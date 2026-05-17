Sentencia atronadora al mensaje que RTVE mostró en pantalla en plena emisión de Eurovisión tras la renuncia de España

Este sábado, 16 de mayo se ha celebrado en Viena la final de Eurovisión 2026 en la que España no ha participado por primera vez en 65 años, como protesta por la presencia de Israel. Por tal motivo, RTVE tampoco ha emitido el festival, ni la final ni las semifinales de los días previos.
Para dejar clara la razón por la que ha decidido abandonar el certamen europeo de la canción, RTVE ha lanzado un mensaje a través de sus canales justo a la hora en la que ha arrancado el festival. En dicho mensaje, la cadena pública ha vuelto a defender los derechos humanos y pedir "Paz y justicia para Palestina". Un gesto que ha sido muy aplaudido en redes sociales.
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A las 21:00 horas, justo antes del Telediario de La 1, RTVE ha mostrado en pantalla un fondo en negro y las siguientes palabras en blanco, tanto en castellano como en inglés: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina".
Para el ente público, el silencio no es una opción, como ya demostró el año pasado. Pese a que en esa ocasión sí que participó España, con Melody como nuestra representante, RTVE quiso también lanzar un mensaje antes de emitir el Festival de Eurovisión 2025: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina".
Gran ovación a RTVE por su mensaje en defensa de los derechos humanos
Este gesto de la corporación pública presidida por José Pablo López ha recibido una masiva ovación entre los usuarios de X.
TVE ha emitido una edición especial de 'La casa de la música' a la hora de Eurovisión
Tanto el año pasado como este, Israel ha estado a punto de hacerse con la victoria. En esta ocasión, ha sido Bulgaria el que le ha arrebatado el Micrófono de Cristal con su representante Dara y su pegadizo tema 'Bangaranga'. Aunque su nombre no estaba en las quinielas, la cantante búlgara acabó ganando las votaciones tanto de los jurados profesionales como del televoto con 516 puntos, frente a los 343 del representante israelí Noam Bettan.
RTVE no ha querido dejar a la audiencia sin su ración de música este sábado 16 de mayo. Por lo tanto, mientras en toda Europa se emitía el Festival de Eurovisión, la cadena pública ha preparado una emisión especial de'La casa de la música', conducida por Jesús Vázquez y con grandes artistas españoles de la talla de Ana Belén, Raphael, Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Mónica Naranjo, Pablo López y Mikel Erentxun.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.