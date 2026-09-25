Quién es quién en el reparto de 'El problema final', la nueva serie de Netflix: Estos son todos los personajes, actores y actrices

Este viernes 25 de septiembre llega la nueva serie original de Netflix. Y no estamos ante una ficción cualquiera pues hablamos de la adaptación de una de las novelas de Arturo Pérez-Reverte que llega a la pequeña pantalla después de otras como 'Alatriste' o 'La piel del tambor'. En este caso estamos hablando de 'El problema final', una novela de misterio y suspense que es una especie de homenaje del periodista y escritor a uno de los clásicos como Sherlock Holmes y a su autor Arthur Conan Doyle así como al actor Basil Rathbone que lo interpretó.

Jose Coronado ('Legado', 'La chica de nieve'), María Valverde ('Fuimos canciones', 'Todo lo que no vemos'), Martiño Rivas ('Ella, maldita alma', 'Las chicas del cable') y Maribel Verdú ('El laberinto del fauno', 'Élite') encabezan el reparto de esta ficción producida por Mod Producciones ('Mientras dure la guerra', 'El cautivo').

El reparto de 'El problema final' lo completan otros actores de la talla de Gonzalo de Castro ('Políticamente correctos'), Cristina Kovani ('El silencio', 'La caza: Guadiana'), José Condessa ('Cacao', 'Rabo de Peixe') y Pepón Nieto ('Smiley', 'Lo nunca visto'), entre otros.

'El problema final' es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte. Es una thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados que ahora verá la luz en formato miniserie con cuatro episodios.

Sinopsis de 'El problema final'

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.



Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

Conoce a los personajes de 'El problema final':

Jose Coronado es Benjamin Basil

Jose Coronado es Benjamin Basil

El actor Jose Coronado amplía su colaboración con Netflix tras 'Legado' y 'La chica de nieve' e interpreta al gran protagonista de esta historia. Benjamin Basil es un actor ya retirado muy conocido por haber interpretado a Sherlock Holmes. Ahora tendrá que tirar de sus dotes como investigador en la realidad y tratar de dar con la verdad sobre el asesinato del cadáver que aparece.

María Valverde es Adela Figueroa

Maria Valverde es Adela Figueroa

La actriz María Valverde, quién saltó a la fama gracias a la saga de 'A tres metros sobre el cielo' y que protagonizó 'Fuimos canciones', interpretará en 'El problema final' a Adela Figueroa. Es una de las huéspedes del hotel, se trata de una mujer culta y refinada y cuya vida sentimental está rodeada de misterio.

Martiño Rivas es Foxá

Martiño Rivas es Foxá

El actor Martiño Rivas, a quién hemos podido ver recientemente en 'Ella, maldita alma' se mete en la piel de Foxá. Es un escritor de novelas de suspense y con una gran imaginación. Su aparición podría ayudar a Basil para dar con la clave del asesinato de Elisa Mander.

Maribel Verdú es Ausländer

Maribel Verdú es Ausländer

La actriz Maribel Verdú regresa a Netflix tras haber participado en la última etapa de 'Élite' y lo hace para dar vida a la señora Ausländer. Es la responsable del hotel de Mallorca en el que se desarrolla la historia y el lugar en el que Basil desarrollará toda su investigación para dar con el responsable de la muerte de la turista británica.

Gonzalo de Castro es Fonseca

Gonzalo de Castro es Fonseca

El actor Gonzalo de Castro, conocido por haber protagonizado series como '7 vidas' o 'Doctor Mateo' interpreta en la adaptación de 'El problema final' a Fonseca. Es un hombre apasionado por el dinero. Una característica que le hace ser uno de los principales sospechosos del suceso.

Cristina Kovani es Vicky Montes

La actriz Cristina Kovani, a quién hemos podido ver en 'La caza. Guadiana' o 'Las largas sombras' y 'Eva & Nicole' se mete en la piel de Vicky Montes. Es una de las personas más afectadas por la aparición del cadáver de Elisa Mander. No obstante, el hecho de que sea actriz lo complicará todo.

José Condessa es Toni

El actor portugués José Condessa, conocido por las series 'Cacao', 'Amor à Prova' y 'Rabo de Peixe' da vida a Toni, uno de los sirvientes del hotel y por tanto uno de los que pertenece al reducido grupo de personas que se ven atrapadas en el islote.

Almudena Salort es Carolina

La actriz Almudena Salort regresa a Netflix tras 'El refugio atómico' y después de participar en series como 'UPA Next' o 'El ministerio del tiempo' se suma al reparto de 'El problema final' para interpretar a Carolina, otra de las sirvientas del hotel y por tanto otra de las sospechosas de lo sucedido.

Pepón Nieto es Seruya

El actor Pepón Nieto, conocido por 'Los hombres de Paco' o 'Smiley' interpreta en 'El problema final' a Seruya. Es un doctor que se ve atrapado también junto al resto de huéspedes y trabajadores en el hotel.

Yaiza Guimaré es Frau Klemmer

La actriz Yaiza Guimaré, conocida por haber participado en series como 'Hierro', 'Mía es la venganza' o 'Weiss & Morales' interpreta a Frau Klemmer, otra de las huéspedes que se ven encerradas en el hotel por culpa del asesinato de la turista británcia.