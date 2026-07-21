'Valle Salvaje', avance del capítulo 450 del miércoles 22 de julio: el devastador anuncio de Rafael, una amenaza y un abandono

Tras su parón del lunes con motivo de la celebración del Mundial por parte de la Selección Española, 'Valle Salvaje' regresaba este martes a la parrilla de La 1. Lo ha hecho eso sí de forma temporal pues la serie volverá a desaparecer tanto el jueves como el viernes de la programación.

Y es que TVE ha decidido suprimir tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' ambos días en favor de 'Directo al grano', que cambiará de horario de emisión para dejar su hueco habitual al Tour de Francia en la cadena pública.

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael convoca a todos en la Casa Grande para anunciar una verdad devastadora: las arcas del Palacio están completamente vacías y por eso ha tenido que prescindir de parte del servicio.

Tras ello, José Luis se encara con su hijo al cuestionarle si tan poco le importa la dignidad de su familia y él le deja claro que lo que no va a permitir es que su familia acabe arruinada.

Luisa le asegura a Rosalía que están dispuestas a ayudarla mientras que Pura asegura que denunciará ante la Santa Hermandad tanto acoso y Rosalía se presenta en la casa revolucionando aún más el asunto y enfrentándose por fin a las parteras que le robaron a su hija.

Braulio intenta averiguar quién le ha suplantado para ayudarle con Manuela. Por su parte, Atanasio no vuelve de su salida nocturna, preocupando mucho a Matilde. Y Mercedes se rompe y se apoya en Victoria. En la casa pequeña, Pepa, desolada, descubre que Francisco ha abandonado el Valle

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes se mostraba sorprendida por la actitud de Matilde hacia Nicolás, el amigo de Atanasio, y le aseguraba que el muchacho parece un buen hombre.

Enriqueta advertía a su hijo Braulio de que si sigue así jamás va a poder conquistar a Manuela como planeaban. Mientras, Alejo daba la cara por su primo ante Manuela y le hacía ver que Braulio es diferente.

Pepa le pedía a Matilde que le ayude a organizar algunas cosas de su boda con Francisco mientras él tenía una conversación con Martín en la que su amigo le reconocía que no puede engañarle sobre sus sentimientos hacia la que fue su pareja y ahora se va a casar con él.

Mercedes hablaba con Rafael para confesarle que entiende que el acuerdo que le ha propuesto Dámaso es injusto y su sobrino se sorprendía con la reacción de su tía.

Leonor pillaba a Rosalía guardando todas las cosas de María y su hermana le dejaba claro que se equivocó en hacerla caso por dejar a su hija en manos de Rafael. Mientras, Luisa y Bárbara acudían a la casa de las parteras y Pura estallaba contra ellas y les animaba a que registren su caseta.

Por último, Dámaso trataba de convencer a Victoria de que si les ha tendido la mano a Rafael y José Luis es para acabar con ellos, humillarles y acabar con su maldita estirpe.