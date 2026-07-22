RTVE confirma el horario y los invitados de 'El perro andaluz by Manu Sánchez' en su séptima emisión este jueves en La 1

Tras afianzar su liderazgo en la noche de los jueves incluso sin el Mundial de fútbol como telonero, 'El perro andaluz' regresa esta semana con su séptima entrega manteniéndose en el prime time de La 1. Así, con los partidos de la Copa del Mundo fuera del mapa y 'La Revuelta' cerrada por vacaciones, Manu Sánchez tratará de mantenerse como la primera opción de la noche este jueves con una nueva tanda de invitados.

La primera cita del humorista con la audiencia sin ningún partido de España o del Mundial de fútbol como telonero de su emisión semanal se tradujo en un 12,5% y 831.000 espectadores, cayendo a su mínimo pero haciéndose con el liderazgo del jueves el mismo día que David Broncano y su equipo se despidieron de la audiencia hasta septiembre, firmando otro 12,5% de cuota de pantalla y 1.179.000 seguidores.

Esta semana, Manu Sánchez contará como telonero con una doble entrega de 'Viaje al centro de la tele', lo que provocará que 'El perro andaluz' adelante ligeramente su horario, fijado oficialmente para las 22:55 horas en la programación de La 1 con su programa de estreno y después con una reposición, lo que extenderá su emisión hasta las 2 de la madrugada.

Audiencias de 'El perro andaluz by Manu Sánchez':

Programa 1 (11/06/2026) - Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla: 1.282.000 y 15,1%

(11/06/2026) - Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla: 1.282.000 y 15,1% Programa 2 (18/06/2026) - Vanesa Martín y Mercedes Milá: 1.335.000 y 15,6%

(18/06/2026) - Vanesa Martín y Mercedes Milá: 1.335.000 y 15,6% Programa 3 (25/06/2026) - Pastora Soler y Xavier Sardá: 711.000 y 13,7%

(25/06/2026) - Pastora Soler y Xavier Sardá: 711.000 y 13,7% Programa 4 (02/07/2026) - Anabel Alonso y Niña Pastori: 1.745.000 y 22,5%

(02/07/2026) - Anabel Alonso y Niña Pastori: 1.745.000 y 22,5% Programa 5 (09/07/2026) - María del Monte y Paula Vázquez: 1.071.000 y 21,8%

(09/07/2026) - María del Monte y Paula Vázquez: 1.071.000 y 21,8% Programa 6 (16/07/2026) - Rosa López y Boris Izaguirre: 831.000 y 12,5%

Kiki Morente, Lagartija Nick y José Mercé, los invitados de Manu Sánchez de este jueves en 'El perro andaluz'

Los primeros en pasar por el escenario de 'El perro andaluz' este jueves serán Kiki Morente y Lagartija Nick, que visitarán por primera vez a Manu Sánchez para rendir homenaje a 'Omega', celebrando el 30º aniversario del álbum que supuso un antes y un después en la historia de la música española. Así, protagonizarán un número musical en directo que promete ser uno de los momentos más destacados de la noche.

José Mercé será el siguiente en pasar por el sofá del humorista. La leyenda del flamenco visitará por primera vez el espacio de entrevistas de TVE para hacer un repaso de su extensa trayectoria en el mundo de la música. A su vez, el jerezano charlará sobre temas de actualidad con Manu Sánchez, concretamente sobre el reciente triunfo de La Roja en el Mundial de fútbol 2026 y la unión entre el deporte y la música.

Entre las secciones que 'El perro andaluz' recupera esta semana se encuentran la encabezada por Sobria y Serena, que protagonizarán otra particular conversación con el invitado de la noche. Doña Carmen también se unirá sobre el escenario para recuperar una vez más algunas de las preguntas más sonadas de Quintero.

Así quedan los horarios del prime time del jueves en La 1 de TVE: