A Ayuso no le va a gustar la reflexión de Ramoncín sobre el ático que le pone entre la espada y la pared en La Sexta

Isabel Díaz Ayuso está en una encrucijada tras la polémica suscitada por el ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró para ella en el barrio de Chamberí. Ramoncín no se ha mordido la lengua en 'Más Vale Tarde' al dar su opinión sobre las últimas novedades del caso que ha puesto en una comprometida situación a la presidenta madrileña.

Lo último que se ha sabido es que Planifica Madrid tendrá que mostrar el expediente de la compraventa del ático de Ayuso gracias a que la vendedora del inmueble ha dado su aprobación a que se muestre dicho expediente. Según Ramoncín, "a nadie se le escapa que cuando haces las cosas bien y tienes las cosas bien hechas tardas un minuto en explicarte. No necesitas más, si tú tienes todo bien, te sientas ahí y durante el tiempo que sea necesario contestas a todas las preguntas y sobre todo, explicas y enseñas los papeles".

"¿Cuándo viene el problema?", plantea el artista y colaborador habitual de La Sexta: "Cuando la gente se entera porque se da cuenta un diario, pero luego, hasta el propio presidente del partido dice que le habían dicho en abril que iban a comprar un local. Cuando eso no se produce, sigue hablando del local y da la sensación de que está diciendo 'a mí me han engañado también'", prosigue Ramoncín.

Ramoncín sobre las explicaciones de Ayuso: "Las mentiras se pillan rápido"

Y es que, tal y como recuerda Ramoncín, el día después de que se publicara la compra de ese inmueble, este se puso a la venta "porque ya no hacía falta". En su opinión, "son muchas cosas y el problema es que las mentiras se pillan rápido, las mentiras es lo más fácil de pillar, porque no soportan el escrutinio, no soportan un pensamiento sereno, un pensamiento lógico y razonable".

"A mí me parece que aquí estamos frente a una manera de actuar, a un comportamiento que se produce desde el primer momento. Cuando crees que puedes hacer lo que quieres resulta que no, que aquí te han pillado", finaliza Ramoncín su intervención en 'Más Vale Tarde'.

Todo esto viene a raíz de la noticia publicada este viernes por 'El País' de que Astrid Gil-Casares, propietaria del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros, ha aceptado que se hagan públicos detalles de la operación. Planifica Madrid, la empresa pública que gestionó la compra, alegó a través de Transparencia que no podía compartir el expediente u otra información relevante porque esta afectaba a "terceros", los cuales tenían que dar el visto bueno.

Ahora, una vez que la vendedora ha dado el visto bueno por escrito, Transparencia ya podría ofrecer la información. Y es que Astrid Gil-Casares había firmado durante la operación un contrato de confidencialidad exigido por el Gobierno de Ayuso, que alegó cuando la operación salió a la luz que el inmueble había sido adquirido para destinarlo a "reuniones" mientras durasen las reformas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol.

Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso se niega a dar más explicaciones, pese a la exigencia del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista con Europa Press reclamó a la Comunidad de Madrid que explicara para qué fin se compró ese ático. Ella, echando balones fuera, en una comparecencia ante los medios de comunicación, pronunció la ya celebrase frase: "El ático ya está en venta, chao pescao".