'Mañaneros 360' anuncia un aclamado fichaje en su nuevo equipo en TVE con Jesús Cintora: un popular influencer y cómico

'Mañaneros 360' ha estrenado este lunes 24 de agosto su nueva etapa en TVE tras la salida de Javier Ruiz después de su fichaje por La Séptima. El programa matinal de La 1 pasará ahora a estar conducido por Adela González junto a Jesús Cintora, Miriam Moreno y Ane Ibarzabal.

Con ello, Jesús Cintora cambia las tardes de La 2 y de La 1 por las mañanas de TVE que ya conoce a la perfección pues ya condujo en dicha franja el programa 'Las cosas claras' entre 2020 y 2021. Y para su salto a 'Mañaneros 360', el soriano se ha llevado a parte del equipo de 'Malas Lenguas' como a su directora Carla Sanz, a la propia Ane Ibarzabal y otros rostros de subdirección y redacción.

También son muchos los colaboradores habituales de 'Malas Lenguas' los que han dado el salto a 'Mañaneros 360' junto a Cintora como ha sido el caso de Gloria Marcos, José Trigueros y Alberto Fernández junto a otros como Arantxa Sánchez y Javier Aroca así como José Miguel Villaroya y Ernesto Ekaizer, que han entrado por conexión.

Pero otra de las novedades de esta nueva era de 'Mañaneros 360' es la incorporación de Marc Biarnés. El actor y cómico se suma al equipo del espacio dirigido por Jesús Cintora para analizar con su particular humor la actualidad política. En su debut, el catalán se ha metido en la piel de Isabel Díaz Ayuso para reaccionar a la polémica en torno a su ático después de que Alberto Núeñz Feijóo haya confirmado que él ya conocía su compra desde el mes de abril pese a que la presidenta de la CAM aseguró que ella se acababa de enterar ahora.

"Nuevo fichaje en 'Mañaneros 360', Marc Biarnés, 'Nosoloviernes'. Tenemos este punto de vista", ha recalcado Jesús Cintora tras ver su parodia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una incorporación que ha sido muy aplaudida por la audiencia en redes sociales.

"Qué gran fichaje! Bravo! Me encanta", ha destacado un usuario. "Un acierto sacar a Marc, es un crack", ha añadido otro. "Me alegro por éste gran fichaje @Nosoloxviernes es un crack" o "Pero qué fantasía es esta Marc Biarnés en #mañaneros24a" son otros de los comentarios que se han podido ver en "X".

▶️ "Aquí hay alguien que huele a Casado..."



Marc Biarnés, nuevo fichaje de #Mañaneros24A pic.twitter.com/bFLhQU29Mi — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 24, 2026

¿Quién es Marc Biarnés, el nuevo fichaje de 'Mañaneros 360'?

Marc Biarnés, nuevo colaborador de 'Mañaneros 360'

Marc Biarnés, conocido como 'Nosoloviernes2' en Instagram y 'Nosoloxviernes' en "X" estudió arte dramático y en sus primeros años como actor participó en diferentes proyectos teatrales de la ciudad condal.

Más tarde comenzó su carrera en internet como creador de contenido y en la actualidad acumula en sus redes sociales casi 1M de seguidores que siguen a diario su particular y divertida manera de comentar la actualidad, anécdotas y el salir con vida de la propia vida. Ha sido colaborador en Radio Nacional España en el programa 'Podría ser peor' y cuenta con su propio podcast en Spotify.

Además, cabe señalar que en las últimas semanas eran muchos los que pedían a La Séptima que le fichara para presentar un late night o un programa desenfadado. Por lo pronto, Marc Biarnés se suma a 'Mañaneros 360' en su nueva era con Jesús Cintora.