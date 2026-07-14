Antonio Naranjo prende las hostilidades de Marta Gómez Montero y Cintora en Telemadrid, que da un puesto a la periodista tras toda la polémica

Antonio Naranjo no ha desaprovechado la oportunidad de echar más leña al fuego en el conflicto entre Marta Gómez Montero y Jesús Cintora, después de que el pasado sábado la periodista abandonara, entre lágrimas, 'Malas Lenguas Noche'. Tras lo ocurrido, el presentador la invitó a su programa de Telemadrid, 'El Análisis: diario de la noche'.

De esta forma, este lunes 13 de julio, Marta Gómez Montero ha debutado como colaboradora en el espacio nocturno de la televisión pública madrileña. Y, pese a que horas antes ya había arreglado su rifirrafe con Cintora, reapareciendo en 'Malas Lenguas' y aclarando lo sucedido el sábado, Antonio Naranjo ha aprovechado su recibimiento a la periodista para atacar al presentador de TVE.

"Hoy nos acompañan Ana Martín, Álvaro Nieto, Fran Carrillo y Marta Gómez Montero. Bienvenida, Marta", empezó diciendo, antes de tenderla la mano cargando contra Cintora y contra la cadena pública: "Aquí, no te preocupes, que no voy a necesitar disculparme, ni tú vas a pasar un mal rato, ni vas a tener que comer nada que no te apetezca, así es que muy bienvenida y vamos al grano", sentenció Antonio Naranjo.

MARTA GÓMEZ MONTERO haciendo su estelar debut en @analisisDN tras decirle a @JesusCintora que el sábado tuvo un "impulso" y una tarde regulera, y agradecer los gestos de cariño a @Josepablo_ls



Ya verás como en esa mesa tan plural nadie te lleva la contraria, Marta. Felicidades pic.twitter.com/gqYa4ZKR4b — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 13, 2026

Este mismo lunes, Marta Gómez Montero ha regresado a 'Malas Lengua' para hacer las paces con su presentador, dos días después de abandonar el plató de su versión nocturna entre lágrimas. Todo ocurrió cuando el conductor del programa le dio paso para que diera su opinión sobre la polémica de Alberto Núñez Feijóo, tras tachar de "cáncer" al absentismo laboral. Pero, para sorpresa de todos los presentes, la colaboradora se plantó.

Muy afectada y casi sin poder articular palabra, espetó al presentador: "No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más". Y, haciendo alusión a un libro de García Márquez, sentenció: "Yo, Cintora, prefiero comer mierda". Acto seguido, recogió sus cosas y se marchó del plató.

Marta Gómez Montero firma la paz con Cintora en su reaparición en 'Malas Lenguas'

Dos días después, y tras las disculpas públicas tanto de Jesús Cintora como de José Pablo López, presidente de RTVE, Marta Gómez Montero ha regresado al lugar de los hechos. "Marta, ¿cómo estás?", le preguntaba el presentador. A lo que ella contestó que "bien, tranquila, reconfortada por la actitud que ha tenido el presidente de la Corporación, José Pablo López, la tuya, y sobre todo pues haciendo lo que llevo haciendo los últimos 38 años, trabajar desde el respeto que nos debemos tener, que es obligatorio".

"Y sobre todo desde el respeto que yo le tengo a la audiencia a la que quiero sobre todo trasladarle mi respeto y que bueno, somos humanos, hay días que tienes un impulso. Yo estoy aquí para tratar de informar y debatir debiéndoselo todo a ellos", añadía la periodista. Por su parte, Cintora explicaba que "hoy estabas convocada para venir. La gente se puede pensar que está todo preparado pero las mesas se cierran el jueves y el viernes y estabas convocada, no hay nada que hayamos preparado para cautivar a la audiencia".

Ante esto, Marta Gómez Montero dejaba claro que ella solo estaba haciendo su trabajo: "Solo hago lo único que he hecho en la vida, trabajar durante 38 años y aquí estamos intentándolo hacer lo mejor posible y como te digo siempre, guardándonos el respeto obligado y debido". "Yo sé que hay una especie de liada ahí, donde hay bulos, hay acusaciones falsas. Aquí lo que hay es lo que hay. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Y nos conocemos de aquellas veces en los mítines del PP que estábamos en el fin de semana de la SER y decías ha pasado tal cosa y aquí seguimos", recordaba el presentador.

Finalmente, ambos se daban la mano firmando la paz y continuaban con el programa. "A trabajar y a intentar dar lo mejor a los que son los importantes, lo importante no soy yo sino la audiencia que nos está viendo", concluía la colaboradora. "Dame la mano", le pedía Cintora, poniendo de manifiesto su intención de dejar el pasado atrás y zanjar así todo tipo de especulaciones en redes.