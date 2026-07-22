Javier Ruiz logra la exclusiva del momento en TVE: José Luis Rodríguez Zapatero será entrevistado en 'Mañaneros 360'

José Luis Rodríguez Zapatero es, sin duda alguna, uno de los principales protagonistas de la actualidad judicial y, por ello, TVE llevaba tiempo detrás para conseguir la primera entrevista desde que la Audiencia Nacional decidiera imputarle en el caso del rescate de Plus Ultra; atribuyéndole los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Y, finalmente, La 1 ha logrado la exclusiva del momento. El expresidente del Gobierno hará su primera aparición en televisión tras dicha imputación ante el periodista y presentador Javier Ruiz. El comunicador valenciano es el elegido por el político para responder a todas y cada una de las preguntas antes de su próxima comparecencia en los tribunales.

La Corporación RTVE ha oficializado, vía comunicado de prensa, que será este jueves, 23 de julio, cuando el conductor de 'Mañaneros 360' entrevistará a José Luis Rodríguez Zapatero para abordar con él todas las dudas e incógnitas en torno a este presunto caso de corrupción que ha tenido una incidencia directa en el PSOE.

Así las cosas, el exdirigente socialista visitará, por primera vez, un programa de televisión desde que trascendiera el demoledor auto del juez Calama, el instructor del caso, por el rescate a la aerolínea Plus Ultra el pasado 19 de mayo. Se sentará con Javier Ruiz a partir de las 13:00 horas y podrá seguirse a través de la pantalla de La 1 y RTVE Play.

A buen seguro, esta esperada intervención de Zapatero en TVE generará una enorme expectación que se traducirá en grandes resultados de audiencia, pues también es su primera entrevista en un medio de comunicación después de su declaración en la Audiencia Nacional a mediados del mes de junio.

Además, su reaparición se producirá tan solo dos días después de la explosiva comparecencia de Julio Martínez Martínez, más conocido como 'Julito'. El empresario y testaferro, examigo de Rodríguez Zapatero, admitió que pactaron la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. Unas declaraciones que complican, y mucho, el horizonte judicial del expresidente.