'Sueños de Libertad' paraliza sus grabaciones y varios actores advierten sobre el futuro de su emisión

'Sueños de Libertad' ha suspendido su rodaje temporalmente. La serie de sobremesa de Antena 3, que se ha posicionado como la más vista de la televisión y la más competitiva junto a 'La Promesa' en TVE, hace un paréntesis en sus grabaciones que durará unos cuantos meses.

Este pasado lunes, 30 de junio, el equipo se despidió para poner en marcha unas merecidas vacaciones de verano que se prolongarán más allá de septiembre. Y es que Ana Fernández, la actriz que interpreta a Digna en la ficción, avanzó que la grabación se reanudará en octubre o noviembre.

De este modo, estamos hablando de un largo parón de cuatro meses o incluso más. Lo cierto es que es un modus operandi clásico de Diagonal TV, la productora de 'Sueños de Libertad', cuyo ritmo de trabajo suele estar representado por intensos meses de rodaje a cambio de varios meses de descanso para su equipo técnico y artístico.

Un descanso del que ya han dado cuenta en sus redes sociales varios actores como Dani Tatay o Guillermo Barrientos, Andrés de la Reina y Luis Merino en la serie. No obstante, hay que dejar claro que esta parálisis en el rodaje no implicará un corte en las emisiones en Antena 3.

'Sueños de Libertad' acumula mucha nevera, es decir, gracias al intenso ritmo de grabación de estos seis primeros meses del 2025, hay muchísimos capítulos preparados. Por tanto, la ficción se ofrecerá sin problemas ni interrupciones durante todo el verano y más allá, lo que permite que se tomen tantos meses de pausa.

De hecho, para evitar malentendidos, varios actores han advertido de que la emisión está más que garantizada en Antena 3. Es el caso, por ejemplo, de Candela Cruz, la actriz que da vida a María del Carmen, la encargada de la tienda de Perfumerías de la Reina.

"Nos vamos de vacaciones. Termina esta etapa preciosa de tanto trabajo, tantas tramas, tantos personajes, claquetas, papeles, pasillos, tenacillas, retoques, marcas, bloques, exteriores, kilómetros, estudio, madrugones, recogidas… Nos vamos a recargar pilas para seguir contando. Aclaro que no es un adiós, es solo un descansito. Y la emisión seguirá cada tarde porque hemos trabajado mucho para que haya 'Sueños de Libertad' todo el veranito", ha explicado la intérprete.

Por otro lado, Carolina Lapausa, Luz Borrell en el serial, también se ha despedido temporalmente. "Por fin llegan las vacaciones. Voy a echar mucho de menos a toda esta panda y a mi Doctora Borrell del alma. También sé que el verano se me va a hacer muy largo y voy a contar los días para volver con nuevas ideas y más ganas de seguir trabajando, seguir mejorando. Pero qué alegría he sentido cuando no ha sonado el despertador a las 5:30 am y por poder afrontar el día sin hacer malabares para encontrar un rato de estudio. IMPORTANTE: Nosotros nos vamos de vacaciones, pero la serie se sigue emitiendo de lunes a viernes a las 15.45h en @Antena3 durante todo el verano", avisa también.

Por último, Pepa Aniorte, que encarna a Manuela en 'Sueños de Libertad', también ha confirmado esa marcha -"que no todo va a ser trabajar"- con una imagen que constata que el equipo de la serie realizó una fiesta de despedida este lunes antes de arrancar las vacaciones de verano.