'Sueños de Libertad', avance semanal del 27 al 31 de julio: Un intento de suicidio, un regreso inesperado y la venganza de Begoña

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales tras la marcha de Cloe, la llegada de Bianca y el triunfo de Gabriel sobre los De La Reina con la traición de Tasio.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio a continuación:

Avance del capítulo 612 de 'Sueños de libertad' del lunes 27 de julio

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

Tras la marcha de Begoña a la casa de los Montes junto a Juanito y Julia, Beatriz pide explicaciones a Gabriel por haber dejado que se lleve al niño y haberla separado de él. Mientras, Damián se muestra molesto por haberle entregado los negativos a Gabriel sin su consentimiento.

Marisol llega a la Casa Grande después de la oferta de Digna y todos tratan de que la joven se sienta a gusto después de haber perdido a su bebé. De hecho, Manuela intenta congeniar con Marisol y se muestra muy preocupada por que esté bien. Y después, Manuela se entera de la verdad sobre Marisol gracias a Damián.

Fina pone a Marta al corriente de la visita de Bianca a España y le revela que piensa quedarse unos días en Toledo. Una noticia que a Marta no le hace demasiada gracia.

Damián trata de reconducir su relación con Tasio tras su marcha de la Casa Grande y le comunica su decisión sobre su permanencia en La Industrial negándose a comprar sus acciones y Tasio recapacita sobre la idea de abrir un departamento de investigación. Paralelamente, el patriarca les pide a Andrés y Marta que le den una oportunidad a su hermano.

En la tienda, Paula hace recapacitar a Valentina sobre su relación con su madre contándole su historia con la suya. Tras su charla, la dependienta accede a quedar con ella en la cantina pero lejos de tender puentes, la actitud de la mujer hace que todo salte por los aires.

Finalmente, Gabriel visita a Begoña y le confiesa que le ha robado los negativos a Andrés y le anuncia que ha revocado su licencia marital a modo de castigo. Pero ella le sorprende al adelantarse y sacar todo el dinero que tenía en dicha cuenta.

Avance del capítulo 613 de 'Sueños de libertad' del martes 28 de julio

Marta y Bianca en 'Sueños de libertad'

Marisol se disculpa con Manuela por la actitud descortés que ha tenido hacia ella y el ama de llaves intenta animarla para que pueda rehacer pronto su vida al acordarse de lo que le pasó a Claudia. Posteriormente, Miguel visita a Marisol para ver cómo va la recuperación y ella paga su frustración con él.

Begoña le agradece a Digna que le haya ayudado a trasferir todo el dinero a su cuenta y ella le deja claro que toda la cuantía está a salvo. Después, Begoña también se interesa por el estado de Andrés tras descubrir que fue asaltado por unos matones por culpa de Gabriel.

Damián y Tasio comienzan a hacer entrevistas para encontrar a la persona ideal que se encargue del departamento de investigación de La Industrial. Por su parte, Marta trata de tener un acercamiento hacia su hermano y le hace ver que tiene tanto derecho como ellos a estar en la Casa Grande.

Dorotea visita a Andrés para despedirse de él y le pide perdón por haberle pedido que intercediera entre ella y su hija y él le anima a que no se rinda. Después, la mujer vuelve a la tienda y ambas terminan dándose un sentido abrazo.

Marta le hace una inesperada propuesta a Fina y le ofrece ir a visitar a Bianca para poder conocerla. Y tras verlas juntas, la De La Reina se da cuenta de la gran química que hay entre su pareja y su ex. Por su parte, Tasio recibe una carta de Carmen contestándole y dejándole claro que no volverá jamás.

Tras saber que Begoña ha desviado el dinero a la cuenta de Digna trata de presionarla con chantajes para recuperarlo. Pero la mujer de Damián se planta y le amenaza con contarle todo a Hugo Brossard. Y finalmente, Gabriel descubre algo sorprendente sobre Beatriz: le ha estado dando leche de fórmula a Juanito.

Avance del capítulo 614 de 'Sueños de libertad' del miércoles 29 de julio

Damián y Marisol en 'Sueños de libertad'

Valentina tiene un primer acercamiento con Andrés y le agradece todo lo que ha hecho por ella y por su madre al interceder para que pudieran hablar. Después, Dorotea vuelve a mostrar su gratitud al De La Reina por sus consejos.

