'Sueños de Libertad', avance semanal del 28 de septiembre al 2 de octubre: Un nuevo personaje y el contraataque contra Gabriel en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' no para de recibir nuevas caras a su reparto. Tras el reciente fichaje de Almagro San Miguel como Hugo Brossard, ahora la serie de Antena 3 suma a su reparto al actor David Janer ('Águila Roja', 'Amar es para siempre') para dar vida a José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de Pablo que llega a la fábrica para poner patas arriba todo.

El actor se suma al elenco junto a los otros fichajes de esta temporada como el propio San Miguel así como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre a continuación:

Avance del capítulo 657 de 'Sueños de libertad' del lunes 28 de septiembre

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Marta y Andrés comunican a Damián, Tasio y Digna la visita de Gabriel la noche anterior para informarles de que estaban despedidos tras conseguir convencer a Hugo Brossard de que ellos eran los responsables con los problemas de la producción. Tras ello, Damián les deja claro que tienen que luchar por recuperar Perfumerías De La Reina cueste lo que cueste pero Marta asegura que quizás tienen que asumir que les ha ganado la partida.

Después, Gabriel informa a Begoña de los despidos de Marta y Andrés y ella reacciona con dureza contra él y además deja claro que tiene planes para la empresa y que ellos sobran y terminará quitándoles también sus acciones. Paralelamente, Gabriel sigue azuzando a Beatriz para que se vaya a Madrid y puedan vivir su embarazo con tranquilidad.

Por su parte, Valentina le anuncia a Andrés que va a presentar su dimisión como protesta por su despido pero él le pide que por favor no lo haga. En la tienda, Tasio visita a Paula en la tienda y le hace una inesperada propuesta para poderse ver a solas sin hacer sospechar a nadie: utilizar la habitación de Salva en la colonia para disfrutar de su relación.

Y Mabel le pregunta a Miguel cómo fue su cita con Claudia y él le revela que fue un desastre y ella le propone que hable con la dependienta y aclare la situación. Después, el doctor no duda en hablar con su padre y le pide consejo sobre cómo poder mantener relaciones con su novia sin cometer errores.

Valentina pone a Fina al corriente del despido de Andrés y Marta y la fotógrafa no duda en preocuparse por la situación de su ex pareja mientras Bianca malmete para que piense en ella y se olvide de la De La Reina. Tras ello, Fina acude a ver a Marta para mostrarle todo su apoyo.

Gabriel informa a Pablo de que ha despedido a Andrés y Marta. Paralelamente, José Manuel García Fuentes llega a la fábrica para reunirse con ellos y conocer los planes de Gabriel para ampliar la empresa y reformar los edificios más viejos. Tras ello, Pablo habla con él para poder controlar los planes del director. Por último, Begoña visita a Andrés y el De La Reina se rompe ante ella y le pide que por favor no haga nada.

Avance del capítulo 658 de 'Sueños de libertad' del martes 29 de septiembre

Andrés y Marta se despiden de los trabajadores

Manuela se preocupa por el estado de Marta tras su despido mientras Digna trata de apoyar a su sobrina y ella le confiesa que se siente traicionada por Fina al ver que no ha dudado ni un segundo al no presentar su dimisión como apoyo. Pero es que lo que le duele es ver que la fotógrafa puede tener su propia vida al margen.

Mabel habla con Claudia sobre los problemas con su hermano y saber qué le ocurrió y ella le reconoce que lo que necesita es naturalidad. Tras ello, Claudia acude a ver a su novio y ambos terminan aclarando su situación. Mientras, Pablo y Nieves le hacen una oferta inesperada a José Manuel García Fuentes al pedirle que se instale en su casa mientras está por Toledo.

Digna les deja claro a sus sobrinos que no tienen nada de lo que avergonzarse ni esconderse y que tienen que explicarle todo lo sucedido a los trabajadores. Por su lado, Pablo se enfrenta con Gabriel por despedir a Marta y a Andrés y le suplica que reconsidere la decisión pero el abogado le pide que deje de cuestionar sus decisiones y que la empresa se va a modernizar caiga quién caiga.

Valentina propone a Claudia despedir a Marta y a Andrés como se merecen y demostrar que tienen el apoyo de todos los trabajadores y Julia descubre la noticia sin entender nada. Mientras, Andrés tiene un nuevo desencuentro con Gabriel y le deja claro que antes o después él también caerá. Tras ello, todos los trabajadores salen a despedir a los De la Reina con aplausos.

Tasio y Paula tienen su primer encuentro nocturno en la cantina gracias a la ayuda de Salva y brindan por su futuro. Mientras, los Salazar celebran una cena para celebrar el reencuentro con Josema y se ponen al corriente de sus vidas. Finalmente, Marta decide no tirar la toalla y luchar por su legado.

Avance del capítulo 659 de 'Sueños de libertad' del miércoles 30 de septiembre

Miguel y Claudia se reconcilian

Tasio habla con Damián y se une a Marta en su plan de luchar por reconquistar el legado de Perfumerías De La Reina. Mientras, Marta le da la razón a su hermano por haber sido demasiado tibios con Gabriel y propone una idea para golpearle donde más le duele: en su ego y hacerle responsable de la pérdida de uno de sus mejores clientes.

