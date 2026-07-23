Zapatero se revuelve con Javier Ruiz por estas dos incómodas preguntas en una tensa entrevista en 'Mañaneros 360' de RTVE

Tras ser el personaje más buscado por todos los medios de comunicación y después de más de dos meses de silencio, José Luis Rodríguez Zapatero ha reaparecido este jueves en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz. Ha sido su primera entrevista después de ser imputado por el rescate de Plus Ultra por parte de la Audiencia Nacional.

Antes de la entrevista, Javier Ruiz ya se plantaba ante las presiones y críticas que estaba recibiendo por parte del PP y VOX, acusándole de pactar las preguntas con Zapatero y de estar al servicio del Gobierno. Así, dejaba claro que los criterios de su entrevista iban a ser "puramente periodísticos". Algo que ha quedado demostrado en el transcurso de la charla.

Para muestra de que no había nada pactado, se han podido ver varios momentos en los que José Luis Rodríguez Zapatero se revolvía e impugnaba una de las preguntas que le formulaba Javier Ruiz al cuestionarle por sus hijas y por si las había utilizado de testaférreas.

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Tras negar una vez más que él participara en el rescate a Plus Ultra y que se reuniera con José Luis Escrivá y con la SEPI para ello, Javier Ruiz le preguntaba al ex presidente por sus hijas. "¿Presidente, Análisis Relevante es una sociedad para canalizar fondos a sus hijas y para desviar fondos a ellas y a usted?", se interesaba de primeras el presentador. "No, Análisis Relevante es una consultora con la que mis hijas han trabajado igual que con otros clientes", respondía él. "Yo no voy a hablar por What The Fav. What The Fav tiene que hablar por ella misma y en el procedimiento judicial se va a sustanciar y punto", aseveraba después Zapatero sobre la empresa de sus hijas, que también se ha visto envuelta en este caso judicial.

"Pero se le pagan 959.798 euros entre 2020 y 2025. Julio Martínez dice que a What The Fav van 1.200.000 y en ocasiones por trabajos que ni siquiera se realizan", le replicaba Javier Ruiz. "Yo creo que esas cifras las debe revisar sinceramente y vamos a dejar que el procedimiento las diga, pero las debe revisar, hágame caso", aseguraba el socialista. "¿Se pagó por trabajos que no realizaron sus hijas?", repreguntaba el presentador. "Mis hijas y What The Fav van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos y toda su tarea", defendía el expresidente.

José Luis Rodríguez Zapatero, incómodo: "Me parece increíble la pregunta"

Era entonces cuando Javier Ruiz le planteaba la pregunta a Zapatero que no era de su agrado. "¿Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente?", le cuestionaba el periodista. "Bueno sería, en fin... Me parece increíble la pregunta", manifestaba el invitado. "Es la sugerencia que hace la UDEF, es la sugerencia que hacen los jueces y es ahora mismo la línea de investigación", se justificaba Javier. "Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que mis hijas fueran testaferro de algo por favor", sentenciaba el socialista, visiblemente molesto.

Pero éste no ha sido el único momento de tensión en la entrevista en RTVE. Más adelante, Javier Ruiz le interrogaba sobre si podrían salir conversaciones comprometedoras en las que él fuera el protagonista. "¿No van a aparecer conversaciones de Zapatero? Hasta ahora, lo que han aparecido son conversaciones de terceros sobre Zapatero. No se ha incorporado aún la declaración y el móvil de Rodolfo Reyes, que es pieza clave en todo esto. ¿Van a aparecer conversaciones suyas?", le cuestionaba el presentador de 'Mañaneros 360'.

"No, con gente del rescate de Plus Ultra ya le digo yo que no. Nunca", le aclaraba un tajante Zapatero. "Van a aparecer presiones de Zapatero, presión política y tráfico de influencias?", incidía Javier Ruiz. "¿Otra vez? ¿Otra vez me lo pregunta? Ya le he dicho que no, no y no", le encaraba el ex dirigente socialista.

Zapatero recalca que no ha "regateado" ninguna cuestión de Javier Ruiz

En otro orden de cosas, y ya al término de la entrevista, Javier le ha reprochado por qué no aclarar ahora el asunto de las joyas incautadas en su despacho. "Lo tiene que desarrollar primero la Justicia, por supuesto. Respete esa condición de mi derecho a la defensa y mi derecho de colaboración con la Justicia. Respete los tiempos", ha respondido un cortante Zapatero.

"¿Por qué ha tardado tanto? Han sido 65 días esperando unas explicaciones que dijo que iban a llegar en diez días", le ha recriminado también el comunicador valenciano. "Permítame que le diga que eso tiene que ver con el proceso judicial y mi derecho a la defensa. Entiendo la necesidad, se puede valorar que es tarde y lo respeto, pero tengo un derecho a la defensa y sigo ese criterio", se ha excusado Rodríguez Zapatero, que, antes de concluir su intervención en TVE, ha dejado claro que no ha "regateado" ninguna pregunta a Ruiz y al equipo de 'Mañaneros 360'.