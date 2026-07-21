Cuántos programas tiene en total la segunda temporada de 'Dog House', el docureality de Chenoa en La 1 de TVE

Tras convertirse en el programa revelación del verano pasado, TVE estrena este martes la segunda temporada de 'Dog House'. Lo hace además aprovechando un día muy especial pues este 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro.

El programa presentado por Chenoa consolida su apuesta por la adopción responsable y suma nuevas historias, nuevos personajes y acciones especiales que convierten esta temporada en la más completa hasta la fecha.

La segunda temporada de 'Dog House', que constará de ocho episodios, se emitirá cada semana en el prime time de los martes a las 23:00 horas tras la nueva temporada de 'Viaje al centro de la tele', que toma el relevo de 'La Revuelta' tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero.

En la nueva temporada, el programa producido por BoxFish, recorrerá España para encontrar a las personas y familias que buscan un compañero de vida. Como en la primera temporada, cada caso es único: historias de superación, de soledad, de amor, de segundas oportunidades. Historias reales que demuestran que la conexión entre un ser humano y un perro puede cambiarlo todo. Chenoa y el equipo de voluntarios de ‘Dog House’ tratarán con empatía y sensibilidad a todas esas personas y también narrarán las historias de cada perro, a veces muy duras y dramáticas, a fin de dar visibilidad a una realidad que habría que intentar cambiar.

'Dog House' regresa con novedades y grandes invitados

Imagen del primer programa de la segunda temporada de 'Dog House'

En esta segunda temporada de 'Dog House' se incorporan acciones especiales que amplían el alcance del programa. El equipo visita a la Selección Española Femenina de Fútbol, actual campeona del mundo, para destacar los beneficios que los animales pueden aportar al rendimiento y bienestar de los deportistas de élite. Una experiencia inédita que une el deporte y el amor por los perros.

Asimismo, se vivirá el primer encuentro entre una persona invidente y su perro guía, en colaboración con la ONCE. Un momento único e irrepetible que nunca antes había sido contado en televisión.

El programa descubre el mundo de las casas de acogida, esos hogares voluntarios y temporales que ofrecen a los perros abandonados un refugio de amor mientras esperan ser adoptados definitivamente. Una forma de ayudar que muchos desconocen y que el programa pone en valor. En esta línea, la actriz Nathalie Seseña se suma a la causa y se convierte en casa de acogida para uno de los perros del programa, demostrando su compromiso con la protección animal.