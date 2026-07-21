Sarah Santaolalla va más allá al analizar el gesto de Álex Baena con Pedro Sánchez en la celebración del Mundial en RTVE

Mucho se está hablando de algunos de los gestos que se captaron a los jugadores de la selección española en la recepción con el Rey en Zarzuela y con Pedro Sánchez en Moncloa. Después de que en 'De lunes a viernes' señalaran la frialdad con la que saludaron los jugadores al presidente del Gobierno ahora se ha puesto el foco en el encuentro entre Álex Baena y el líder del ejecutivo. Y Sarah Santaolalla no ha dudado en dar su visión en 'Malas Lenguas'.

Así, 'Malas lenguas' se hacía eco del momento en el que Álex Baena le daba la mano al presidente del Gobierno cómo hicieron todos sus compañeros pero como en su caso parecía que le esquivaba la mirada. "Atención porque Álex Baena mira al suelo durante ese saludo al presidente. El jugador del Atlético de Madrid ha estrechado la mano del presidente con la cabeza agachada, sin dirigirle la mirada y de manera fría y rápida. Un saludo opuesto al que tuvo Borja Iglesias", recalcaba María Molero, periodista del programa de Jesús Cintora.

Tras ello, el presentador preguntaba a sus colaboradores cómo veían ese gesto de Álex Baena a Pedro Sánchez. "Hay que ser educado ante todo, yo no sé si es extremadamente tímido Baena. Todos tenemos en la mente el comportamiento lamentable de Carvajal en la recepción, aquello definió a Carvajal perfectamente", empezaba sosteniendo Manuel Rico. "En este caso, bueno puede ser tímido o que no le guste Pedro Sánchez", apostillaba Cintora.

"Efectivamente puede no ser simpatizante del presidente del Gobierno pero cumplió con el protocolo y no protagonizó un momento lamentable como el de Carvajal", añadía también Esther Palomera exponiendo como ningún jugador tampoco tuvo problema en estrechar la mano a Trump aunque quizás no le soporten.

Sarah Santaolalla, clara y directa sobre lo visto con Álex Baena y Pedro Sánchez

Después era Sarah Santaolalla la que se pronunciaba alto y claro tras escuchar a Alberto Fernández pedir que no se haga utilización política de todo este asunto. "Es la derecha la que está utilizando esta imagen. Yo no sé a quién vota Baena y tampoco me importa", empezaba diciendo la analista política. "Yo aquí veo un protocolo cumplido, no me meto en las simpatías o filias o fobias que tiene cada jugador. Estamos en una democracia y pueden votar a quién quieran. Hay mucha diferencia con lo que vimos con Dani Carvajal", añadía.

"Yo creo que hay algunos que están acostumbrados a rendir cierta pleitesía y que a lo mejor en otros tiempos querrían que algún jugador que da la mano se pusiese de rodillas y gritase el nombre del presidente cuatro veces. En los tiempos que corren pueden mirar arriba, pueden mirar abajo, pueden respetar, porque esto va de respetar ideas. Y yo aquí lo que veo es una celebración de unos chavales que han ganado un Mundial y que hay gente reivindicativa como Borja Iglesias y gente como Álex Baena que desconozco su simpatía y a quién vota o deja de votar", sentenciaba Sarah Santaolalla.

"Y está en su pleno derecho de mirar o no mirar", terminaba agregando Jesús Cintora sumándose a las palabras de su compañera. "Él da la mano al presidente y cumple ese protocolo, luego ya cada uno que juzgue", añadía el presentador de TVE.