prada. Su propuesta es tan interesante, que Atresmedia le echó el ojo (mas bien el oído) y, en colaboración con la productora Pokeepsie Films, de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, comenzaron a desarrollar una serie para Atresplayer.

Aura Garrido (‘El Ministerio del Tiempo‘) repite en su papel protagonista, a la que se le suma Lucía Guerrero (‘Bienvenidos a Edén‘), para contarnos la historia de este extraño santuario que esconde muchos secretos.

Fecha de estreno: por confirmar

El gran salto

Gervasio Deferr, deseando contar su historia. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Adaptación en formato miniserie de la biografía del deportista Gervasio Deferr.

Gervasio Deferr es uno de nuestros grandes deportistas. Triple medallista olímpico, ganó medallas de oro en Sidney 2000 y Atenas 2004 en salto de potro, y medalla de plata en Pekín 2008 en suelo. Pero tras su retirada en 2011, comenzaron los problemas de verdad, debido a su adicción a las drogas y el alcohol. Un camino de espinas hasta que consiguió desintoxicarse e incluso abrió una escuela de gimnasia para enseñar a los niños a disfrutar del deporte.

«Estoy super feliz de llevar mi historia a la pantalla», ha comentado Gervasio Deferr sobre la adaptación de su biografía a formato serie. «La mayoría de la gente solo sabe de mí que gané dos oros y una plata en gimnasia y que me quitaron una medalla mundial por un porro, pero muy pocos saben el precio que pagué por la gloria y todo lo que sufrí antes y después de mi retirada».

Creada por José Rodríguez, ‘El gran salto’ es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia).

Fecha de estreno: por confirmar

La sombra de la tierra

La actriz Elvira Mínguez en ‘Desaparecidos’. / MEDIASET

Sinopsis: En 1896, Villaveza del Agua es un pueblo de la provincia de Zamora dominado por la pobreza. Las miserables tierras de cultivo y las montañas conforman un paisaje fronterizo e inaccesible donde Garibalda, una mujer viuda y enferma, gobierna con mano de hierro la comunidad. Enfrente se encuentra Atilana, su eterna rival, que aspira sin tregua a alcanzar el poder que ostenta la tirana.

Elvira Mínguez es una de las grandes actrices de nuestro país. Ganadora de un Premio Goya, este pasado 2023 escribió la novela ‘La sombra de la tierra’. Y Atresmedia se fijó en ella, dándole carta blanca para adaptarla a serie. Será la primera serie de Fonte Films. Montse García (Atresmedia TV), Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz (Fonte Films) son los productores ejecutivos de esta ficción y que, al parecer, estará dirigida por la propia Elvira Mínguez. Aunque todavía no se han desvelado datos del reparto ni la fecha definitiva de estreno.

Fecha de estreno: por confirmar

¿A qué estás esperando?

Presentación de ‘¿A qué estás esperando?’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Una comedia romántica que recrea los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran, pero el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia.

Mega Maxwell quizá sea una de las escritoras que más vende en nuestro país. Centrada sobre todo en historias románticas, cuenta con más de 50 libros, y más de 5 millones vendidos. Una auténtica locura. Era cuestión de tiempo que alguien quisiera adaptar alguna de sus historias al formato serie, y ha tenido que ser Atresmedia la que ha dado el paso. «Estamos súper contentos de anunciar que vamos a hacer la primera adaptación a una serie de ficción de una de las novelas de la exitosa escritora española Megan Maxwell», explicó José Antonio Antón, director de contenido de Atresmedia. No se ha desvelado aún ni reparto ni fecha de estreno.

Fecha de estreno: por confirmar

33 días

’33 Días’, una de las nuevas series de Atresplayer. / ATRESMEDIA

Sinopsis: 14 de octubre del 2001. Dos delincuentes se escapan del Centro Penitenciario de Lleida. Van armados y son peligrosos. En una fuga de película, no han dudado en disparar a dos policías a bocajarro. Todas las alarmas se encienden y un dispositivo espectacular sale a la búsqueda de los fugitivos… Pero pronto comprobarán que no va a ser fácil atraparlos.

Inspirándose en la historia real de la fuga de Manuel Brito y Javier Picatoste, llega un nuevo thriller a Atresplayer, con esta nueva serie creada por Carles Porta, que participó en el equipo creativo de ‘Crims’ y en ‘El crimen de la guardia urbana‘. Esta última, con una adaptación en Netflix: ‘El cuerpo en llamas’. Aún no se han desvelado los nombres de los protagonistas, pero desde luego, será una de las series españolas del año.

Fecha de estreno: por confirmar

Ángela

Verónica Sánchez, en ‘Ángela’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Este thriller narra la vida de Ángela (Verónica Sánchez), una mujer aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo (Daniel Grao), con quien tiene dos hijas. Pero bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther (Lucía Jiménez), Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser.

‘Angela’ es la adaptación de la exitosa ficción australiana ‘Ángela Black’, un thriller dramático sobre una mujer que trata de desenmascarar el verdadero rostro de un marido maltratador y psicópata. Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez encabezan el reparto. También encontramos a Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez. La serie ha comenzado su rodaje este pasado mes de octubre, en localizaciones de Vizcaya, exteriores naturales de Mungia, Mundaka y Bilbao.

Fecha de estreno: por confirmar

Eva & Nicole

Belén Rueda y Hiba Abouk, protagonistas de ‘Eva & Nicole’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Una serie drama ambientada en Marbella, en la década de 1980. Una época donde numerosas estrellas de Hollywood paseaban por la ciudad andaluza cada verano. En este escenario, Nicole se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de la noche marbellí y es dueña de una de las discotecas de moda de la ciudad. Su idílica vida da un vuelco cuando aparece en su vida Eva, una vieja amiga que vuelve para vengarse.

Dirigida por Daniel Écija y producida por The Good Mood (‘Cristo y Rey‘), ‘Eva & Nicole’ es sin duda una de las series más esperadas del año. Ya no solo por la época que retrata, esa Marbella de lujos de los años 80 (algo que ya vimos en ‘Los Farad‘, de Prime Video), sino por su reparto. Porque sus dos protagonistas son ni más ni menos que Belén Rueda y Hiba Abouk. La serie contará con 8 episodios de 50 minutos de duración donde ambas mujeres contarán su vida en paralelo desde su pasado hasta su presente.

Fecha de estreno: por confirmar

Sueños de libertad

Protagonistas de la serie ‘Sueños de libertad’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Año 1958. Begoña Montes huye a través del bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Es la nueva esposa Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina. Begoña corre con la niña, cuando Jesús las alcanza y dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare a su propia mujer?

Aunque todavía no hay fecha confirmada del estreno, Antena 3 ya ha comenzado a promocionar la serie, por lo que podremos ver el primer capítulo muy pronto y en abierto. La serie cuenta en su reparto con nombres como Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay, Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias y Marta Belmonte. Se trata de una serie de época que sustituirá a ‘Amar es para siempre‘, y espera conseguir el mismo apoyo del público.

Fecha de estreno: primavera 2024

Piraña

Logo de ‘Piraña’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Tercera temporada de «Veneno», que narrará la historia de Paca La Piraña. A través de su figura, se recorrerá la historia LGTBIQ+, a modo de homenaje a las personas mayores del colectivo.

«Desde el día que te conocimos, me enamoré locamente de ti y lo sabes. Era imposible que esta trilogía, con ‘Veneno’ y ‘Vestidas de azul‘, no acabase contigo, que es con quien empezó». Esas fueron las palabras de Javier Ambrossi a Paca La Piraña durante el Atresplayer Day, en el que se presentó la serie. «Queríamos acabar con lo que significa Paca, que es esa mirada optimista, alegre, ese punto de vista imaginativo, loco, salvaje, que no te cabe en el pecho, como el corazón que tienes. Espero que creemos una serie juntos que esté a la altura de la maravilla de mujer que eres».

‘Piraña’ será la serie que cerrará la trilogía comenzada con ‘Veneno’. Volveremos a reencontrarnos con el personaje, y este proyecto de nuevo estará producido por SUMA Content, la productora de Los Javis.

