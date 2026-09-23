Las audiencias cambian el juego: 'La Revuelta' es desbancada por 'Horizonte' pese a la nueva estrategia de RTVE

El access al prime time parece encaminarse definitivamente a un cambio de ciclo, propiciado por el contexto político y social actual, que pasa por una pérdida de hegemonía de los formatos que durante estos dos últimos años han pugnado por el liderazgo en audiencias, 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

En este tiempo, el foco se ha colocado mayormente en la disputa entre David Broncano y Pablo Motos al comandar las dos ofertas más destacadas de la citada franja. Sin embargo, en el ruedo ha entrado un contendiente más, 'Horizonte', que en esta incipiente temporada ha alcanzado una potencia que le permite jugar, desde Cuatro, en la misma liga.

El programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter se está consolidando en la parrilla del canal secundario de Mediaset de tal modo que, nuevamente, ha logrado escalar a la segunda posición en el ranking, adelantando a 'La Revuelta' otra vez y acercándose a 'El Hormiguero'.

Este martes, 'Horizonte' obtuvo un 11,3% de cuota de pantalla y congregó a casi 1,3 millones de telespectadores (1.289.000). Fue, como decimos, la segunda opción preferida por la audiencia y el segundo programa más visto del presente curso.

DESTACA #Horizonte en @cuatro al firmar un 11.3% de share, 1.289.000 y 3.301 espectadores únicos



❤️ 2º programa más visto desde septiembre de 2025



👏🏾 2º opción un día más



❗️Mejora la media del canal en un +42.1%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/wHvt3dGPEe — Dos30' (@Dos30TV) September 23, 2026

Casi duplicó a 'El Intermedio' de El Gran Wyoming, su competidor directo, que se conformó con un 6% de share y 693.000 seguidores; y se impuso tanto a 'First Dates' en Telecinco (9,2% y 1.056.000) como a 'La Revuelta' en La 1 de RTVE (10,8% y 1.246.000). La primera plaza la ocupó 'El Hormiguero' con un 13,1% y 1.490.000 televidentes en Antena 3.

Un nuevo día en @El_Hormiguero que es LÍDER ABSOLUTO con un 13.1% de share y una media de 1.490.000 espectadores en @antena3com



🐜 Comienza en un 10.5% y termina en un 16%



🐜 Más de 3.8 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QEGEH1f3s4 — Dos30' (@Dos30TV) September 23, 2026

En estricta franja de competencia, entre las 21:56 y las 23:11 horas, los resultados de los cuatro principales productos del access quedaron así: un 12,9% para Pablo Motos, un 11,4% para Iker Jiménez, un 11% para Broncano y un 9,3% para el dating show de Carlos Sobera.

Cifras que reflejan muy nítidamente ese cambio en los consumos televisivos en dicha franja, con una tarta mucho más repartida y con una pérdida de dominio preeminente de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', que ha vuelto a constatar que su batalla ya no es solo contra el espacio de Atresmedia.

Resulta especialmente noticiable el sorpasso de 'Horizonte' en este caso concreto, dado que el teatro Albéniz recibió anoche a Malú, una potente invitada que por primera vez acudía al show de David Broncano. Sin embargo, ni esta visita ni el hecho de anunciarla con bastante antelación -un cambio de estrategia de comunicación en La 1- han servido para evitarlo.