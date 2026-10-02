Jorge Javier se dirige a Ayuso tras su visita a Mediaset en 'Horizonte' y termina lanzando un recado con guiño a Belén Esteban

A Jorge Javier Vázquez y 'Supervivientes All Stars' le ha salido una fuerte competidora en la gala de este jueves, 1 de octubre. Y es que durante el primer tramo del programa de Telecinco, en Cuatro Iker Jiménez estaba entrevistando a Isabel Díaz Ayuso, liderando en audiencias con un gran 15,5% de cuota de pantalla y 1.885.000 espectadores.

Por unas horas, Jorge Javier y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por todos es sabido que no es santo de su devoción, compartieron techo en Mediaset. Aprovechando la visita de Ayuso a 'Horizonte', el comunicador catalán no dudó en lanzarle un dardo en mitad de un corte publicitario de la gala de 'Supervivientes All Stars'.

A través de su perfil de Instagram, el presentador de Telecinco ha tirado de ironía para compartir un mensaje con todos sus seguidores: "Ayuso ha estado en Mediaset y me hubiera gustado encontrármela para preguntarle: presidenta, ¿usted es más del team Rosa Benito o del team Belén Esteban? Yo creo que es más del team Belén Esteban por lo de '¡hasta luego Maricarmen!'". Un vídeo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Este dardo a la presidenta madrileña no es casualidad ya que, por unos minutos, 'Supervivientes All Stars' conducido por Jorge Javier coincidió en la parrilla con la visita de Ayuso a 'Horizonte', donde fue entrevistada por Iker Jiménez y Carmen Porter para abordar las protestas en la Puerta del Sol por la situación de la vivienda en España.

Aunque Jorge Javier no es de los que se achanta, como así ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones al criticar la derivada ideológica que está llevando a cabo Mediaset, en esta ocasión ha preferido no hacerlo en directo y optar por las redes sociales. Además, ha aprovechado el 'belenazo' protagonizado por Belén Esteban en 'De viernes' para rescatar una de sus frases más memorables, el '¡hasta luego Maricarmen!'.

JODER ME MEO CON LA PULLITA DE JORGE JAVIER A AYUSO #SVGala4 pic.twitter.com/Fi0nYly7PX — SALVAMISTA ✨ (@elfrikidelatv_) October 1, 2026

El enigmático mensaje de Jorge Javier en sus redes sociales

Esta pulla a Isabel Díaz Ayuso llega días después de que el de Badalona reapareciera en Instagram tras un tiempo desaparecido. Y lo hacía como solo él sabe hacerlo, tirando de su mordaz ironía: "Vuelvo porque me necesitáis. Porque estáis huérfanos de salidas de tono de diva decimonónica y de idas de olla que os evadan de una televisión apocalíptica".

Haciendo referencia a su comentario a Beatriz Trapote en la gala de 'Tierra de Nadie' añadió: "Porque sé que cuando digo 'Yo no soy un cualquiera, soy Jorge Javier Vázquez' hay gente que goza con estas flipadas. Y otra que las sufre porque le falta mundo. Vuelvo porque os va la marcha. Porque después de un tiempo de descanso me han entrado ganas de volver a la guerra".

"Vuelvo porque ha llegado el momento. Porque hubo un tiempo en que me echabais de más y no de menos. Y vuelvo, sobre todo, porque uno nunca sabe cuándo puede ser el último día y quiero disfrutarlo como si fuera el primero", sentenció el presentador en su perfil de Instagram. Una última frase que ha dado mucho de qué hablar por la posibilidad de que se estuviera despidiendo de Mediaset.