Fecha de estreno: por confirmar

FoQ: La nueva generación

Logo provisional del reboot de ‘Física o Química’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Tras el incendio que arrasó el viejo instituto hace más de 10 años, el Nuevo Zurbarán ha reabierto sus puertas y, ahora, debe formar una clase especial para acoger el excedente de alumnos de otros centros.

Poco se sabe aún del reboot de una serie tan mítica en nuestro país como ‘Física o Química’. Volveremos a encontrarnos con alumnos del Zurbarán, pero esta vez serán nuevos, aunque el director de contenidos de Atresmedia, Jose Antonio Antón, confirmó que el proyecto está aún en una fase muy temprana. No se descartan cameos de los personajes clásicos, pero la historia se centrará en nuevos alumnos del instituto.

Fecha de estreno: por confirmar

MEDIASET

La que se avecina (14ª temporada)

Sinopsis: los vecinos de la calle Contubernio tendrán nuevas tramas en esta temporada 14. Una de ellas es la dramática pérdida de Antonio Recio de su preciado negocio de mariscos, que ha quedado en manos de la marquesa, mientras que Amador descubrirá que su salud no era tan perfecta como pensaba. Todo ello hará que dos nuevos vecinos de Contubernio 49 echen de menos la vida en el pueblo.

Pese a que Telecinco estrenó el primer capítulo de la temporada 14 de ‘La que se avecina’ el pasado mes de noviembre, aún no sabemos cuándo llegarán los siete restantes a la cadena en abierto. La temporada se puede ver en Prime Video, plataforma en la que aún se tiene que estrenar la temporada 15. Estos nuevos episodios le han insuflado nueva vida a la serie de los hermanos Caballero, reconciliándola con la crítica y con el público. Aún echamos de menos a Jose Luis Gil, que sigue recuperándose de su problemas de salud, pero los nuevos personajes están dando nuevas tramas muy interesantes a los vecinos de Contubernio.

Fecha de estreno: por confirmar

El pueblo (4ª temporada)

Sinopsis: Los peñafrienses se enfrentan a nuevos retos ahora que por fin el municipio palpita una vez más. El matrimonio de Nacho y la Balbina se enfrenta a duras pruebas, en concreto, la de los hermanos de ella, que quieren meterlo en sus negocios poco claros. El Ovejas y el Arsacio prueban con las citas rápidas para buscar pareja. Y un par de nuevos negocios pequeños y locales surgen en el pueblo, uno de comer caracoles y otro de carne vegana. Con lo que no cuentan es con el regreso de Juanjo, ya diagnosticado como mentiroso compulsivo.

‘El pueblo‘, la serie de Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad llegó a su fin con la temporada 4, que se estrenó el pasado 2023 en Prime Video. Pero en Telecinco aún no hemos podido ver las aventuras de los habitantes de Peñafría. Al reparto de esta última temporada se unieron Jesús Castejón como el Tío Filetes y Yanet Sierra como Damarys. Esos dos nombres se unen al resto de intérpretes. Ana Arias, Raúl Peña, Elena Gallardo, Roque Ruiz, Laura Gómez-Lacueva, Richard Collins-Moore, Carlos Areces, María Hervás, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Santi Millán, Ingrid Rubio, Empar Ferrer, Ángel Jodrá, Vicente Gil, Javier Losán, Helena Lanza, Nicolás Mota, Raquel Guerrero, Silvia Casanova o Jordi Aguilar.

Fecha de estreno: por confirmar

Entrevías (4ª temporada)

José Coronado es nuestro Liam Neeson patrio. / MEDIASET

Sinopsis: Tirso Abantos es un ex militar que regenta una ferretería de barrio; solitario y poco dado a mostrar afecto, tras un incidente familiar se ve obligado a encargarse durante un tiempo de su nieta Irene, una joven de origen vietnamita, contestataria y rebelde a la que la hija de Tirso es incapaz de controlar.

