'Valle Salvaje', avance del capítulo 448 del viernes 17 de julio: la llegada de un nuevo personaje y el despido de Rosalía y Leonor

'Valle Salvaje' ha retomado la normalidad en la programación de TVE tras sus continuos parones por culpa del Mundial y este viernes ofrecerá un nuevo episodio en su horario habitual mientras dos de sus protagonistas (Sabela Arán y Miren Arrieta) avanzan que este verano habrá un giro de 180 grados que lo cambiará todo en la ficción de La 1.

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio presenta a Mercedes a su amigo Nicolás tras su llegada al Valle mientras la marquesa se queda sorprendida al ver a Victoria y Dámaso paseando juntos.

Por su parte, Victoria no duda en preguntarle a su primer marido qué ocurre con Mercedes y en que lugar queda ella y Dámaso le asegura que no tiene por qué preocuparse.

Tras escuchar el testimonio de Rosalía, Luisa y Bárbara les confiesan a Leonor y su hermana que Petra y Pura también participaron en el parto de Adriana y creen que fue Victoria quién participó en el robo de los bebés.

Paralelamente, Rafael avisa a Rosalía de que tanto ella como su hermana Leonor podrían ser despedidas de la Casa Grande ante los recortes y despidos a los que se tienen que enfrentar por las pérdidas que tienen.

Nicolás también se presenta ante José Luis y comparte con su amigo Atanasio su sorpresa al ver que no se lleva demasiado bien con él siendo su hermano. Mientras, Atanasio se muestra sorprendido porque Matilde se haya mantenido todo el día en la habitación sin querer conocer a su amigo.

Presionado por su madre, Braulio confiesa a Alejo su mayor inseguridad: nunca ha besado a nadie y teme decepcionar a Manuela. Mientras tanto, Hernando no disimula su desprecio y le deja claro a su hija que en Valle Salvaje no hay nadie digno de ella.

Finalmente, Victoria se encara con Mercedes y le suelta que se imagina lo que Dámaso le ha dicho de ella: que se desharán de ella más adelante.

Victoria y Dámaso en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa y Alejo tenían un nuevo acercamiento y el Gálvez de Aguirre le reconocía a su ex pareja que sería una pena no poder seguir soñando con lo que desea en su vida.

Victoria trataba de advertir a Mercedes de que sabe que Dámaso es un hombre oscuro y taimado y que nunca sabes por donde puede salir y lo desconocido que puede ser. Por su parte, Dámaso le decía a Mercedes que no tiene que temerle y que la ama.

Francisco se negaba a pasar una noche en el lago junto a su padre y Martín y dejaba claro que no piensa compartir nada con el que hasta hace nada era su amigo. Paralelamente, Martín no callaba más y le confesaba a Pepa que no puede seguir pensando en ella todo el día y que no puede olvidar todo lo que siente por ella. Después, los dos amigos vivían un fuerte enfrentamiento con Francisco a punto de agredir a Martín.

Tras la confesión de Rosalía, Bárbara y Luisa están convencidas de que su historia concuerda con lo que pasó en el parto de Adriana y el nacimiento de María. Para seguir encajando sus piezas decidían volver a hablar con Rosalía, que al revelarles que fueron dos parteras quienes asistieron su parto, empezaban a sospechar que fueran Petra y Pura.

José Luis advertía a Don Hernando de que su hija Manuela se ha convertido en el tema de debate de todo el Valle y el marqués dejaba claro que su hija no es ningún negocio. Mientras, Enriqueta le insistía a Braulio para que bese a la joven.

Por último, Nicolás, viejo amigo de Atanasio, visitaba la Casa Pequeña y se alegraba al ver lo bien que le va.