El programa de Carlos Cuesta en Telemadrid levanta grandes ampollas con esta teoría sobre la celebración del Mundial

Este lunes, alrededor de dos millones de personas salieron a las calles de Madrid para recibir a la Selección Española tras ganar su segundo Mundial después de vencer a Argentina en la final. Un éxito sin precedentes que ha llevado a Carlos Cuesta a hacer un alegato en su programa de Telemadrid que está siendo muy cuestionado en redes sociales.

Y es que en 'Hablamos de Madrid', Cuesta ha querido utilizar el poder de convocatoria de La Roja y la celebración de la segunda estrella para hacer una analogía con la situación del Gobierno de Pedro Sánchez y su negativa a convocar elecciones ante los casos de corrupción que están afectando en mayor o menor medida al PSOE y a su entorno familiar.

Así, tras recordar todo lo que se vivió este lunes en Madrid con la celebración del Mundial y de la Selección, Carlos Cuesta no se reprimía su opinión. "Aquí ha habido un mensaje muy claro, Rodri lo verbalizó claramente, viva el Rey y viva España. El que quiera desligar esto, una selección representa a un país. Y cuando te sientes representado por un país, defiendes ese país. En estos momentos en los que estamos políticamente, por parte de algunos partidos políticos, en un ataque a este país, la respuesta fue unánime", empezaba señalando el comunicador.

"Es que ayer hubo dos millones de personas en la calle en la recepción, no quiero ni saber cuál ha sido el número de personas totales que vibró con el tema de la selección. Yo salí el domingo que estaba viendo el partido en casa de unos amigos en la zona de las Ventas, y aquello era una auténtica maravilla, no había más que coches con banderas, estaba todo repleto. Pues eso es un mensaje clarísimo. Otros no convocarán elecciones, pero la elección ha quedado convocada", añadía Carlos Cuesta.

De esta manera, el presentador de Telemadrid aprovechaba el éxito de la recepción para cargar contra el Gobierno. "Yo esto lo he interpretado como una defensa de España y creo que la mayoría de las personas lo han interpretado de forma igual. Otra cosa es que le fastidie", destacaba el periodista en alusión a cómo se está cuestionando a Ferrán Torres por llevar la gorra con un mensaje con guiño a Trump.

Unas palabras que están levantando grandes ampollas en redes sociales por mezclar 'churras con merinas' y por utilizar el éxito de la celebración del Mundial 2026 para deslizar que todo el mundo salió en defensa de España y para pedir elecciones anticipadas al Gobierno.