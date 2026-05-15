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Encuesta | ¿Estás de acuerdo con que RTVE no emita Eurovisión 2026 y que no se pueda ver en España?

por El Televisero

El público en España no puede seguir por televisión el Festival de Eurovisión 2026 por primera vez en la historia. Vota en la encuesta de El Televisero si apoyas la decisión de RTVE de no emitir ni la final ni las semifinales ante la participación de Israel

El representante de Israel en Eurovisión 2026 Noam Bettan y logo de RTVE
El representante de Israel en Eurovisión 2026 Noam Bettan y logo de RTVE | Montaje El Televisero

Por primera vez en la historia, España no participa este año en el Festival de Eurovisión 2026 que se celebra en Viena y que vivirá este sábado su gran final. Por si fuera poco, RTVE también decidió no emitir el festival como medida de presión y boicot a la presencia de Israel en el festival musical.

Así, RTVE no ha emitido ni las dos semifinales que se celebraron el martes y el jueves ni tampoco retransmitirá la gran final de este sábado a las 21:00 horas. En su lugar, La 1 ofrecerá el segundo especial de 'La casa de la música' con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias de una gala con 26 artistas entre los que están Raphael, Ana Belén, Manuel Carrasco, Abraham Mateo o Chanel.

De esta manera, los eurofans españoles que quieran ver la gran final de Eurovisión 2026 no podrán hacerlo a través de la televisión. No obstante, si que podrán seguirla a través del canal oficial de Eurovisión en YouTube como ya ha pasado con las semifinales.

Pero ¿y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que RTVE haya decidido no emitir tampoco el festival de Eurovisión además de retirarse? ¿O crees que tendría que retransmitirlo aunque no participemos en esta edición? ¡VOTA en nuestra encuesta!

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