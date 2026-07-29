Nacho Abad caldea 'En boca de todos' y dice esto de Jesús Cintora tras acusarle de difundir bulos sobre los incendios

Este miércoles se ha vivido un momento de gran tensión entre Pablo Fernández, portavoz de Podemos, y Nacho Abad en 'En boca de todos' al analizar la gestión que se ha hecho sobre los incendios. El desencuentro se ha producido durante la conexión del programa con David Segovia, el alcalde de Pedro Bernardo, una de las localidades afectadas en Ávila, que ha denunciado que no les dejan hacer nada en los montes y ha señalado una mala gestión de los fuegos.

Todo ha empezado cuando David Segovia acusaba a la UME y al gobierno de Pedro Sánchez de una deficiente gestión del incendio que ha afectado a la provincia de Ávila. Ha sido ahí cuando Pablo Fernández ha tomado la palabra para recordar que la prevención depende de las comunidades autónomas. "A mí me hace mucha gracia que cuando todo está quemado, pero como los recortes de prevención los han cometido las comunidades autónomas, que muchas de ellas están gobernadas por el PP, aquí no se habla de la prevención y de la obligación de los propietarios de cuidar los montes y desbrozarlos y de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, si los propietarios no lo hacen, tienen la obligación subsidiaria. ¿Por qué no se habla de eso?", ha cuestionado el político de Podemos.

"Vamos a hablar de eso. David Segovia, ¿usted puede ir al campo y recoger una piña o le multan?", le ha cuestionado Nacho Abad al edil. "No, no se puede coger piñas, no se puede coger orégano ni madera...", ha aseverado él. "Falso", ha replicado Pablo Fernández. "¿Pero por qué llamáis mentiroso a un alcalde que está en el campo?", ha repreguntado el presentador tratando de dar la cara por su invitado. "Porque lo que dice no es verdad", le han contestado tanto Pablo Fernández como Fernando Carrera (PSOE).

"Alcalde, no solo es usted un cobarde según la izquierda de este programa, sino que además es usted un mentiroso", ha apostillado Nacho Abad calentando el ambiente. "Hasta yo siendo alcalde si quiero llevar una máquina excavadora...", ha tratado de decir David Segovia. "Hasta yo siendo alcalde, pero ¿usted qué se cree qué es?", le ha cortado Pablo Fernández. "¿Pero no tienes un presidente que indulta?", le ha espetado Nacho Abad al político.

Nacho Abad, a Pablo Fernández tras acusarle de "bulero": "No me seas Cintora"

Tras ello, el presentador de Mediaset se ha dirigido al alcalde: "Explíquele usted a estos urbanitas si pueden o no coger un tronco". "Seré un urbanita pero me sé la legislativa de Castilla y León, que he sido durante 12 años procurador autonómico de la Junta de Castilla y león, y me sé la legislativa autonómica", le ha contradicho indignado Pablo Fernández. "¡Ya está bien de bulos, de mentiras y de manipulaciones, ya está bien de engañar a la gente!", ha sentenciado el político de Podemos.

"Tiene razón, se puede coger una piña y se puede desbrozar", ha comentado entonces Antonio Naranjo dando la razón a su compañero. "No es verdad. Yo he tenido aquí gente sentada que decía que tenía un hacha...", les ha contestado Nacho Abad. "Tú has tenido a gente que no sabe de legislación y tú ayer, Nacho, soltaste un bulo en 'Código 10' diciendo que había una noticia de 2011 de que le habían multado por coger una piña y lo vendiste como si fuera una noticia de hoy", se ha atrevido a espetarle Pablo Fernández.

"Yo no vendí nada. No me vuelvas a acusar de bulero. Puse un complemento circunstancial de tiempo. Y si no lo has entendido, estudia, ¡no me vuelvas a acusar de bulero!", se ha defendido Nacho Abad. "Dijiste me ha llegado una noticia...", ha intentado replicarle el portavoz de Podemos. "No seas Cintora aquí diciendo lo que es bulo y lo que es verdad, no te lo voy a permitir", ha añadido el presentador.

Pero el político de Podemos no se ha dado por vencido y ha seguido cuestionando lo que hizo el presentador en 'Código 10' mientras Nacho Abad ha insistido en atacar a su colaborador. "Les presento a Pablo Fernández, que tiene un posgrado en la facultad de Begoña Gómez, él determina lo que es verdad o no. Pablo Fernández, licenciado en bulos. Ya está bien", ha concluido el presentador.