Jordi Évole carga las tintas contra 'Horizonte' por su conspiración sobre la cobertura del caso Maricarmen en La Sexta

'Horizonte' suma una nueva polémica después de cuestionar indirectamente el trabajo que el equipo de 'El Intermedio', con Andrea Ropero a la cabeza, realizó junto a Maricarmen en las horas previas a su desahucio. La periodista de La Sexta acompañó a la octogenaria hasta que irrumpió la Policía en la vivienda, y fue la única que vivió y documentó el lanzamiento desde dentro.

Pues bien, sobre estas imágenes debatieron en el programa de Cuatro durante su emisión de este jueves, dando lugar a unas manifestaciones de Carmen Porter que están sembrando la discordia. Y es que la presentadora conspiró con que la cobertura del desalojo estaba organizada para su posterior utilización con fines políticos.

"Mira si estaba organizado, que hasta había cámaras dentro de la casa; cámaras que me imagino que esta pobre señora no sabría utilizar. Eran cámaras profesionales que estaban grabando cómo la policía tiraba la puerta desde dentro", afirmó Porter, desacreditando así la función de Andrea Ropero y el equipo de 'El Intermedio'.

Por su parte, tal y como se aprecia en la secuencia, Iker Jiménez preguntó si esas imágenes habían sido registradas por otro programa de televisión. Sin embargo, la respuesta quedó en el aire mientras uno de los colaboradores de 'Horizonte' llegó a aseverar sin pudor que a Maricarmen "le han prometido algo" para acceder a un circo mediático. Palabras muy controvertidas ante las que Carmen Porter apostilló: "Claro, la han utilizado de todas las formas a esta mujer".

Esta intervención no ha pasado inadvertida para Andrea Ropero, que ha reaccionado en su cuenta oficial de 'X' compartiendo el momento en cuestión y lanzando una dura crítica a 'Horizonte', su competencia directa: "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de 'El Intermedio'".

Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo @El_Intermedio @laSextaTV pic.twitter.com/kTkyaB80rL — Andrea Ropero (@andrearopero) September 25, 2026

Poco se ha hecho esperar la reacción de Jordi Évole, que, en apoyo de su compañera, también ha disparado contra 'Horizonte'. "Se retratan solos. Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien pero esto de acompañar a Maricarmen no", ha escrito el catalán, reprobando la cobertura que se está haciendo de la crisis migratoria en la ciudad autónoma y señalando un doble rasero, a su juicio, en el tratamiento informativo del caso Maricarmen. "Venceréis pero no convenceréis. Todo mi respeto y apoyo al trabajo de Andrea Ropero", ha añadido el comunicador de Atresmedia.

Se retratan solos.

Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien pero esto de acompañar a Maricarmen no.

Venceréis pero no convenceréis.

Todo mi respeto y apoyo al trabajo de @andrearopero https://t.co/HccwXD5u4Q — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2026

A estas palabras de Ropero y Jordi Évole se ha sumado Iñaki López, que, igualmente, ha cargado las tintas contra el formato de Mediaset, exigiendo pruebas para sustentar tal elucubración: "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo".

Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce.

Pero no pueden.

Es una patraña.

Otro bulo. https://t.co/LKJIQCRnNY — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 25, 2026

Tampoco ha podido morderse la lengua César González Antón, director de 'La Sexta Noticias', que ha dejado una lapidaria frase contra el 'Horizonte' de Iker Jiménez y Carmen Porter: "Podrán tener mucha audiencia. Pero tienen muy poca decencia".