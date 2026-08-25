Gonzalo Miró dedica esta sentencia al "chao, pescao" de Ayuso en TVE con un apunte que no cae en saco roto

Gonzalo Miró ha comenzado 'Malas Lenguas' este lunes 24 de agosto haciendo referencia a la frase del día, y, posiblemente, de los próximos. La protagonista, una vez más, Isabel Díaz Ayuso quien, al verse acorralada por las preguntas de los periodistas, ha soltado dos palabras con las que ha dejado descolocados a todos los presentes y no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

Durante su visita a San Martín de Valdeiglesias (Madrid), la presidenta de la Comunidad ha sido preguntada por las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre su ático que la dejaron muy mal parada. El gallego confesó en una entrevista a Europa Press que conoce desde el mes de abril que el gobierno madrileño buscaba un lugar para un "traslado temporal" del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras se llevaban a cabo las obras de remodelación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, la administración regional compró un ático de lujo por 6,3 millones de euros y ubicado en el barrio de Chamberí, para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso. Feijóo considera que es Patrimonio de la Comunidad de Madrid quien deberá explicar "por qué compró un local que no se puede destinar a oficina". Unas explicaciones que le reclama el líder de su partido, sobre las que la presidenta madrileña ha sido preguntada este lunes.

Ayuso ha dejado claro que ya ha "dicho todo" lo que tenía que decir sobre la compra del ático. Y ha afeado a los periodistas que le pregunten sobre lo mismo: "No se puede estirar más el chicle. Nos podemos tirar así hasta junio del año que viene". Era en ese momento cuando soltaba la frase que no tardaba en hacerse viral: "Está en venta, chao pescao". Una salida de tono que evidencia el nerviosismo que se ha apoderado de la líder del PP madrileño, que ve cómo incluso el presidente de su partido la pone contra las cuerdas.

Gonzalo Miró trolea a Ayuso tras su viral 'chao, pescao'

Este momentazo de Isabel Díaz Ayuso ante los periodistas que cubrían su visita a San Martín de Valdeiglesias ha sido utilizado por Gonzalo Miró para atizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho nada más arrancar la entrega de 'Malas Lenguas' de este lunes, 24 de agosto. "Muy buenas tardes, bienvenidos a 'Malas Lenguas'. ¿Cuál es la palabra del día? 'Chao, pescao'", ha arrancado diciendo el presentador del programa vespertino de TVE.

Para quienes todavía no se hubieran enterado de la polémica del día, Gonzalo Miró les ha puesto en contexto: "No, no hemos vuelto a los años 80, simplemente Ayuso dice así, o pretende decir así adiós a la polémica por la compra del ático. La presidenta lanza un 'hasta luego cocodrilo' a todo este tema". Acto seguido, se mofaba de las palabras de la madrileña: "Como esto siga así tendremos pronto a Ayuso despidiéndose de otra polémica diciendo 'Agur Ben- Hur' y ahí sí que la habremos liado, porque a Ayuso no le gusta, no le termina de convencer eso de escuchar algo en euskera sin mencionar a la banda terrorista ETA".

"Una polémica, la del ático, azuzada de nuevo por Feijóo. Tras semanas de silencio, el líder popular echa por tierra las versiones de Ayuso y su ejecutivo, y parece querer decirle a la presidenta 'La cagaste Burt Lancaster'. Ayuso, a lo mejor es que te han pillao, bacalao", sentencia Gonzalo Miró, dando paso al vídeo de la polémica.