Mabel descubre un pendiente en la cantina y empieza a sospechar que Salva tiene un nuevo ligue porque ella dejó todo limpio y le hace saber que no pasa nada porque conozca a alguien porque ya no están juntos. Mientras, Miguel le hace una inesperada petición a Claudia: acudir un fin de semana a don Benito para conocer a su madre y que Manuela acceda a una comida con sus padres.

El señor Miranda llama a Gabriel para mostrar su preocupación ante los despidos de Marta y Andrés. Después, Julia reprocha a Gabriel el despido de sus tíos y le deja claro que no es justo que les aparte de la empresa que lleva su nombre. Mientras, Pablo propone a Gabriel los sustitutos para Marta y Andrés y le hace una propuesta inesperada a Claudia: que sea la nueva directora del departamento comercial.

Beatriz habla con Begoña para comunicarle que está planeando marcharse a Burgos para iniciar una nueva vida allí con su futuro bebé sin darles ningún problema a ella y a Gabriel pero la enfermera trata de convencerla para que siga en su casa. Tras ello, Gabriel le deja claro a Begoña que lo mejor para la niñera es que se marche.

En la cantina, Mabel le pega un gran corte a Josema cuando él trata de aconsejarle sobre la decoración después de sentirse menospreciada por él.

Marta comunica a Damián que el abogado de doña Clara ha paralizado la intención de romper el acuerdo con Perfumerías De La Reina por la clausula por la que tendrían que pagar una indemnización. Y Begoña cotillea la agenda de Gabriel y ve información clave para los de la Reina y pone a Andrés al corriente de la reunión que tiene pendiente Gabriel con el dueño de las Galerías Miranda.

Avance del capítulo 660 de 'Sueños de libertad' del jueves 1 de octubre

Valentina pilla a Claudia antes de su cita con Tasio

Manuela está nerviosa por la comida con los Salazar y Alberto trata de mostrarle su apoyo. Por su parte, Claudia anuncia a Pablo que no piensa aceptar el puesto como directora comercial en sustitución de Marta porque no se sentiría bien al creer que sería una traición a su ex jefa y amiga.

Gabriel recibe al señor Miranda en el despacho para convencerle de que los cambios en la empresa y los despidos de Marta y Andrés son necesarios para evolucionar y apostar por un perfume más moderno como los productos Brossard y que él solo sigue órdenes de los franceses y le comunica que va a conseguir hacerle un descuento en su nuevo contrato.

Beatriz sorprende a Begoña entrevistando a su posible sustituta y no duda en preguntarle y la enfermera le confiesa que ha sido cosa de Gabriel y la niñera se muestra molesta por su gesto y Begoña le deja claro que la van a echar mucho de menos. Por su parte, Gabriel intenta conseguir el perdón de Julia tras despedir a sus tíos haciéndole ver que no es decisión suya.

Claudia habla con Fina en la cantina y le pone al corriente de sus pasos en su relación con Miguel y no duda en preguntarle por cómo se encuentra tras romper con Marta. Tras ello, la dependienta hace reflexionar a la fotógrafa sobre Marta al mostrarle que es una cuestión de principios su decisión de no aceptar su puesto.

Bianca termina el retrato de Digna mientras que la mujer de Damián no duda en hablar con la pintora sobre su desencuentro con Marta y le deja claro que su presencia ha desestabilizado a Fina y su relación con su sobrina. Después, Digna le deja claro a Damián que la pintora les tenía engañados a todos.

Por último, los De La Reina citan a Gabriel Miranda en su casa para conocer cómo fue su reunión con Gabriel y tratan de ganarse al empresario para su causa y le hacen ver que no debería fiarse de su primo y de lo que es capaz. Tras ello, Digna le pide que firme su acuerdo con Gabriel a cambio de exigir que readmita a sus tres primos.

Avance del capítulo 661 de 'Sueños de libertad' del viernes 2 de octubre

Gabriel amenaza a Valentina

Gabriel se entera de que Miranda se reunió con los De la Reina y trata de saber que es lo que le dijeron. Mientras, Digna insiste en ganarse al dueño de Galerías Miranda y sugiere la idea de proponerle la producción de un perfume en exclusiva para sus tiendas.

Mabel tiene problemas con el presupuesto para un trabajo y Nieves le recomienda a su hija que pida ayuda a Josema para llevarlo a cabo.

Fina le confiesa a Marta que no reaccionó bien cuando se enteró de lo de su despido y le comunica su decisión de dimitir de su puesto provocando que Marta se ilusione.

Andrés y Digna consiguen reunirse de nuevo con Gabriel Miranda y le hacen una propuesta para conseguir sacar adelante sus objetivos. Y Gabriel no duda en amenazar a Valentina al creer que es ella quién le filtró lo de su reunión a los De La Reina.

Tasio se disculpa con Paula tras haberla dejado plantada en la cantina la noche anterior. Y Eduardo le da una sorpresa a Manuela.