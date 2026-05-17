Sentencia atronadora al mensaje que RTVE mostró en pantalla en plena emisión de Eurovisión tras la renuncia de España

Este sábado, 16 de mayo se ha celebrado en Viena la final de Eurovisión 2026 en la que España no ha participado por primera vez en 65 años, como protesta por la presencia de Israel. Por tal motivo, RTVE tampoco ha emitido el festival, ni la final ni las semifinales de los días previos.

Para dejar clara la razón por la que ha decidido abandonar el certamen europeo de la canción, RTVE ha lanzado un mensaje a través de sus canales justo a la hora en la que ha arrancado el festival. En dicho mensaje, la cadena pública ha vuelto a defender los derechos humanos y pedir "Paz y justicia para Palestina". Un gesto que ha sido muy aplaudido en redes sociales.

A las 21:00 horas, justo antes del Telediario de La 1, RTVE ha mostrado en pantalla un fondo en negro y las siguientes palabras en blanco, tanto en castellano como en inglés: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina".

Ante la celebración de la final del festival de Eurovisión esta noche, RTVE recuerda que ha decidido no participar en esta edición del certamen.



El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia… pic.twitter.com/PiCc70cINx — RTVE (@rtve) May 16, 2026

RTVE se reafirma en su compromiso de no sumarse a esta edición de Eurovisión por la participación de Israel



Comienza la segunda edición del TD. Síguelo en directo en @rtveplay pic.twitter.com/ykgFBwCE1G — Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 16, 2026

Para el ente público, el silencio no es una opción, como ya demostró el año pasado. Pese a que en esa ocasión sí que participó España, con Melody como nuestra representante, RTVE quiso también lanzar un mensaje antes de emitir el Festival de Eurovisión 2025: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina".

A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra. #Eurovisión2026 pic.twitter.com/g9IJcEHYCe — José Pablo López (@Josepablo_ls) May 16, 2026

Gran ovación a RTVE por su mensaje en defensa de los derechos humanos

Este gesto de la corporación pública presidida por José Pablo López ha recibido una masiva ovación entre los usuarios de X.

Qué orgullo de televisión pública. Dignidad, empatía y humanidad. pic.twitter.com/CDeyor53YB — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) May 17, 2026

Eurovisión es un concurso. Los derechos humanos no lo son.



No se puede mirar hacia otro lado en el genocidio israelí en Gaza. Impecable esto de Televisión Española.



pic.twitter.com/S3Q504cbqr — marta jaenes (@MartaJaenes) May 17, 2026

Así sí. Hay que plantar cara a los que apoyan el GENOCIDIO. Y si nadie nos sigue por lo menos nosotros habremos dado un pasito hacia la coherencia. Bravo RTVE 👏🏻👏🏻 #Eurovisión2026 https://t.co/WdAtdkoomn — Lucía 🐸 (@Luciacrdz_) May 17, 2026

Televisión Española emite un mensaje a las 21h, justo cuando daba comienzo la final de #Eurovision



Esta es mi televisión pública 👏🏼

pic.twitter.com/dldtoAH60z — M 📺 (@casasola_89) May 16, 2026

Que orgullo trabajar aquí. https://t.co/Xl1XNvx9wb — Carles Tamayo (@TamayoStuff) May 16, 2026

Media Europa cantando y bailando sobre los cadáveres de 20.000 niños palestina.

Mientras tanto, en España.#Eurovision #Eurovision2026#FreePalestine https://t.co/HzsqSL1KyN — Djük Satto (@Djuk_Satto) May 16, 2026

En el lado correcto de la historia #LCDLM https://t.co/ZUKwq4Xn0A — Mar Verdejo Coto (@verdejomar) May 16, 2026

ORGULLO DE TELEVISIÓN PÚBLICA.

BRAVO @rtve

Quiero decir también que todo mi ánimo a toda la delegación española, este no debe ser un día fácil para ellos. https://t.co/5fKed7s8xS — María 🌸(stressed era) (@mariahgar04) May 16, 2026

RADIOTELEVISION ESTUPENDA https://t.co/63E41YeRMt — Haters de Martin Verde (@Benifan03) May 16, 2026

pic.twitter.com/X3ncx1TGpo — 𝕊 𝕜 𝕒 𝕣 𝕝 𝕒 𝕥 𝕒 🐾🐈🤍💜♏ (@_SKaRLaTa_) May 16, 2026

Gracias por caminar al lado de las exigencias de la sociedad civil #FueraIsraeldeEurovision liderada por la RESCOP Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.. Basta de complicidad! Gracias RTVE por estar en el lado correcto de la historia. — BDS Madrid 🇵🇸 (@BDSMadrid) May 16, 2026

TVE ha emitido una edición especial de 'La casa de la música' a la hora de Eurovisión

Tanto el año pasado como este, Israel ha estado a punto de hacerse con la victoria. En esta ocasión, ha sido Bulgaria el que le ha arrebatado el Micrófono de Cristal con su representante Dara y su pegadizo tema 'Bangaranga'. Aunque su nombre no estaba en las quinielas, la cantante búlgara acabó ganando las votaciones tanto de los jurados profesionales como del televoto con 516 puntos, frente a los 343 del representante israelí Noam Bettan.

RTVE no ha querido dejar a la audiencia sin su ración de música este sábado 16 de mayo. Por lo tanto, mientras en toda Europa se emitía el Festival de Eurovisión, la cadena pública ha preparado una emisión especial de'La casa de la música', conducida por Jesús Vázquez y con grandes artistas españoles de la talla de Ana Belén, Raphael, Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Mónica Naranjo, Pablo López y Mikel Erentxun.