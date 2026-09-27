La respuesta de RTVE ante las críticas de la audiencia por las imágenes violentas emitidas en 'Directo al grano' y 'Mañaneros 360'

'RTVE Responde' ha comenzado este domingo 27 de septiembre su nueva temporada con la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño. Una entrega en la que la invitada ha sido María Eizaguirre, la Directora de Comunicación y Participación de RTVE, para hablar de los estrenos previstos para esta temporada y algunos de los especiales que se preparan con motivo del 70 aniversario. Pero además como es habitual se ha dado respuesta a las quejas de espectadores y en esta ocasión el foco ha estado puesto en algunos contenidos de 'Directo al grano' o 'Mañaneros 360'.

Así, 'RTVE Responde' se ha hecho eco de las quejas de un espectador por las imágenes que se emiten en bucle en 'Directo al grano' siendo algunas violentas. "El pasado 2 de septiembre, en 'Directo al grano' se emitió en bucle y de forma reiterada una pelea con un palo entre dos hombres. Considero que lejos de ser una información de interés público, este contenido recurre al puro sensacionalismo y explota la parte más ruin del ser humano. Y como medio público, RTVE tiene la responsabilidad de mantener un rigor ético y evitar la emisión de espectáculos que nada aportan a la ciudadanía y espero que la cadena tome las medidas oportunas", manifiesta Jesús Montesinos desde Albacete.

A dicha crítica ha contestado Paloma González Quirós, productora ejecutiva del programa que presentan Marta Flich y Martín Barreiro por parte de RTVE. "En 'Directo al grano' decidimos emitir estas imágenes, que reconocemos que son violentas, porque responden a una denuncia vecinal asustados por lo que había pasado en sus casas", empieza justificando la directiva.

"El periodismo de sucesos existe porque responde a una realidad. No es que nosotros queramos mostrar el lado desagradable del ser humano. Y por eso queremos cuidar a nuestra audiencia. Primero difuminando las imágenes, después advirtiendo de lo duras que iban a ser y señalando durante todo el programa que es un contenido para mayores de 16 años y que respetamos a nuestra infancia", añade al respecto Paloma G. Quirós.

Por su parte, Marta Ribas, presidenta del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de RTVE se ha comprometido a analizar las imágenes que se emiten en los programas de la tarde. "Los magacines de actualidad están recomendados para mayores de 16 años precisamente porque tratan temas y sucesos en los que puede haber imágenes violentas. Aún así, estas quejas son totalmente pertinentes porque la reiteración de estas imágenes violentas es evitable y muchas veces innecesaria. Haremos llegar una recomendación a estos programas para que eviten la reiteración", ha añadido.