Sorpresa ante las audiencias de 'El Tiempo Justo' con Joaquín Prat en su debut en la nueva programación matinal de Telecinco

Telecinco inauguró este lunes, 21 de septiembre, su nueva programación matutina, marcada por el inicio de la segunda temporada de 'El Tiempo Justo' y el retorno de Joaquín Prat a las mañanas, sus orígenes. Y las audiencias han acompañado, al menos en la primera jornada con el nuevo esquema de emisión.

Desde esta semana, la productora presidida por Ana Rosa Quintana cuenta con cuatro programas matinales consecutivos en la cadena de Mediaset: 'La mirada crítica', 'El programa de AR', 'El Tiempo Justo' y 'Vamos a ver'. A todos estos hay que sumar 'El verano se mueve' en la sobremesa y tarde. En total, nueve horas de control de la parrilla de Telecinco, entre las 08:00 y las 18:00, por parte de una única compañía audiovisual. Algo verdaderamente inaudito en la industria televisiva.

Pues bien, esta actual apuesta del grupo de comunicación italiano se saldó con rendimientos dispares. Como apuntábamos al principio, el primer día con este plan de programación ha funcionado relativamente. En algunos casos, rebasando la barrera psicológica del doble dígito en share; en otros, quedándose lejos.

'La mirada crítica' de Ana Terradillos fue la oferta más débil de la mañana con un mal 7,3% de cuota y solo 126.000 telespectadores congregados. A continuación, 'El programa de Ana Rosa' firmó un 12%, cifra que se elevó a un 14% durante la entrevista al líder ultraderechista Santiago Abascal.

Por su parte, 'El Tiempo Justo', la gran novedad de este lunes, arrancó su nueva etapa con récord. La vuelta de Joaquín Prat a la pantalla suscitó cierto interés, que se tradujo en un 12,7% de share. Se trata del mejor registro del formato -en su periplo en la tarde solo llegó al 10,3%- y fue el producto más competitivo de Telecinco en el día; incluso por delante de 'La isla de las tentaciones' (12,5%). También se situó muy por encima (+3,7 puntos) del promedio de la cadena (9%).

Eso sí, fue tercera opción del público por detrás de sus principales rivales. La 1 de TVE anotó un 15,7% con 'Mañaneros 360' y Antena 3 un 13,3% con 'Espejo Público' y Karlos Arguiñano en estricta franja de competencia. Por su parte, Cuatro no se quedó lejos con el 11,5% de 'En boca de todos' y La Sexta jugó en otra liga con el 6,6% de 'Al rojo vivo'.

Por último, 'Vamos a ver' no fue capaz de mantener los resultados de Joaquín Prat y, al igual que 'La mirada crítica', cayó al unidígito. La ventana a la actualidad presentada por Patricia Pardo se estancó en un 8,2% de cuota de pantalla. En este caso, empeorando la media diaria del canal de Fuencarral.

No obstante, dentro de las producciones asociadas a la factoría de Ana Rosa Quintana, lo peor, una tarde más, lo encontramos con 'El verano se mueve', con un pobrísimo 7%. El espacio comandado por Ion Aramendi no levanta cabeza y confirmó, por enésima ocasión, el error de Telecinco manteniendo este fallido proyecto en antena. Fue lo menos competitivo de la franja vespertina.