Javier Ruiz se planta en TVE y desbarata las presiones del PP y Vox ante su entrevista a Zapatero: "Déjennos hacer nuestro trabajo"

Este jueves, Javier Ruiz ha dado un golpe encima de la mesa al conseguir la exclusiva que todos los medios querrían tener: la primera entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el rescate de Plus Ultra y la investigación de las joyas que se encontraron en su despacho.

Nada más conocerse que el ex presidente del Gobierno visitaría 'Mañaneros 360' este jueves fueron muchos los que señalaban que Zapatero había elegido a Javier Ruiz porque era el presentador que le iba a hacer un masaje y que había pactado todas las preguntas para poder quedar bien.

Por ello, antes de que la entrevista a Zapatero empezara, Javier Ruiz ya se plantaba y lanzaba un claro mensaje a todos los que habían hablado antes de tiempo. "A partir de aquí, un comentario previo a, no, no se ha pactado esta entrevista. No, no se ha pasteleado esta entrevista. No, no hay más criterio que el periodístico y no, no ha habido presiones del gobierno", aseguraba el presentador.

"Pero no pueden imaginar las presiones que está habiendo por parte del PP y Vox, están haciéndose literalmente un Arcadi Espada, dictando el partido antes de que se haya jugado. Diciendo como de blando o duro ha sido esto antes de que se haya hecho una sola pregunta. Por favor, no empujen. Entendemos las presiones, los deseos y como se saliva en la política. Dejen a los periodistas hacer su trabajo, déjennos, suéltenos el brazo", les pedía Javier Ruiz.

"Hoy Zapatero responde y hoy los criterios aquí son puramente periodísticos. Beneficien a quien beneficien y perjudiquen a quien perjudiquen. Por favor no empujen", insistía. "'Mañaneros' se está convirtiendo últimamente en un foco de tensión informativa porque esta es la primera clave del día sin ninguna duda, pero es que la política se ha incendiado con otra de las declaraciones que se han pronunciado aquí", concluía haciendo referencia a las declaraciones de Diana Morant sobre el PP.