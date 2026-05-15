Gonzalo Miró tira de sarcasmo con el viaje de Ayuso a México y su dardo pone la puntilla a la polémica en TVE

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue dando mucho que hablar. Por un lado, por sus polémicas declaraciones asegurando que México no existía hasta que llegaron los españoles y su cruzada con la presidenta del país tras su defensa de Hernán Cortés y por otro, por quién ha pagado este viaje. De ello han hablado este viernes Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'.

Pero previamente, el programa de La 1 se hacía eco de la filtración de la declaración de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, ante la jueza donde aseguraba que su gestor le avanzó que iban a ir a matarle por ser quién era. "En ella asegura que su gestor le advirtió que siendo tú quien eres en Hacienda van a venir a matarte", recalcaba Marta Flich.

"Sí, el cine español ha perdido una buena pareja de guionistas de cine negro, y del bueno, de intriga y conspiración en la historia sobre un hombre solo contra el sistema y amenazado por el simple delito de amar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La eterna lucha entre el bien y el mal o entre González Amador y pagar impuestos", soltaba a modo de dardazo Gonzalo Miró.

Justo después de emitir la declaración de González Amador que ha publicado OkDiario, 'Directo al grano' debatía con sus colaboradores sobre lo que dice la pareja de Díaz Ayuso y después lo ligaban con la polémica en la que está envuelta la presidenta de la CAM por su viaje a México.

"Vamos a San Isidro, qué bonita estampa nos ha dejado este año con el encuentro más tierno de la semana entre Isabel Díaz Ayuso y Florentino Pérez. Se ve que entre ellos la sintonía es idílica, sobre todo después de que la presidenta pusiera por las nubes al mandatario blanco coronándolo como uno de los mejores empresarios de España. Una sintonía tan idílica que casi nos hace olvidar sus respectivos y polémicos frentes abiertos", sostenía después Marta Flich.

Por su lado, Gonzalo Miró volvía a aprovechar para lanzar un dardo a Ayuso por el viaje a México. "Y quién nos iba a decir también que Isabel Díaz Ayuso iba a tener prisa por abrir fosas y desenterrar el pasado. Eso sí, de hace más de 500 años y a miles de kilómetros, tampoco nos íbamos a venir tan arriba", soltaba el copresentador de 'Directo al grano'.

"La presidenta de México responde a las lecciones de Ayuso con una invitación, ¿por qué? Porque a lo mejor tres días sin agenda en Cancún no le hacen a uno un experto en civilizaciones precolombinas", concluía el presentador de TVE.