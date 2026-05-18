Jordi Évole ya tiene relevo en la programación de La Sexta con esta nueva oferta en el prime time del domingo

La Sexta cerró la séptima temporada de 'Lo de Évole' hace tres semanas con la entrevista bomba al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tras ofrecer un especial de 'Al rojo vivo' por las elecciones de Andalucía este pasado domingo, la cadena de Atresmedia anuncia ahora el que será el sustituto oficial de Jordi Évole.

Y es que La Sexta anuncia el estreno de la cuarta temporada de 'Anatomía de...' con Mamen Mendizábal para este domingo a las 21:30 horas con una entrega dedicada a analizar la figura de Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella y promotor del Grupo Independiente Liberal (GIL), y si supuso una amenaza para la seguridad nacional.

Con ello, 'Anatomía de...' se verá las caras con el final de 'Barrio Esperanza' en La 1, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida' en Antena 3, 'Cuarto Milenio' en Cuatro y 'Supervivientes: Conexión Honduras' en Telecinco con la intención de repetir el éxito de su anterior temporada, que cerró con una media del 6,8% y 2,3 millones de espectadores únicos, mejorando en +1,8 puntos el dato con respecto a la segunda y siendo su mejor tanda.

Regaló insultos y jamones.

Convirtió la política en un show desde Marbella.

Fue Trump y también Berlusconi.

Hasta que su ambición le hizo caer.



El próximo domingo, “La amenaza de Gil”

ESTRENO. Domingo (21:30h) pic.twitter.com/UuFvUUZqpc — ANATOMÍA DE (@anatomia_tv) May 17, 2026

El programa de Mamen Mendizábal pondrá el foco así en la historia de un constructor que pasó a convertirse en uno de los personajes más famosos de nuestro país tras dar el salto como presentador de un programa de televisión en un jacuzzi rodeado de mujeres y convertirse en el presidente del Atlético de Madrid.

Pero su mayor huella la dejó en la trifulca política. Y lo hizo empezando por Marbella a través de una agrupación política denominada Grupo Independiente Liberal (GIL), para, posteriormente, convertir a la Costa del Sol en su tablero de juego. Su nombre era la definición de populismo, precediendo, en versión local, a Donald Trump.

Sin embargo, su ambición precipitó también su final. Tras conquistar la alcaldía de varias ciudades andaluzas, en 1999 saltaron todas las alarmas cuando desembarcó en Ceuta y Melilla. Su presencia en las ciudades autónomas suponía una amenaza a la seguridad nacional y desde Madrid no dudaron en activar todo el aparato del Estado para frenarle.

En esta primera entrega de la nueva temporada de 'Anatomía de...', Mamen Mendizábal hablará con Celia Villalobos, exalcaldesa de Málaga, exministra del Gobierno Aznar y exdiputada del PP, así como con Cristina Almeida, exdiputada de IU, para analizar la cara política de Jesús Gil y cómo el Estado intentó pararle los pies. El periodista de investigación Antonio Rubio; el corresponsal de ‘El Mundo’ en Marbella, José Carlos Villanueva, que sufrió amenazas de Gil; o el guionista y experto en cultura ‘pop’ Alberto Rey son otros de los entrevistados que ayudan a configurar un retrato del personaje.

Celia Villalobos y Cristina Almeida analizan la figura de Jesús Gil en 'Anatomía de...'

Nuria Roca, Cristina Tárrega y Paco León, entre los invitados de 'Anatomía de...'

'Anatomía de…' regresa a laSexta llena de historias y personajes conocidos que conectarán al espectador con el momento en el que tuvieron lugar, acaparando titulares y centrando la atención de los medios de comunicación. Imágenes inéditas, revelaciones sorprendentes y recreaciones minuciosas sirven para mantener pegados a los espectadores a la pantalla. Y siempre con las características que son el sello distintivo del programa: enfoque meticuloso en la investigación periodística, puesta en escena cuidadosamente elaborada y un aire ‘pop’ en los personajes e historias.

En esta temporada, el espacio contará con los testimonios de personas reconocidas por el gran público como Paco León, Matías Prats, Josep Borrell, Chimo Bayo, Alberto San Juan, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Juan Diego Botto, María Barranco, Pedro Ruiz, María del Monte, Cristina Tárrega, Carmen Calvo, Susanna Griso, Juan Diego Botto o Nuria Roca, entre otros.

Todos ellos tomarán parte en esta nueva edición del programa, que abordará cuestiones como el mítico programa de Antena 3 ‘Homo Zapping’; los Goya del ‘No a la guerra’ en 2003; los problemas de Lola Flores con Hacienda; el rey sin trono Luis Alfonso de Borbón; el final de la ruta del ‘bakalao’; el secuestro del doctor Iglesias Puga, ‘Papuchi’, padre del cantante Julio Iglesias; o el encadenamiento a un árbol de la baronesa Thyssen en 2007.