RTVE cambia la parrilla de La 1: Cancela 'Barrio Esperanza' este miércoles y precipita el final de su emisión en domingo

RTVE ha reculado respecto a su cuestionada estrategia de programación en La 1 con 'Barrio Esperanza' y, finalmente, los directivos de la corporación se han tenido que tragar sus palabras; determinando, después de las exhortaciones de la prensa y de los espectadores, que la ficción familiar debe volver a la noche del domingo a partir de las 22:00 horas.

La maniobra llega cuando ya es demasiado tarde y debido, no tanto a la presión de los seguidores, sino más bien a los resultados de audiencia, que han entrado en barrena. La tendencia ha sido muy negativa, con una sangría irrefrenable emisión tras emisión. El sexto capítulo, ofrecido el pasado miércoles, se desplomó a un duro 7,7% de cuota de pantalla y tan solo congregó a 665.000 televidentes. Cifra que contrasta con los más de 1,6 millones alcanzados en la noche del estreno.

Teniendo en cuenta el destacado seguimiento en diferido, con algunos episodios rondando el medio millón de espectadores en esta modalidad de consumo, queda claro que ha gustado y que el principal factor del hundimiento de 'Barrio Esperanza' no ha sido otro que la mala estrategia de programación de La 1 de RTVE. Resulta de todo punto inviable que una comedia de corte familiar como la producida por Globomedia (The Mediapro Studio) arranque más tarde de las once de la noche.

Hasta ahora, la dirección de TVE, impasible, había mirado para otro lado y no había reconocido su error. Sin embargo, esos últimos datos antes mencionados han sido el detonante de un giro de tuerca que se traducirá en enmendar la plana varias semanas después y lanzar del tirón los dos últimos capítulos de 'Barrio Esperanza' el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 22:00 horas; ocupando el espacio de 'La película de la semana', que, en consecuencia, también desaparecerá de la parrilla esta semana.

Con este nuevo movimiento, La 1 persigue dos objetivos. Por un lado, despedir la serie precipitadamente ante su desmoronamiento en audiencias, ventilándose las dos entregas pendientes de emisión de golpe. Y por otro, 'satisfacer' de alguna manera las peticiones del público, que reclamaba insistentemente que su emisión regresará a la noche dominical.

💚El final de temporada de Barrio Esperanza se emitirá el próximo domingo 24 de mayo en @La1_tve y @rtveplay.



Su estreno, el domingo 19 de abril, fue el mejor de una serie de @rtve en seis años con un 15,3% de cuota.



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Con su retirada del miércoles, a La 1 de RTVE se le queda libre ese prime time. No obstante, de momento no optará por lanzar algunas de sus ofertas en cartera pendientes de lanzamiento, como 'Maestros de la Costura Celebrity' o el nuevo proyecto del cómico Manu Sánchez, pues la cadena ha anunciado que, en su lugar, después de 'La Revuelta', se estrenará la película 'El hombre del norte' (2022), un largometraje de acción y aventuras dirigido por Robert Eggers y protagonizado por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman y Claes Bang.