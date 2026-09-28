El verdadero motivo por el que Alba Carrillo ha desaparecido de 'El Sótano' de TEN tras su polémica con Omar Montes

'El sótano club' ha arrancado la semana en TEN con una sonada baja entre su equipo habitual, concretamente la de Alba Carrillo. La presentadora del formato ha causado baja este lunes, 28 de septiembre dejando las riendas del programa a Alberto Guzmán, que ha saltado del sofá de colaboradores al sillón principal de plató para conducir la emisión durante la ausencia de la ex modelo, que se encuentra en plena guerra mediática con Omar Montes.

Tras las últimas declaraciones del cantante y ex pareja de Isa Pantoja en redes, la réplica de la presentadora de 'El sótano club' era uno de los momentos más esperados de este lunes para los seguidores del formato en TEN. Sin embargo, el primer programa de la semana ha arrancado con el periodista del corazón al mando en lugar de Marta Riesco, que asumió la conducción del magacín durante la otra ausencia de la presentadora.

Alba Carrillo causa baja en 'El sótano club' y Alberto Guzmán toma los mandos: "Se encuentra indispuesta"

"Como veis, no soy Alba Carrillo, a la que le mando un beso enorme", ha comenzado explicando Alberto Guzmán, que no ha tardado en poner en contexto a la audiencia sobre el motivo de la baja de su compañera. "Como os imagináis, ella está deseando hablar, deseando comentar todo lo de este fin de semana, pero está malita, se encuentra indispuesta. Ha estado a punto de venir hasta última hora, pero no ha podido ser", ha asegurado el periodista.

Alberto: "Omar debería estar censurado en los medios de comunicación".#ElSótano28S pic.twitter.com/oc3Qj9BlqD — TEN TV (@TENtv) September 28, 2026

Al parecer, la presentadora de 'El sótano club' ha intentado acudir a su puesto de trabajo este lunes hasta última hora, pero su situación de salud no le ha permitido finalmente cumplir con sus labores en TEN. A su vez, su sustituto ha aclarado a la audiencia que se trata de una ausencia puntual. "La tendremos prontito en El sótano club y dará respuesta a todo lo que ha ocurrido este fin de semana", ha asegurado Alberto Guzmán sin aclarar si la ex modelo se reincorporará mañana martes.

La desaparición de Alba Carrillo coincide con un momento especialmente delicado en su guerra abierta con Omar Montes, que contestó a los señalamientos de la presentadora de TEN a través de sus redes este fin de semana, amenazando con contar "todo lo que sabe sobre ella" y de su pasado. "Sé todo, porque nunca he sido gilipollas, otra cosa es que hable poco", advirtió el cantante en un vídeo en redes, al que la televisiva contestó con un comunicado a la espera de pronunciarse en 'El sótano'.

"Puedo reconocer que la expresión no fue acertada, pero en ningún momento hice insinuaciones sobre su vida privada. Tampoco esa palabra justifica las que ahora ser vierten sobre mí", comenzaba señalando Carrillo sobre el calificativo de "cabezabuque" con el que se refirió a Omar Montes, elevando también medidas legales ante la grave insinuación que el cantante ha lanzado sobre la ex modelo.