'Valle Salvaje', avance del capítulo 449 del lunes 20 de julio: El plan de Dámaso para acabar con Rafael y José Luis en RTVE

'Valle Salvaje' ha retomado la normalidad en la programación de TVE tras sus continuos parones por culpa del Mundial a la espera de saber si el próximo episodio podrá emitirse el lunes 20 de julio o si podría posponerse al martes 21 en caso de que España gane el Mundial y pueda verse alterado por una programación especial con la celebración.

Pero pase lo que pase, dos de sus protagonistas (Sabela Arán y Miren Arrieta) han avanzado recientemente en una entrevista que este verano habrá un giro de 180 grados que lo cambiará todo en la ficción de La 1.

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes se muestra sorprendida por la actitud de Matilde hacia Nicolás, el amigo de Atanasio, y le asegura que el muchacho parece un buen hombre.

Enriqueta advierte a su hijo Braulio de que si sigue así jamás va a poder conquistar a Manuela como planean. Mientras, Alejo da la cara por su primo ante Manuela y le hace ver que Braulio es diferente.

Pepa le pide a Matilde que le ayude a organizar algunas cosas de su boda con Francisco mientras él tiene una conversación con Martín en la que su amigo le reconoce que no puede engañarle sobre sus sentimientos hacia la que fue su pareja y ahora se va a casar con él.

Mercedes habla con Rafael para confesarle que entiende que el acuerdo que le ha propuesto Dámaso es injusto y su sobrino se sorprende con la reacción de su tía.

Leonor pilla a Rosalía guardando todas las cosas de María y su hermana le deja claro que se equivocó en hacerla caso por dejar a su hija en manos de Rafael. Mientras, Luisa y Bárbara acuden a la casa de las parteras y Pura estalla contra ellas y les anima a que registren su caseta.

Por último, Dámaso trata de convencer a Victoria de que si les ha tendido la mano a Rafael y José Luis es para acabar con ellos, humillarles y acabar con su maldita estirpe.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio presentaba a Mercedes a su amigo Nicolás tras su llegada al Valle mientras la marquesa se quedaba sorprendida al ver a Victoria y Dámaso paseando juntos.

Por su parte, Victoria no dudaba en preguntarle a su primer marido qué ocurre con Mercedes y en que lugar queda ella y Dámaso le aseguraba que no tiene por qué preocuparse.

Tras escuchar el testimonio de Rosalía, Luisa y Bárbara les confesaban a Leonor y su hermana que Petra y Pura también participaron en el parto de Adriana y creen que fue Victoria quién estuvo detrás del robo de los bebés.

Paralelamente, Rafael avisaba a Rosalía de que tanto ella como su hermana Leonor podrían ser despedidas de la Casa Grande ante los recortes y despidos a los que se tienen que enfrentar por las pérdidas que tienen.

Nicolás también se presentaba ante José Luis y compartía con su amigo Atanasio su sorpresa al ver que no se lleva demasiado bien con él siendo su hermano. Mientras, Atanasio se mostraba sorprendido porque Matilde se haya mantenido todo el día en la habitación sin querer conocer a su amigo.

Presionado por su madre, Braulio confesaba a Alejo su mayor inseguridad: nunca ha besado a nadie y teme decepcionar a Manuela. Mientras tanto, Hernando no disimulaba su desprecio y le dejaba claro a su hija que en Valle Salvaje no hay nadie digno de ella.

Finalmente, Victoria se encaraba con Mercedes y le soltaba que se imagina lo que Dámaso le ha dicho de ella: que se desharán de ella más adelante.