‘Entrevías‘ es uno de los éxitos más sorprendentes del audiovisual español de los últimos años. Empezó su carrera en Telecinco y, pese a que en la cadena de Mediaset las audiencias han ido bajando, su incorporación al catálogo de Netflix la han convertido en un éxito internacional. De hecho, es la serie española más vista de Netflix, situándose en el número 50 en el cómputo global. Unos números de escándalo. En esta temporada 4, José Coronado regresa como Tirso Abantos. Pero también vuelven Luis Zahera como Ezequiel Fandiño y Felipe Londoño como Nelson Gutiérrez.

A ellos habría que sumar los más que probables regresos de Laura Ramos como Gladys, María Molins como Jimena, Manuel Tafallé como Pepe, Michelle Calvó como Dulce, Itziar Atienza como Amanda, Miguel Ángel Jiménez como Santi o Manolo Caro como Sanchís. La que no regresará es Nona Sobo, que despidió al personaje en la temporada 3.

Fecha de estreno: por confirmar

Romi

Dos de las protagonistas de ‘Romi’. / MEDIASET

Sinopsis: La serie aborda las investigaciones de una joven detective privada con discapacidad auditiva post locutiva con implante coclear (Cerezuela) que tiene una gran habilidad para resolver los casos que se le presentan y también, un máster en microgestos. En ocasiones su talento puede resultar abrumador, y a la vez, es una chica con los problemas propios de una joven de su edad. Su tendencia a bordear la legalidad para resolver los casos y conseguir sus fines le quita el sueño a su madre, Alaia (Millán), que trabaja como inspectora en la Ertzaintza.

La ESCAC (Escuela Superior de Comunicación Audiovisual de Cataluña) creó junto a Mediaset el programa ‘Showrunners: Aula de Ficción’ para apostar por los jóvenes talentos. Y ‘Romi‘ es la primera serie que sale de la primera edición del programa. Iker Azkoitia es el creador del proyecto, seleccionado en 2020, y contó en las primeras fases de desarrollo con los también creadores Pau Bacardit y Lluis Mosquera.

María Cerezuela (‘El club de los lectores criminales‘) y Natalia Millán son las protagonistas de este thriller atípico que cuenta también en su reparto con Edurne Azkarate (‘Irati’), Unax Ugalde, Elena Irureta (‘Ocho apellidos marroquís’), Asier Etxeandia (‘Sky Rojo’), Iñaki Font, Jon Olivares (‘Sagrada familia’), Alvar Gordejuela (‘El Pueblo’), Mikele Urroz (‘HIT’) y Verónika Moral (‘Servir y proteger’).

Fecha de estreno: por confirmar

El Marqués

‘El Marqués’, nueva serie de Mediaset. / MEDIASET

Sinopsis: En diciembre de 1977, dos años después de los crímenes en la finca andaluza de Los Galindos, Onofre, un periodista que finaliza sus prácticas en una revista de actualidad, debe regresar a su pueblo, Paradas, donde se produjo el suceso. El director de la publicación, Solís, le encarga que escriba un artículo sobre la situación actual en el municipio. A su regreso al pueblo, encuentra a sus vecinos traumatizados y divididos y descubre que Chelo, su mejor amiga de quien siempre estuvo enamorado, se resiste a hablar con él porque sus familias están enfrentadas: Pedro, tío de la joven, fue acusado de los asesinatos; y Rosita, una de las víctimas, es tía de Onofre.

Ignacio del Moral (Goya al Mejor Guion Adaptado por ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ en 2013) y Begoña Álvarez (‘Desaparecidos. La serie’ y ‘Skam’) son los creadores de este relato dramático, producido en colaboración con Unicorn Content. Y su reparto está repleto de nombres ilustres como José Pastor (‘Bosé’), Víctor Clavijo (‘La Espera’), Óscar de la Fuente (‘El buen patrón’), Paco Tous (‘Los hombres de Paco’) y Adelfa Calvo (‘Madres paralelas’). La serie constará de seis episodios.

“Es una serie de ficción, y aunque está inspirada en hechos reales, los personajes son ficticios, y a las víctimas les hemos cambiado el nombre porque no sabemos prácticamente nada de ellos”, explicó Ignacio Del Moral en la presentación de la serie. “Se trata de una historia con personajes muy potentes, en el marco de unos hechos que dividieron a un pueblo con acusaciones cruzadas y con el contexto de unos crímenes que nos llevan a cuestionarnos cómo actúan personas que a priori no estaban destinadas al mal”, comentó Begoña Álvarez.