Tasio decide marcar distancias con Paula tras la carta que ha recibido de Carmen aunque tras ver lo frío que ha sido con la dependienta le pide disculpas y ambos terminan besándose. Por su parte, Marta se siente amenazada por Bianca mientras la pintora disfruta pasando el tiempo junto a Fina por Toledo. Aunque la argentina bendice su relación con la De La Reina.

En la casa de los montes, Begoña consigue reconectar con Juanito. Aunque la felicidad se acaba pronto cuando aparece Gabriel para presionar a su mujer para que vuelva a casa. Paralelamente, él se plantea despedir a Beatriz.

Digna descubre algo que podría desmontar a Gabriel pues los nuevos perfumes no tienen la misma fijación ni duración que los anteriores.

Pablo Salazar hace de tripas corazón al visitar la casa de los De La Reina pese a su malestar con Damián para visitar a Marisol y ella se hunde. Tras ello, la mujer toma una decisión desesperada e intenta cortarse las venas pero Manuela y Damián intervienen a tiempo para evitarlo.

Avance del capítulo 615 de 'Sueños de libertad' del jueves 30 de julio

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad'

Digna habla con Marisol para mostrarle su apoyo tras su intento de acabar con su vida y le hace ver que tiene que salir adelante. Mientras, Miguel pide que sea Nieves quien atienda a Marisol después de su último desencuentro con ella.

Damián se entera del defecto en los perfumes reformulados por boca de Marta, algo que no se toma nada bien por el desastre que se avecina. Por otro lado, Marta recibe una visita inesperada: doña Clara ha vuelto a Toledo por la inminente lectura del testamento de su hijo y la mujer descubre que Fina ha regresado.

Por su parte, Roque se desahoga con su tío Eduardo al verse sobrepasado por la responsabilidad en la empresa tras la muerte de su padre. Y Claudia trata de acercarse de nuevo a Miguel pero él no deja que le ayude y opta por romper definitivamente con ella pues cree que jamás le va a poder dar lo que ella necesita.

Bianca visita a Marta en la fábrica para anunciarle su marcha. Pero antes de despedirse de ella tiene una conversación con ella para hacerle ver lo que vale Fina y cómo tiene que cuidarla. Tras ello, la argentina se despide también de Fina.

Tras regresar a casa de Gabriel, Begoña marca su posición en la relación con Juanito y decide relegar a Beatriz como doncella encargándose ella al 100% del cuidado de su hijo.

Por último, Digna y Marta ponen al corriente a la junta de las conclusiones del análisis de la nueva fórmula de los perfumes y confirman que tanto la fijación como la durabilidad de las fragancias es inferior a la de los originales. Algo que pone a Gabriel contra las cuerdas pero él se mantiene firme en su decisión.

Avance del capítulo 616 de 'Sueños de libertad' del viernes 31 de julio

Tasio y Marta en 'Sueños de libertad'

Claudia le confiesa a Valentina que Miguel ha roto su relación y muestra su dolor. Por su parte, Tasio trata de buscar el perdón de los De La Reina y se compromete a revertir la situación de la fábrica tras haberse dejado chantajear por Gabriel y haberles traicionado.

Llegan las primeras reacciones a los nuevos perfumes y no son nada halagüeños pues una de sus mejores clientas se queja por la poca fijación y Digna se enfrenta con Gabriel para que actúe de una vez y de marcha atrás a su decisión.

Por su parte, Marisol agradece a Damián que le salvara la vida mientras él trata de saber qué le llevó a tomar esa decisión y no duda en preguntarle si su último encuentro con Pablo provocó que intentara acabar con su vida tras no parar de darle vueltas a lo que pasó con Gervasio.

En la tienda, Valentina desobedece la orden de Claudia y le pide a Paula que atienda a doña Clara. Al descubrirlo, la encargada se enfrenta con ambas. Pero después recapacita y decide darle una oportunidad a Paula como vendedora. Por su parte, Begoña anima a Andrés a que luche por Valentina y después tiene una conversación con ella.

Marta se muestra aliviada al ver que Bianca se vuelve a Argentina y no tiene de que preocuparse en su relación con Fina. Y finalmente, Tasio trata de hablar con Paula para disculparse con ella tras el beso que se dieron y ella opta por marcar distancias con él.