RTVE anuncia un recorte de emisión a 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora por un cambio de parrilla en La 2

Como ya sucedió el pasado fin de semana, La 2 de RTVE, en su compromiso con la cultura y la industria cinematográfica, ofrecerá una programación especial acerca del final del Festival de San Sebastián 2026. En este caso, dará cobertura a la ceremonia de clausura, y su retransmisión repercutirá directamente en 'Malas Lenguas Noche'.

El programa que conduce Jesús Cintora en el sexto prime time semanal sufrirá un cambio importante en su horario de emisión. Si el sábado 19 adelantó su hora de inicio a las 21:30 horas (diez minutos antes de lo habitual), este próximo 26 de septiembre ocurrirá todo lo contrario. El formato de actualidad y análisis político verá desplazado su comienzo a las 22:00 horas.

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La 2 de TVE acogerá la gala de cierre del citado certamen entre las 20:30 y las 22:00 horas; de ahí ese notable retraso. Además, también provocará un adelanto de la emisión del espacio de archivo 'Cómo nos reímos', que se encajará entre las 19:50 y las 20:30 horas. Es decir, empezará 25 minutos antes de lo normal.

Con todo, esta vez, 'Malas Lenguas Noche' arrancará sensiblemente más tarde que su rival directo, 'La Sexta Xplica' de José Yélamo, que, como saben, da comienzo a las 21:35 horas cada sábado. Veremos cómo se traduce este movimiento en su particular pugna de audiencias.

Así queda la programación nocturna de La 2 el próximo sábado:

19:50 horas - 'Cómo nos reímos'

20:30 horas - Festival de Cine de San Sebastián 2026

22:00 horas - 'Malas Lenguas Noche'