Fecha de estreno: por confirmar

RTVE

HIT (3ª temporada)

Imagen de la tercera temporada de ‘HIT’. / RTVE

Sinopsis: Hugo Ibarra Toledo (HIT) dejará atrás no solo la península, sino también su profesión como docente. Y es que, tras su última recaída en el alcoholismo, HIT llegará a La Palma para sopesar su ingreso en el Centro Aasha, dedicado al tratamiento de las adicciones. Allí, entre los internos coincidirá con Lena (Carmen Arrufat) alumna de la primera temporada, del colegio Anne Frank, con la que aún tiene asuntos pendientes.

Daniel Grao encabeza de nuevo el reparto de ‘la ficción ‘HIT’ retomando su papel de Hugo. Junto a él veremos a Abi (Francisca Aronsson), Tom (Ton Vieira), Christian (Juan Grandinetti), Marc (Roger Sahuquillo), Nora (Andy Duato), Israel (Mitch Martín), Julia (Carlota Trueba), Yol (Miranda Gallego) y Sergio (Josito Peña). Aunque ha habido problemas con esta nueva temporada, que fue presentada el pasado mes de marzo. Pero aun así, la serie lleva meses metida en un cajón, sin novedades de ningún tipo y sin fecha de estreno confirmada. Todo parece indicar que llegará este 2024, pero por ahora es un completo misterio.

Fecha de estreno: por confirmar

Zorro

Sinopsis: Además de su sentido de la justicia, Diego de la Vega tiene su batalla personal para convertirse en Zorro: descubrir al asesino de su padre. Un propósito vital que no le hará detenerse ante nada ni nadie para descubrir su identidad.

Este enero de 2024 nos llega una nueva adaptación del legendario héroe enmascarado ‘El Zorro‘, esta vez con Miguel Bernadeau dando vida al justiciero Diego De la Vega, que sustituye a Antonio Banderas, que protagonizó dos películas en el cine. Tratando de actualizar un poco el mito, Bernadeau se echa a la espalda al personaje en una serie de aventuras que promete mezclar acción y romances tórridos para encandilar a los espectadores. Además, cuenta con el regreso televisivo de Rodolfo Sancho, que dará vida al villano. La serie se podrá ver completa en Amazon Prime Video el mismo día de su estreno, mientras que en TVE se estrenará de forma semanal.

Fecha de estreno: 25 de enero

La ley del mar

Descubre 'La ley del mar', una miniserie basada en hechos reales, sobre el rescate a 51 inmigrantes en aguas internacionales del Mediterráneo.



Muy pronto en @La1_tve, con Blanca Portillo y Luis Tosar. pic.twitter.com/c9q0lEoGSv — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 23, 2023

Sinopsis: El 14 de julio de 2006, José Durá “Pepe”, y nueve tripulantes más del pesquero ‘Francisco y Catalina’ tomaron la decisión, amparada según ellos en la denominada “Ley del Mar”, de subir a un barco preparado para 10 tripulantes a 51 inmigrantes eritreos varados a diez millas de Malta, entre los que se encontraban una niña de 2 años y una mujer embarazada. Durante nueve largos días, la embarcación quedó a la espera de la decisión de las autoridades europeas. Mientras las negociaciones se sucedían entre la diplomacia de media Europa, más de sesenta personas convivían en apenas cincuenta metros cuadrados.

Luis Tosar y Blanca Portillo protagonizan una de las miniseries más esperadas de RTVE. En colaboración con À Punt, han llevado a cabo la adaptación de uno de los rescates de refugiados más sonados de los últimos años. Compuesta por tres capítulos, ‘La Ley del mar’ se ha rodado íntegramente en escenarios naturales durante 7 semanas entre Madrid, Alicante, Ciudad de la Luz y Santa Pola e incluye un complejo rodaje en alta mar de tres semanas. Uno de los estrenos fuertes de la temporada, no solo por sus protagonistas, sino por su mensaje de denuncia.

