'Hasta el fin del mundo' ya rueda su segunda edición en RTVE y muestra los posados oficiales de las 7 parejas de famosos

La aventura de la segunda edición de 'Hasta el fin del mundo' arrancó este lunes. Las 7 parejas de famosos que participarán en el reality presentado por Paula Vázquez han comenzado su viaje en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas tras poner rumbo a la puerta de la antigua Ruta de la Seda, punto de inicio de su recorrido.

Las presentadoras María del Monte y Rocío Muñoz; la actriz Elena Ballesteros y su hija Jimena; los expertos en concursos Borjamina y Miguel Ángel Gómez; la vidente Benita Castejón y su representante Tony R.; los actores Jorge Sanz y Merlín Sanz; y los atletas Odeia Jainaga y Fiona Pina partieron a primera hora de la mañana del aeropuerto madrileño, y la pareja formada por María José Campanario y Belinda Washington lo hicieron en un vuelo posterior.

Junto a ellos, también arrancó la aventura Paula Vázquez. La presentadora repetirá como maestra de ceremonias de 'Hasta el fin del mundo 2', la adaptación española, producida por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia).

Paula Vázquez junto a los concursantes de 'Hasta el fin del mundo'

Los participantes de esta segunda temporada recorrerán un largo camino de más de diez mil kilómetros desde la puerta de la antigua Ruta de la Seda, hasta los volcanes más estremecedores del cinturón de fuego del Pacífico; de los legendarios imperios chinos a los reinos budistas; de las grandes civilizaciones a la naturaleza más salvaje y diversa en un gran desafío durante más de dos meses.

La primera temporada fue el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde 2018 y se despidió como líder de su franja con un 12,2% de cuota, 761.000 seguidores y 3 millones de contactos.

Los posados oficiales de las parejas de concursantes de 'Hasta el fin del mundo 2':

María del Monte y Rocío Muñoz

María José Campanario y Belinda Washington

Odei Jainaga y Fiona Pinar

Benita y Tony R

Borjamina y Miguel Ángel

Elena Ballesteros y su hija Jimena