Gonzalo Miró da un tirón de orejas a Arantxa Sánchez por cuestionar la línea editorial de 'Malas Lenguas' con Ayuso

Cuando parecía que la polémica del ático de Isabel Díaz Ayuso no podía sorprender más, todo ha dado un giro al saber que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mudado ahora a una urbanización en Puerta de Hierro. Un asunto que este jueves han abordado con todo detalle en 'Malas Lenguas' y que ha llevado a Gonzalo Miró a ponerle los puntos sobre las íes a Arantxa Sánchez.

Así, 'Malas Lenguas' ha centrado buena parte de la tertulia de este jueves a la polémica sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso y las quejas de la presidenta de la CAM y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez asegurando que no entienden por qué se habla de una casa privada y que es la primera vez que se cruza esa línea con un político.

Una de las que no ha tardado en dar la cara por Isabel Díaz Ayuso en 'Malas Lenguas' ha sido Arantxa Sánchez. "Bueno pues parece que seguimos sin residencia oficial para la presidenta. Va a pagar 2.100 euros como si paga 21.000 porque se lo va a pagar ella. Si esto es lo mejor que tiene la izquierda contra Ayuso vamos a tener a Ayuso otros 4 años más", ha aseverado la analista política. "¿Por qué tú tienes contrastado que se lo va a pagar ella?", le ha repreguntado Ane Ibarzabal.

"Hombre, sino tendría que aparecer en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. No es una residencia oficial. Ella ha dicho además que ni tiene ni va a tener necesidad de una residencia oficial. Me gustaría saber si otros presidentes de comunidades autónomas si son tan austeros como ella", ha seguido diciendo la tertuliana.

🏠 Ayuso se muda a una urbanización de Puerta de Hierro tras dejar el piso que compartía con González Amador.



⚠️ El cambio de domicilio coincide con la polémica por el ático adquirido por la CAM y la puesta en venta del inmueble de Chamberí.



🔸 Arantxa Sánchez: "Va a pagar… pic.twitter.com/ihUWeIHsIP — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) August 20, 2026

Tras analizar en el "Ayusopoli" todas las casas en las que ha residido Isabel Díaz Ayuso en estos últimos tiempos, Arantxa Sánchez ha insistido en su defensa. "De todo el Ayusopoli que habéis expuesto no hay ni un ático ni vivienda que esté a nombre de ella al 100%. Y habláis de que le pagamos el sueldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también se lo pagamos a Yolanda Díaz y a Óscar Puente y además les pagamos unos aticazos en los que viven. Vamos a utilizar la misma vara de medir", ha sentenciado.

Gonzalo Miró responde a Arantxa Sánchez tras decir que le están "haciendo la campaña" a Ayuso

Lejos de quedarse ahí, al ver como sus compañeros como Emilio Delgado o Naiara Pinedo han analizado cómo después de todo esto la única posibilidad es que el ático que se compró fuera para la residencia de Ayuso y no para oficinas como trataron de vender, Arantxa Sánchez ha querido lanzarles un órdago. "Yo creo que le estáis haciendo la campaña electoral a Ayuso", ha aseverado. "Yo creo que se la haces tú explicando lo inexplicable", le ha replicado Naiara Pinedo.

"La estáis convirtiendo en mártir", ha insistido Arantxa. "Déjame Naiara que le conteste a Arantxa porque la alternativa sería no hablar de esto y eso es algo que aquí no vamos a hacer aunque a ella no le guste, o aunque a la comunidad de Madrid no le guste y prefieran una línea editorial como la de otras cadenas más amigas", le ha espetado Gonzalo MIró.

"Aquí este tipo de cosas si las vamos a tratar independientemente de que le venga bien o mal a la presidenta", ha sentenciado el presentador. Y minutos después, Gonzalo Miró ha vuelto a contestar a lo que estaba tratando de hacer la tertuliana al comparar a Ayuso con los ministros. "Yo lo que si intentaría evitar y lo digo por lo que hemos escuchado decir a la propia Ayuso es intentar confundir al personal", ha pedido de primeras.

"No es lo mismo que haya ministros que vivan en residencias oficiales cuando son de fuera de Madrid y tienen que venir a trabajar a Madrid. Y esto da igual independientemente de que sean del PSOE o del PP. Que Óscar Puente o Yolanda Díaz viven donde viven porque son casas para gente que no reside en Madrid", ha terminado diciendo el presentador.