Fecha de estreno: 15 de enero

Detective Touré

Los protagonistas de la serie ‘Detective Touré’. / RTVE

Sinopsis: Touré, un inmigrante guineano asentado en Bilbao, se gana la vida como improvisado detective de poca monta. Su intuición y particular sentido del humor le hacen ganarse la confianza de la Ertzaintza y le sumergen en una compleja investigación en la que se enfrentará a múltiples peligros: conocerá de cerca la corrupción inmobiliaria, los tejemanejes del conflictivo barrio de San Francisco e incluso se topará con la mafia nigeriana.

Basada en las novelas de Jon Arretxe, ‘Detective Touré’ se va a convertir en la primera serie en la historia de España en estar protagonizada por un actor negro. Ya iba siendo hora, ¿verdad? Con Malcolm Treviño-Sitté dando vida a Touré, nos encontramos ante una historia de drama, misterio y comedia, con un inmigrante convertido en detective amateur en Bilbao. Unax Ugalde, Itziar Ituño, Loreto Mauleón, Itsaso Arana, Urko Olazabal, Gorsy Edu, Ayoub El Hilali y Ane Gabarain completan el reparto de una serie que terminó de rodarse este pasado mes de septiembre. La serie además ha sido creada por el ganador del Premio Goya al mejor guion adaptado en 2021 David Pérez Sañudo(‘Ane’) y por Carlos Vila Sexto.

Fecha de estreno: primer semestre 2024

Los mil días de Allende

Sinopsis: Biopic de Salvador Allende, expresidente de Chile, desde su campaña presidencial hasta el día de su muerte el 11 de septiembre de 1973.

Cuatro capítulos donde se analiza este periodo desde las circunstancias políticas y sociales que lo rodearon, pero también humanas y familiares. La serie ya se ha estrenado en Argentina y Chile, pero aún está pendiente de estreno en España. Nicolás Acuña es el director de la serie, que nace fruto de una coproducción entre las televisiones públicas de España y Chile. El chileno Alfredo Castro, protagonista, presentó la serie en el Festival de Cine de San Sebastián. «Fue uno de los líderes más importantes del siglo XX que intentó levantar un proyecto hermoso que fue frustrado por las grandes potencias”.

Fecha de estreno: por confirmar

Operación Barrio Ingles

Una de las primeras imágenes de ‘Operación Barrio Inglés’. / RTVE

Sinopsis: La II Guerra Mundial acaba de estallar. Aunque España es neutral, Huelva es un enclave estratégico para controlar los barcos de ambos bandos que atraviesan el estrecho. Además, cuenta con una importante colonia británica. Por ello, los alemanes envían miembros del Servicio Secreto para controlar lo que ocurre en la ciudad, sobre todo en las minas de la provincia de Huelva, propiedad de los ingleses, y que proveen a Gran Bretaña de mineral para armas y artillería.

Otra de las series españolas más esperadas es este drama de espías protagonizado por Aria Bedmar, Peter Vives y Rubén Cortada. Situada en un momento de nuestra historia muy complicado, seguimos a los protagonistas en Huelva, donde se entremezclan las tensiones provocadas por la guerra con historias de amor complicadas. La serie ha sido creada por Gonzalo Crespo Gil, Pilar Crespo, Virginia Yagüe, Pablo Tobías, Manuel Ríos San Martín, Victoria Dal Vera, Tatiana Rodriguez y José Ortuño a partir de una idea original de Alejandro Torres.

Fecha de estreno: por confirmar

Las abogadas

Paula Usero, Almudena Pascual, Irene Escolar y Elisabet Casanovas en ‘Las abogadas’. / RTVE

Sinopsis: Madrid, 1969. Lola González, recién salida de la Facultad de Derecho, vive con ilusión una época nueva en la que comienza a vislumbrarse el final de la dictadura. Cuando su novio, Enrique, es detenido por la policía y muere durante un interrogatorio al precipitarse desde un séptimo piso en extrañas circunstancias, Lola despierta a la realidad que le rodea y se reafirma en sus convicciones. En ese camino hacia la libertad, Lola conocerá a otras jóvenes abogadas laboralistas: Cristina, Manuela y Paca. Junto a ellas, defenderá con valentía sus ideales democráticos, siempre del lado de los más desfavorecidos.

