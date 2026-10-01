El equipo de 'El Sótano Club' aclara la desaparición de Alba Carrillo durante toda la semana en TEN: "Tenemos que ser honestos"

La desaparición de Alba Carrillo de 'El sótano club' ha coincidido con el estallido de varias polémicas que salpican de lleno a la presentadora, y el espacio de TEN no ha dudado en aclarar los motivos reales tras su prolongada ausencia. Y es que, tras un fin de semana marcado por las acusaciones de Omar Montes, la ex modelo no acudió a su puesto en el magacín para dar contestación al cantante durante la emisión del lunes.

"Como veis, no soy Alba, a la que le mando un beso enorme. Como os imagináis, ella está deseando hablar, deseando comentar todo lo de este fin de semana, pero está malita, se encuentra indispuesta", aclaró Alberto Guzmán durante el inicio de esta semana en TEN, cuando asumió el puesto de la televisiva al frente de 'El sótano' a raíz de su inesperada desaparición.

'El Sótano club' aclara el motivo tras la ausencia de Alba Carrillo y tumba los rumores: "Esto es todo lo que sabemos"

Se trataba de una emisión clave en la que los espectadores esperaban con expectación la contestación de Alba Carrillo a la tromba de acusaciones de Omar Montes en sus redes, a quién ya advirtió mediante un comunicado oficial sobre la posible repercusión legal que podría enfrentar si persiste en insinuaciones sobre su vida privada. Cabe destacar que el ex de Isa Pantoja llegó a insinuar desde su perfil que la televisiva se había dedicado a la prostitución.

Marta Riesco ha contado hoy la verdad del por qué de las ausencias de Alba Carrillo en #elsótano30s pic.twitter.com/gTuuqYvJ8a — chuminista (@bratsummergh) September 30, 2026

Y según ha avanzado la semana, las polémicas han continuado multiplicándose sin que la comunicadora haga acto de presencia en TEN, donde ha sido sustituida por Marta Riesco. "Lo contamos porque tenemos que ser honestos con vosotros, no estamos ocultando nada. Ella está mala, está enferma, en la cama. Y además, tenía este permiso para ausentarse", ha expresado la sustituta sobre la prolongada ausencia de su compañera tras el estallido de otro asunto que afecta de lleno a la televisiva.

Al parecer, tal y como anunció la periodista Paloma García-Pelayo desde 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3', el ex marido de Alba Carrillo, Feliciano López, estaría trabajando en una nueva demanda contra la ex modelo por un presunto delito de "intromisión al derecho al honor y a la intimidad". Y ante los rumores sobre si la presentadora ha pospuesto su regreso al ojo público, aparcando sus labores en TEN, ante la oleada de polémicas que incluyen su nombre, el magacín se ha pronunciado.

Marta Riesco ha remarcado que la indisposición de su compañera no surgió después de que estas informaciones sobre Feliciano se hiciesen públicas o Omar Montes arremetiese contra ella, sino que fue el pasado viernes, durante el programa, cuando la televisiva comenzó a expresar su malestar, además de contar con una ausencia ya programada para varios días de esta semana.

"Desde aquí, es todo lo que sabemos. Os lo digo de corazón", expresó la sustituta de Alba Carrillo, explicando también que la presentadora iba a causar baja de cualquier manera este jueves por su compromiso previo para presentar una gala benéfica en Andorra. Evento al que finalmente sí ha podido acudir según sus últimas actualizaciones en Instagram, donde aparece viajando junto a su hijo con un mensaje: "Vamos a hacer algo muy bonito juntos".

"Con esto os queremos decir que no hay nada de Alba hacia 'El sótano', sino que ha coincidido que está mala cuando ha pasado lo de Omar y Feliciano y ya tenía un compromiso confirmado que ella misma anunció en sus propias redes sociales y lo podéis confirmar", ha terminado advirtiendo Marta Riesco sobre la prolongada ausencia de la presentadora, trasladando "todo el apoyo" del equipo y su deseo de una pronta mejoría.

De igual forma, durante el primer choque por lo emitido sobre Omar Montes, al que Alba Carrillo se refirió como "cabezabuque" provocando su estallido en redes sociales con serias acusaciones, TEN ya se movilizó del lado de la presentadora con un comunicado. "Los temas que se abordan en el programa forman parte de las decisiones editoriales. Alba cuenta con libertad para expresar sus opiniones sobre los temas que se tratan. Creemos en esa libertad y defendemos su derecho a ejercerla, así como su trabajo y profesionalidad", expresó la cadena.