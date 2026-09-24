Las audiencias dictan una clara sentencia a la cobertura de La 1 de RTVE sobre el desahucio de Maricarmen en sus matinales

Las audiencias matinales de este miércoles estuvieron muy condicionadas por la noticia del día: el desahucio de Maricarmen a sus 87 años de edad en medio de una fuerte contestación social que fue reprimida con cargas policiales.

La cobertura de este dramático suceso se dio -en mayor o menor medida- en todos los magacines de la mañana a excepción de 'El programa de Ana Rosa', que no lo incluyó en ningún momento de sus tres horas de duración; basadas en Sánchez, Ceuta y en la entrevista a su presidente.

Donde más minutos se dedicaron fue en La 1 de TVE con 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo, que denunció cómo la Policía estaba tratando de entorpecer el trabajo de los medios, y en 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora, cuyo bloque coincidió exactamente con el instante del desalojo.

Por su parte, 'Espejo Público' con Susanna Griso también fue informando puntualmente durante su emisión, 'Al Rojo Vivo' con Ferreras puso el acento en este tema y lo convirtió en uno de sus principales y 'En boca de todos' con Nacho Abad, sin darle mucho pábulo, dio cuenta del caso al final del programa.

Pues bien, el caso Maricarmen despertó el interés de los telespectadores y otorgó grandes datos de audiencia a La 1 de TVE, que revalidó su posición de referencia informativa. Especialmente destacable fue el resultado de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora y Adela González, que firmó un 19,4% de cuota y congregó a casi 600 mil telespectadores. Un liderazgo rotundo.

¡WOW! #Mañaneros360 LIDERA en la mañana de @la1_tve con un 19.4% de share y una media de 597.000 espectadores



🟠 CUARTO MEJOR DATO DEL AÑO



🟠 Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/T5ELcdgG7q — Dos30' (@Dos30TV) September 24, 2026

Se trató de un récord de temporada si dejamos al margen del 20,3% del pasado 9 de septiembre, que obedeció a una entrega excepcional con la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, hablamos también de que fue el cuarto mejor registro del presente año 2026.

Mientras tanto, sus rivales más inmediatos se quedaron lejos: 'El programa de Ana Rosa' y 'El Tiempo Justo' anotaron un 12,4% y 11,2% respectivamente en la mañana de Telecinco, 'Espejo Público' obtuvo un 12% en Antena 3 y 'En boca de todos' un 11,4% en Cuatro.

Antes, 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo, que, como apuntábamos, se volcó con la cobertura de los momentos previos al desahucio, lideró de forma hegemónica y se volvió a apuntar un promedio superior a la barrera del 20% de share al rozar el 21%, lo que tradujo en 385.000 seguidores.