Paula Usero, Irene Escolar, Almudena Pascual y Elisabet Casanovas, son las cuatro protagonistas de ‘Las abogadas‘, que recreará uno de los atentados más crudos de nuestra historia. Las cuatro actrices darán vida a las supervivientes de la tragedia Lola González, Manuela Carmena, Paquita Sauquillo, y Cristina Almeida respectivamente. Es uno de los proyectos más esperados de RTVE, y seguro que traerá polémica al hablar directamente de un atentado perpetrado por la extrema derecha radical de finales de los años 70. La serie ha sido creada por Patricia Ferreira, conocida por ficciones como ‘Sé quien eres’ o ‘Los niños salvajes’.

Fecha de estreno: por confirmar

Asuntos internos

‘Asuntos Internos’, nueva serie de TVE. / RTVE

Sinopsis: Año 1979, Clara Montesinos, miembro de la primera promoción de mujeres policía, llega a una comisaría en la que la irrupción de la heroína condiciona la vida de nuestros protagonistas y de todo el barrio. Allí, la nueva inspectora va a aprender que ser agente es mucho más duro de lo que pensó, y más en ese destino. Ella luchará por limpiar el barrio… y algo más. En esa lucha encontrará aliados inesperados empujados a coger el toro por los cuernos para salir adelante: Ana, una madre adinerada cuya hija cae en las garras de la droga y Berta, la mujer que sirve en su casa, que ha de dar el paso de tomar las riendas de su vida y la de su familia para salir de la situación en la que vive.

‘Asuntos internos’ comenzó su rodaje en Madrid el pasado octubre y cuenta con un reparto encabezado por Laia Manzanares (‘Estoy vivo’), Silvia Abascal (‘Cuéntame’), Nacho Fresneda (‘El ministerio del tiempo’), Luis Callejo (‘La noche más larga’), Carla Campra (‘La otra mirada’, ‘Sagrada familia’) Marta Poveda (‘Servir y proteger’), Miki Esparbé (‘Smiley’), Jorge de Juan, Nico Romero (‘Zorras’), Josema Pichardo (‘Amar es para siempre’) y Josean Bengoetxea (‘Días mejores’), entre otros. La serie, que inicialmente se iba a llamar ‘Demokracia’, ganó en 2020 el Premio RTVE de Conecta Fiction. Un thriller de misterio, acción y drama que promete ser una de las propuestas más interesantes del ente público.

Fecha de estreno: por confirmar

Valle salvaje

Sinopsis: La serie estará ambientada en el periodo del Rey Carlos III. La protagonista, Adriana, una mujer de 20 años que, tras asistir a un baile en el Palacio Real, viaja de Madrid a Asturias. Adriana se acaba de enterar de que su matrimonio con un hombre al que no conoce estaba pactado en secreto, y debe ir a conocer al prometido a la casa de la hermana de su padre. A su llegada, descubre que la “van a tratar como a una esclava” y va a ser obligada a “realizar trabajos que no le corresponden”, como si fuera una criada más. Dentro de esa vida sin esperanza, descubre un amor clandestino y peligroso. Además, conocerá la identidad del responsable de la muerte de su padre, un miembro de la familia, y tendrá que hacer frente a una oscura traición.

¡Atención! TVE y la productora de ‘La Promesa’ preparan esta nueva serie diaria de época. Aunque el argumento lo hemos sabido hace muy poco, gracias a El Confidencial Digital, ya sabemos que la serie inicialmente está prevista para estrenarse en junio de este año. Además, ocupará el espacio de ‘4 estrellas’, aunque todavía está por confirmar, porque también podría sustituir a ‘La Moderna’, que no está teniendo el éxito esperado. TVE ha encargado a la productora Bambú 120 capítulos de ‘su nueva serie ‘Valle Salvaje’ por 11 millones de euros y por ahora está embarcada en la preproducción.

Fecha de estreno: junio 2024