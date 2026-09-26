TVE relega 'La Promesa' en favor de una nueva serie, que ocupará su horario en La 1 la próxima semana

TVE sigue sorprendiendo con cambios en su programación. Tras anunciar el salto de 'La Promesa' al prime time del próximo miércoles con la emisión de un capítulo especial centrado en la esperada boda de Curro y Ángela, dos de sus protagonistas; ahora la cadena pública anuncia dos tardes únicas para el próximo jueves 1 y viernes 2 de octubre con el estreno de la serie británica 'Toda una mujer'.

Así, después de llevar semanas anunciando el estreno de su nueva superproducción internacional dentro de la apuesta de La 1 por series de éxito internacional como 'La amiga estupenda', la cadena pública sorprende ahora con el anuncio del lanzamiento de esta ficción de Channel 4 en sus tardes antes de seguir emitiéndola en el prime time de los sábados junto a la serie italiana.

De este modo, parece que TVE aprovechará el salto de 'La Promesa' al prime time para reducir la duración de los capítulos del jueves y viernes de la serie de Bambú Producciones para estrenar previamente 'Toda una mujer' usando así la estrategia del sandwich que tanto se llevó a cabo en las tardes de La 1 entre los años 90 y 2000 con las telenovelas.

Con ello, La 1 anuncia que el próximo jueves y viernes "la emoción se multiplica en La 1" con 'Valle Salvaje' a partir de las 17:45 horas, después el estreno de 'Toda una mujer' a partir de las 18:30 horas, "la historia de secretos y venganza que te robará el corazón" y para concluir la tarde de series nuevos episodios de 'La Promesa'.

Queda por ver como quedará configurada la parrilla de tarde esos días y la duración de los episodios de 'Toda una mujer' y 'La Promesa' y si afectará a la emisión de 'Malas Lenguas'. Asimismo, también falta por confirmar cómo quedará la programación de los sábados en La 1 con la llegada de la miniserie británica pues cabe recordar que 'La amiga estupenda' sigue todavía en emisión.

La emoción se multiplica en @La1_tve con el estreno de 'Toda una mujer'



👩Este jueves y viernes:



🔸Nuevo episodio de @ValleSalvajeTVE (17:45)

🔸18:30 horas | 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐍𝐎 de 𝑇𝑜𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟

🔸Al acabar, nueva entrega de @lapromesa_tve



Después, 'Toda una mujer'… pic.twitter.com/MDe4oUxFCW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 25, 2026

Así es 'Toda una mujer', la nueva serie que estrena La 1

Un drama de ocho episodios, escrito por Katherine Jakeways (‘The Buccaneers’) y protagonizado por la conocida actriz británica Brenda Blethyn, reimagina la exitosa novela superventas de Barbara Taylor Bradford del mismo título (‘Una mujer de sustancia’).

La fascinante historia del ascenso de Emma Harte, una ambiciosa criada en la Yorkshire de 1911 que llega a convertirse en la mujer más rica del mundo, desafiando los roles sociales y rompiendo barreras. Un gran éxito entre la audiencia que la ha convertido en el mejor estreno de un drama en Channel 4 desde 2021.