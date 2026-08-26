Sarah Santaolalla da el repaso del día a Ayuso por su "chao pescao" y disecciona la clave de su guerra con Feijóo en 'Malas Lenguas'

Con la compra del ático aún en el centro de la polémica y su cruce de versiones con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso continúa siendo el principal tema de todas las tertulias televisivas una semana más. Y Sarah Santaolalla no ha dudado en poner en pausa su descanso vacacional para sentenciar el "chao pescao" de la presidenta madrileña además de analizar a fondo las tensiones internas en el Partido Popular conectando en directo con 'Malas Lenguas'.

"De 'chao pescao' nada, que la han pescado a ella. La han cazado, la han pillado y no la han pillado con el carrito del helado, la han pillado con un ático de lujo a costa de nuestro dinero, que nos ha faltado ver a Ayuso con una maleta en el felpudo en la puerta de casa", ha comenzado sentenciando la analista política en el espacio conducido por Gonzalo Miró sobre el último desprecio de la presidenta madrileña a los medios.

Sarah Santaolalla analiza la guerra interna entre Ayuso y Feijóo a raíz de la polémica del ático: "La ha vendido completamente"

Así, Sarah Santaolalla ha puesto el grito en el cielo por la obviedad que rodea a toda esta polémica, que sigue sin zanjarse por la falta de explicaciones oficiales. "Nos ha faltado ver cómo se saluda con su madre de ventana a ventana. De verdad que no nos tomen por tontos ni nos tomen el pelo, porque ahora están intentando sembrar ciertas teorías. Que si se está alejando de González Amador... a mí me importa nada su vida personal, si le ha dicho 'vete filete', lo que me importa es el dinero público", ha asegurado.

🏠 Ayuso despacha la polémica del ático con un «chao pescao»



🙅‍♀️ La presidenta madrileña evita hablar de la compra del inmueble por parte de la Comunidad de Madrid



💬 «Está en venta, chao pescao», responde Ayuso al ser preguntada por el ático



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"Me importa cómo se gasta el dinero y cómo ejerce el poder esta señora, y de 'chao pescao' nada. Oye, que ni José Luis Ábalos se atrevió a decir 'chao pescao'. Que hasta Bárcenas se ha currado más las excusas. Ya está bien de que en el PP sigan robando, sigan beneficiándose y haciéndose ricos pero cada vez son más vagos en las explicaciones", continuaba explicando la colaboradora de 'Malas Lenguas'.

"Si aquí hay 6,3 millones de euros que no aparecen ni en el portal de transparencia, ninguna obra presupuestada a pesar de que dicen que ya se están haciendo estas obras", ha reiterado Sarah Santaolalla, endureciendo cada vez más su tono contra Ayuso. "Que eres presidenta de la Comunidad de Madrid, que el defraudador es tu novio, no eres tú, por ahora. Que el delincuente confeso es tu novio, no eres tú, por ahora. Que la que debe dar explicaciones eres tú, que tiene el cargo público... ¿cómo que 'chao pescao'?", ha llegado a reclamar.

A su vez, ha recordado a la presidenta madrileña las obligaciones que encierra su cargo, más allá de sus derechos. "Tus jefes son los ciudadanos, que te han puesto y te han votado. Y son a los que debes explicaciones, garantías y transparencias. Esta señora tiene que dar muchas explicaciones de la pesca y de lo que compra con 6 millones de euros de dinero público. Ya está bien de que nos tomen por tontos", ha sentenciado la tertuliana.

"Y esa vara de medir que se ha tenido con la izquierda y los casos de corrupción donde incluso cuando no estaban condenados estábamos diciendo que tenían que dormir en prisión... ¿Qué estamos haciendo? Que son 6 millones de euros", destacaba entonces Sarah Santaolalla, recordando el tratamiento de los últimos meses a los casos de Ábalos, Koldo y otros. "Estamos hablando de un ático de lujo en frente de la casa de su madre, que no se puede ser con unos tanto y con otros tan poco", ha insistido con tono serio.

Más adelante, la colaboradora de 'Malas lenguas' también se ha atrevido a diseccionar las tensiones entre el Partido Popular y Ayuso tras las últimas declaraciones del líder de la formación, que contradicen completamente la versión de Ayuso sobre la compra del ático. "Había dos teorías, la primera era la torpeza. Ya sabemos que Feijóo no es el líder más hábil, pero yo me desmarco de esa teoría y compro la segunda, que es que ha vendido completamente a Isabel Díaz Ayuso", ha asegurado la analista política.

"Creo que el partido nacional se ha cansado de las jugarretas del PP de Madrid, por eso ese desmarque y por eso esa venta, no del ático, sino de la presidenta", ha continuado explicando Sarah Santaolalla, recordando cómo Ayuso aseguró que no había sabido nada de la compra del inmueble hasta julio de este año, mientras que Feijóo ha asegurado en una entrevista que él conocía los detalles desde abril, cuando fue informado en una reunión en la Puerta del Sol.

⚔️ Ayuso y Feijóo, guerra abierta por las viviendas



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🔥 La guerra entre Génova y Sol sube de tono mientras crecen las dudas sobre el expediente del… pic.twitter.com/KzVTprwAqi — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 25, 2026

"Yo creo que Feijóo y Ayuso están ahora mismo enfrentados, no sabemos si va a ser la jugada que hizo Pablo Casado y que le salió mal cuando denunció la presunta corrupción del hermano de la presidenta, pero estamos en un momento en el que Feijóo se desmarca de las declaraciones de Ayuso y ella se lo devuelve con dos cosas muy importantes", ha continuado teorizando la tertuliana sobre la división interna de la formación.

Así, ha puesto el foco en los "contraataques" de Ayuso al líder del PP tras esta "traición" en su polémica de actualidad. "La primera con ese golpecito a las vacaciones y la segunda con todo su entorno y con fuentes del PP de la Comunidad de Madrid que están inundando las redacciones de muchos periódicos y muchas televisiones diciendo 'oye y el piso en el Viso de Alberto Núñez Feijóo qué'", ha recalcado Sarah Santaolalla.

"Y esto no va de casas ni de áticos. Entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso se pueden montar el Monopoly si quieren. Esto va de dinero público, no sabemos quién le paga la casa a Feijóo, pero lo que sí sabemos es que 6,3 millones de euros de los madrileños pueden ir a la quinta casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ese expediente tiene que llegar", ha recordado la colaboradora de 'Malas Lenguas' realizando un inciso'.

"Ese expediente por mucho que lo quieran tapar y construir... Ojo cuidado, no vayan a cometer un delito, tienen que hacerlo público. Si no es a petición de la oposición ni de los ciudadanos madrileños, es a petición de la justicia. Así que espero que puedan investigar todo aquello que quiere tapar la Comunidad", ha advertido Sarah Santaolalla, lanzando una síntesis final sobre la situación de la presidenta madrileña.

"En esta jugada creo que Isabel Díaz Ayuso tiene las de perder, porque el PP Nacional se desmarcó con una entrevista en EL País de la propia Cayetana Álvarez de Toledo, se desmarcó con el silencio de los varones y se desmarcó con el silencio de muchos cargos cuando eran preguntados y ahora Feijóo ha ido a la carga", ha terminado señalando la analista política en el espacio de La 1.