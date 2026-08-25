Las audiencias del nuevo 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora dejan un claro resultado en La 1 de TVE

Este lunes, La 1 de RTVE arrancó la nueva era de 'Mañaneros 360' con el debut de Jesús Cintora al frente de la tertulia política, después de la salida de Javier Ruiz para poner rumbo a La Séptima. Por ello, todas las miradas estaban puestas en cómo aceptaría la audiencia el salto del presentador de 'Malas Lenguas' a la mañana.

Y tras el claro resultado de su estreno en el magacín matinal parece que el público de TVE aprueba a Jesús Cintora como nuevo presentador. Así, 'Mañaneros 360' anotó este lunes un gran 15,5% con una media de 496.000 espectadores. Esto supone registrar el mismo resultado que siete días antes en cuota y una subida de 46.000 televidentes.

Mientras que el segundo tramo del programa, el que se emite entre las 14:20 y las 14:55 horas, promedió 982.000 seguidores y un 12,7%, con un crecimiento de 1.6 puntos respecto al lunes anterior. En este sentido, cabe señalar que la media de ambas emisiones (569.000 espectadores y un 14,6%) mejoró en 74.000 y 9 décimas el promedio del programa la semana pasada.

Asimismo, 'Mañaneros 360' estuvo un 29% por encima de la media diaria de La 1, que fue de un 12%. Además, más de 2,1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el magacín que desde ahora presentan Adela González y Jesús Cintora junto a Miriam Moreno y Ane Ibarzabal.

Jesús Cintora debuta al frente de #Mañaneros360, junto a Adela, LIDERANDO con un 15.5% y una media de 496.000 espectadores en @la1_tve



🟡 +29% por encima de la media del canal



🟡 Más de 2.1 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zsZvWvDaD2 — Dos30' (@Dos30TV) August 25, 2026

Los hombres y los mayores de 65 años, los targets que más vieron el debut de Cintora en 'Mañaneros 360'

En El Televisero hemos podido tener acceso a un análisis elaborado por la consultora audiovisual Dos30' sobre datos de Fifty5Blue, con las audiencias pormenorizadas de 'Mañaneros 360' por sexos, targets de edad así como el resultado que anotó el programa por cada comunidad autónoma. Por sexos, cabe destacar que el dato es bastante parejo con los hombres siendo los que más lo vieron con un 15,8% frente al 15,2% que anota en mujeres.

Si nos fijamos en los targets de edad podemos observar que el programa es líder absoluto en todos los grupos de edad de 13 a 74 años. No obstante, el mejor resultado lo obtiene en mayores de 65 con un 18,8% seguido de los adultos de 45-64 con un 13,9%, Mientras que en los adultos-jóvenes de 25-44 años cosecha un 12,3% y en jóvenes de 13-24 baja al 10,9%. Y en target comercial, el magacín producido por La Cometa logra un 13,6%.

Si nos fijamos en la curva de audiencia minuto a minuto, se puede apreciar cómo el formato empieza en todo lo alto gracias al arrastre que le deja 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que un día más arrolló a sus rivales al marcar un fantástico 20,1%. Así, 'Mañaneros 360' arranca en su primer minuto con un 18,4% mientras que en el último minuto del programa de TVE obtiene un 15,1%, que es justo el minuto más visto de toda su emisión con 839.000 espectadores a las 13:55 horas.

Mientras que la mayor cuota la consigue a las 10:39 horas con un 20,3% durante los titulares y por ende en los primeros minutos de Jesús Cintora como presentador. A partir de ahí vemos como la curva va en descenso durante toda la primera parte y es a partir de las 12:35 horas cuando experimenta una subida con la tertulia política. Eso sí, en todo momento es líder por encima de sus rivales salvo con las temáticas de pago que le ganan en algún momento determinado.

Navarra y Castilla y León, las comunidades donde más se vio 'Mañaneros 360' y Canarias donde menos

Asimismo, si nos detenemos en los territorios geográficos se confirma que la comunidad en la que mejor funciona 'Mañaneros 360' es Navarra donde el programa conducido por Adela González y Jesús Cintora arrasa con un 29,3%. Otros territorios donde está muy por encima de la media nacional son Castilla y León (22,9%), Euskadi (20,6%), Asturias (20,5%), Resto (20,4%), Aragón (17,3%), Comunidad Valenciana (17,3%), Castilla La Mancha (16,6%), Cataluña (16,6%) y Galicia (16,2%).

Por debajo de la media nacional se quedan Madrid (13,9%) y Baleares (12,2%). Después aparecen Murcia (11%) y Andalucía (10,9%), mientras que el peor resultado del magacín matinal se cosecha en Canarias, con un discreto 5,5%.