Nacho Abad responde alto y claro a esta acusación que existe contra él y su programa 'En boca de todos' de Cuatro

Con la llegada del verano y el fin del curso televisivo, Nacho Abad no ha dudado en hacer balance de su temporada en Cuatro con 'En boca de todos' y 'Código 10'. En una reciente entrevista, el presentador ha terminado contestando a quiénes lo acusan de contaminar los contenidos de sus programas con un claro sesgo político, además de pronunciarse sobre las audiencias de Javier Ruiz y Silvia Intxaurrondo en TVE.

"No me siento representado en esa crítica", ha comenzado aclarando cuando en su entrevista para Bluper le han preguntado si le afecta que acusen a su espacio en Cuatro de ser "de derechas". "Digo y repito que soy de centro porque me considero neutral. Denuncio los errores y la corrupción vengan de donde vengan, ya sean iniciativa del PP, del PSOE, de Vox o de Podemos", ha insistido.

Nacho Abad no se corta al comparar las cifras de 'En boca de todos' con las mañanas de TVE: "Nuestra audiencia la levantamos a pulso"

Tras cerrar una temporada marcada por el triunfo de Cuatro sobre laSexta con su mejor dato en ocho años (6,1%) de share, Nacho Abad se defiende respaldando la calidad de los dos programas que presenta frente al señalamiento por su supuesta falta de neutralidad. "No me molestan las críticas si son educadas. Al revés, las agradezco porque me hacen reflexionar y mejorar. Solo desde el cuestionamiento constante se puede aprender y crecer", ha añadido.

"No entro a valorar audiencias ajenas", ha sentenciado poco después al referirse a los datos con los que 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 260' con Javier Ruiz y Adela González suelen imponerse en la franja de la mañana al resto de la competencia. "Lo que más me preocupa es la audiencia de En boca de todos y de Código 10", ha insistido el periodista.

Sin embargo, no ha dudado en justificar sus cifras de audiencia frente a las de TVE subrayando una ligera desigualdad. "En el primer caso arrancamos sin lo que en la tele se llama arrastre; es decir, sin el colchón de espectadores de la emisión anterior. Nuestra audiencia la levantamos a pulso, a pulmón. Y es un auténtico orgullo que vengan cada mañana a informarse y pasarlo bien con nosotros", ha señalado Nacho Abad.

Sobre si a veces cruza límites que no debería en las acaloradas tertulias de 'En boca de todos', el comunicador admite que "comete errores", pero cuenta con una importante red de apoyo entre la que se encuentran sus directores. "Además, en la batalla dialéctica diaria en directo, a veces no te da tiempo a procesar o estructurar pensamientos que tardas horas en digerir. Cuando se dan cuenta de algo en directo y me avisan, tengo la oportunidad de rectificar prácticamente sobre la marcha", ha llegado a explicar al citado medio.

"Me propuse crear un espacio donde los colaboradores puedan discutir con vehemencia y fuerza, pero también reírse juntos y bromear en las pausas publicitarias", ha destacado Nacho Abad sobre el magacín que presenta diariamente en Cuatro más allá de 'Código 10', el espacio de investigación criminal que conduce junto a David Alemán.

A su vez, asegura que no tiene ningún tipo de censura por parte de los altos mandos de la cadena o la productora (Mandarina Producciones). "Ninguna. Cuatro me da absoluta libertad y tengo unos jefes fantásticos", ha subrayado Nacho Abad, que a sus 56 años también se ha pronunciado sobre su retirada de la pequeña pantalla.

"No quiero jubilarme. Espero poder no trabajar tanto dentro de unos años, pero no desconectarme al 100%. La mente debe estar activa para ser longevo y yo aspiro a tener salud y morir muy mayor", ha aclarado el rostro habitual de Cuatro, asegurando que aún quedan muchos minutos de televisión por delante en su carrera frente a las cámaras.