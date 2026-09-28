RTVE toma medidas con 'La Revuelta' y sus invitados de esta semana en La 1 ante unas audiencias que no despuntan

Tras dar un giro a su estrategia la semana pasada anunciando con antelación los invitados del lunes y el martes, 'La Revuelta' no solo mantiene ese plan sino que lo amplía, pues TVE ya ha anunciado a los seis invitados que acudirán al programa de David Broncano esta próxima semana del lunes 28 de septiembre al jueves 1 de octubre.

Una medida con la que RTVE pretende llamar la atención de la audiencia al adelantar con tiempo la identidad de los famosos que pasarán cada día por el teatro de 'La Revuelta', siguiendo así los pasos de 'El Hormiguero', que como siempre reveló a sus invitados el pasado jueves.

Este cambio en la comunicación llega en un momento delicado para 'La Revuelta'. Y es que el formato de David Broncano no termina de despuntar en esta tercera temporada debido a la fuerte competencia que enfrenta cada noche. De hecho, la semana pasada el espacio no pasó del 10,9% con José Mota, del 10,8% con Malú, del 10,8% con Pedro Alonso y marcó su peor dato del curso el jueves con un 8,7% en la visita de Borja Iglesias justo después de un partido de la Nations League. Y no es el único unidígito en este curso, ya que encadena varios a lo largo del mes de septiembre.

Cabe señalar que el próximo martes 29 de septiembre, 'La Revuelta' volverá a ver reducida su emisión y se emitirá a partir de las 22:40 horas, justo después del segundo partido de España en la Nations League frente a Croacia. Esa jornada el programa recibirá a Ferrán Adriá. El lunes será el turno de los médicos Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez. El miércoles será el actor y director Diego Luna y el jueves la atleta Ana Peleteiro y el cirujano Diego González-Rivas, que vuelve a aparecer por enésima vez.

¡Tenemos los invitados de esta semana en @LaRevuelta_TVE, con @davidbroncano!



🔸Lunes: Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez

🔸Martes: Ferran Adrià

🔸Miércoles: Diego Luna

🔸Jueves: Ana Peleteiro y Diego González Rivas#LaRevuelta, de lunes a jueves a las 21:40 en… pic.twitter.com/1E2vOn6427 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 27, 2026

Lunes 28 de septiembre - Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez

Para abrir la semana, 'La Revuelta' recibirá por primera vez en el plató a dos médicos que han hecho historia en el Hospital de La Paz de Madrid. El oncólogo Antonio Pérez y el cirujano Francisco Hernández-Oliveros han sacado adelante con gran éxito una nueva técnica de trasplantes mediante la cual los pacientes admiten los órganos como propios sin requerir de la agresiva medicación inmunosupresora de por vida.

Así, ya han trasplantado con éxito que dos pacientes que tuvieron rechazo y que ahora con este nuevo método podrán vivir sin necesitar ningún tipo de medicación inmunosupresora y sin tener que estar pensando continuamente en que puedan rechazar sus nuevos órganos.

Martes 29 de septiembre - Ferrán Adriá

El martes David Broncano contará por primera vez como invitado con Ferrán Adriá. Uno de los mejores cocineros del mundo acudirá por primera vez al programa de TVE coincidiendo con el estreno de 'Gènesi', la serie de 3Cat que ahonda en el camino al éxito del cocinero con Miquel Fernández y Carles Cuevas como protagonistas y que también llegará a Netflix.

Miércoles 30 de septiembre - Diego Luna

El miércoles 30 de septiembre será el actor y director mexicano Diego Luna el que se pase por el teatro de 'La Revuelta' para promocionar 'Ceniza en la boca', su nueva película que llegará a los cines el 9 de octubre y que se presentará el lunes 28 en Golem Baiona iniciando así la 16ª edición del ciclo De San Sebastián a Pamplona.

Se trata de la adaptación de la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro. La trama de la película explora el suicidio del hermano menor de la protagonista, Lucila, una joven que viaja desde México a Madrid para reunirse con su madre, quien emigró años antes. La historia aborda temas duros como el desarraigo, la xenofobia, la precariedad laboral y el llamado síndrome de Ulises.

Jueves 1 de octubre - Ana Peleteiro y Diego González-Rivas

Para cerrar esta semana y abrir el mes de octubre, 'La Revuelta' de David Broncano tendrá dos invitados. Por un lado, la atleta Ana Peleteiro que se estrenará en el programa de TVE tras haber visitado 'La Resistencia'. Lo hará en uno de los momentos más felices de su vida tras haber dado a luz el pasado mes de julio a su segundo hijo, León.

Por otro, el cómico volverá a contar en el programa con uno de sus amigos y otro de los médicos que ha hecho historia como los invitados del lunes. Y es que el cirujano Diego González-Rivas volverá al programa para compartir con Broncano sus últimas experiencias.