TVE abre una gran incógnita con el futuro de 'La Promesa' tras su anuncio sobre Curro y Ángela en una semana decisiva

La Promesa se viste de gala para albergar la boda más esperada del año entre Curro y Ángela. Por fin, después de muchas vicisitudes, la joven pareja está a tan solo un paso de darse el 'sí quiero' y unirse en matrimonio. Es, sin duda, la trama principal de la ficción de La 1 de TVE en la actualidad y, esta semana, culminará satisfactoriamente... o no.

Ya sabemos que el creador de la serie, Josep Cister Rubio, es amigo del drama y de que las cosas siempre acaben en agua salada, es decir, en lágrimas. Además, en la promoción se juega al despiste, deslizando la posibilidad de que el enlace se trunque por el gran descubrimiento que hará Curro la noche previa al casamiento.

De manera fortuita, el muchacho descubrirá la carta que Pía Adarre escribió confesando que Leocadia fue la verdadera asesina de Jana. Misiva que la doncella nunca fue capaz de entregarle. Así, Curro se enterará de una arrolladora verdad: la autora del crimen de su hermana es, en realidad, la madre de su prometida. El hallazgo le atravesará por completo, hasta el punto de que marchará de La Promesa ante el desconcierto de todos sus habitantes.

Llegará el gran día y Curro no habrá dormido en palacio… ¡nadie sabrá dónde está! Ángela, presa de los nervios, no podrá creer que Curro haya desaparecido la noche antes de su boda. ¡No entenderá nada! Manuel y Alonso decidirán que toda la familia parta hacia la iglesia con la esperanza de que Curro regrese a tiempo de la ceremonia.

La boda del año, promete 💍❤️ #LaPromesa



Miércoles 30 de septiembre, después de @LaRevuelta_TVE pic.twitter.com/BF41GzxRa4 — La Promesa (@lapromesa_tve) September 25, 2026

Finalmente, Curro aparecerá en el último momento, pero antes de entrar tendrá unas palabras con Pía. Le contará que ha encontrado la carta y la confrontará por cómo ha sido capaz de ocultarle durante tanto tiempo este secreto tan terrible. La doncella arrancará a llorar, pero el joven, sin contemplaciones, no dudará en echar a Pía de La Promesa con una frase demoledora: "Eres la mayor decepción de mi vida".

Tras esta gran discusión, entrará en la parroquia y esperará ansioso la llegada de Ángela. Samuel oficiará una emotiva homilía que llegará al corazón no solo de los novios, sino de toda la familia Luján. Pero cuando llegue el instante del "sí, quiero", la mirada de Curro, llena de odio e ira, chocará con la de Leocadia y el joven se bloqueará. Permanecerá callado sin responder a la gran pregunta. Ángela no comprenderá qué le está ocurriendo. Y Manuel, ajeno totalmente a lo que está pasando en la atormentada cabeza de Curro, tampoco entenderá un silencio que dejará a todos con la respiración contenida.

El tiempo se suspenderá: Curro no podrá aceptar casarse con la hija de la asesina de su hermana Jana. ¿Cómo reaccionará? ¿Se enfrentará a la señora de Figueroa y la desenmascarará en plena ceremonia? ¿Se casará con Ángela finalmente o huirá del templo? ¿Le confesará toda la verdad a su prometida? Todos estos interrogantes se resolverán el miércoles 30 de septiembre en un capítulo especial de 'La Promesa' que saltará el prime time después de 'La Revuelta'.

"¿Tendrá final feliz?", plantea la propia TVE en las promos oficiales en las que se invita al público al "acontecimiento del año". Con esa incógnita, la cadena pública abre boca para una semana intensa en el serial vespertino y, en particular, para ese episodio clave que se ofrecerá en horario de máxima audiencia, a partir de las 23:00 horas.