Cambio de planes en 'La Revuelta': Trastoca su calendario en TVE por un invitado muy importante para hoy jueves

Desde la época de 'La Resistencia' en Movistar Plus, el programa de David Broncano se graba cada tarde en un teatro horas antes de su emisión. Y con su salto a TVE los planes se han mantenido. Aunque en esta temporada, el formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa ha estrenado ubicación al cambiarse del Teatro Príncipe Gran Vía en la Gran Vía al UMusic Hotel Teatro Albéniz, que se encuentra muy cerca de la Puerta del Sol.

Sin embargo, este miércoles, 'La Revuelta' avanzaba un cambio inesperado con respecto a las grabaciones del espacio este jueves 1 de octubre. Así, a través de un aviso en sus redes sociales, el equipo del programa alertaba de que este jueves 1 de octubre se grabaría por la mañana una entrega que no estaba prevista en el calendario.

Hola, mis gentes 🫡



⚠️ Mañana JUEVES 1 de OCTUBRE vamos grabar por la mañana y no estaba previsto.



Podéis apuntaros aquí y recibiréis la confirmación a lo largo del día de hoy.https://t.co/GSHFIrb85T



❗ La grabación programada para mañana por la tarde se mantiene como… — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2026

Un cambio in extremis que obligó a abrir de urgencia un proceso de inscripción exprés, a través de la web de El Terrat, para todo aquel que quisiera acudir a dicho rodaje y contar así con todo el público disponible en las gradas. Un movimiento a contrarreloj para evitar que se vieran gradas vacías.

No obstante, su equipo ha puntualizado que esta grabación sorpresa no altera los planes previstos con el programa para las próximas citas. Es decir, que la grabación que estaba prevista para esta tarde, a la que acudirán como invitados Ana Peleteiro y Diego González Rivas, se mantiene intacta. "La grabación programada para mañana por la tarde se mantiene como estaba previsto, los que tenían confirmación para venir por la tarde no les supone ningún cambio", recalcaba en el mensaje publicado en "X".

Eso sí, dicho programa no se emitirá este jueves como se había anunciado desde el fin de semana pasado sino que se podrá ver el próximo lunes 5 de octubre. En su lugar, parece que 'La Revuelta' emitirá el programa que se ha grabado por la mañana con un invitado estelar. "Esto es un error. Hoy viene otro invitado. Invitado muy importante. Ana Peleteiro y Diego González Rivas vendrán el lunes", han aclarado.

En El Televisero hemos verificado a qué se ha debido este cambio de última hora en las grabaciones y desde la productora de 'La Revuelta' han aclarado que se trata de una medida habitual, que se ha debido a una "organización interna del programa". Además, matizan que aunque lo común es que el formato de RTVE se grabe por la tarde, en ocasiones se traslada a la mañana por necesidades de producción como ha ocurrido en esta ocasión.