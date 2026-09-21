Movistar Plus avanza su programación para la temporada 2026-2027: 13 series en total y las vueltas de Buenafuente y Ángel Martín

En el marco del Festival de Cine de San Sebastián, Movistar Plus presentó este domingo 20 de septiembre su nueva estrategia de contenidos de cara a la temporada 2026-2027. Lo hizo en un encuentro en el que participaron Alfonso Gómez Palacio, el CEO de la compañía y Juan Andrés García Ropero 'Bropi', el Director de contenidos de Movistar Plus junto a la presentadora María Gómez.

La hoja de ruta de la plataforma es reforzar su posición como principal impulsor de la industria audiovisual española y consolidar una oferta muy completa para sus suscriptores con una gran apuesta por el cine, la ficción y los proyectos de no ficción. El objetivo de cara al próximo curso es llegar a nuevos públicos y una "mayor apuesta por el contenido en español".

Así, el nuevo CEO de Movistar Plus recalcó que su intención es "llegar a más hogares, ofrecer más valor a sus clientes y seguir fortaleciendo la industria audiovisual española". "Queremos que Movistar Plus sea la plataforma más relevante para los clientes y también para la industria audiovisual española. Nuestra ambición es crecer a través de los contenidos, apoyando el talento, impulsando nuevas historias en español con una mirada única y ofreciendo una propuesta que nadie más puede ofrecer: la mejor producción propia junto con las grandes plataformas internacionales y la mejor oferta deportiva", recalcó el directivo.

"Queremos escuchar más, trabajar con más talento y abrir la puerta a más historias. La industria española atraviesa un momento extraordinario y creemos que Movistar Plus tiene la responsabilidad de contribuir a que siga creciendo. Buscamos proyectos con calidad, personalidad y una mirada propia. Queremos historias que nadie más se atreva a contar", defendió por su parte Juan Andrés García Ropero, 'Bropi'.

Asimismo, el director general de la compañía dejó una clara declaración de intenciones de Movistar Plus para esta temporada: una película de estreno española todas las semanas y dos series españolas al mes.

Calendario de estrenos y apuestas para 2026-2027

Alfonso Gómez Palacio, CEO y Juan Andrés García Ropero 'Bropi, director general de Movistar Plus en el Festival de Cine de San Sebastián

Durante este encuentro se avanzó además el catálogo de estrenos previsto para lo que queda de 2026 y para el próximo 2027 tanto en ficción como en cine y en proyectos de entretenimiento.

Últimos estrenos de ficción en 2026:

'El Castillo' (8 de octubre): La primera serie en llegar será la creada por Isabel Peña, coguionista de 'Que Dios nos perdone', 'As Bestas', 'Antidisturbios' y 'El ser querido'. Está basada en el libro de no ficción 'El Proxeneta', de Mabel Lozano. La ficción de seis episodios cuenta con un reparto encabezado por Raúl Arévalo ('Antidisturbios', 'Por cien millones', 'La isla mínima'), Valentina Vidal (que debuta en esta serie), Omar Ayuso ('Silencio', 'Élite') y Laia Marull ('Te doy mis ojos', 'La Mesías').

'Celeste' - Temporada 2 (Noviembre): La serie creada por Diego San José ('Su majestad', 'Yakarta') y protagonizada por Carmen Machi vuelve con su segunda temporada compuesta por seis episodios. La actriz se vuelve a meter en la piel de la inspectora Sara Santano, que retoma la inspección de un famoso futbolista que en su día consiguió evadir sus responsabilidades con el fisco. Junto a ella, el reparto se completa con Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Pol López ('Nos vemos en otra vida'), Antonio Durán 'Morris' ('Animal'), Aixa Villagrán ('Por cien millones'), Lucas Velasco ('El Internado: Las cumbres'), Cumelén Sanz ('Ladrones: La tiara de santa Águeda') y Carlos Lorenzo ('4 estrellas'), entre otros.

'Matar a un oso' (Diciembre): Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo vuelven a Movistar Plus+ tras ficciones como 'Crematorio' y 'La zona' y tras haber triunfado con 'Nos vemos en otra vida' en Disney+. Esta nueva ficción está protagonizada por Eduard Fernández ('Anatomía de un instante'), María Rodríguez Soto ('Casa en llamas'), Miki Esparbé ('Frontera'), Pol López ('Nos vemos en otra vida'), Nora Navas ('La última noche en Tremor) y Àlex Monner ('La ruta. Volumen 2: Ibiza').

Estrenos de ficción para 2027:

'Ardora': La serie dirigida por Jorge Coira ('Rapa') y creada por Pepe Coira ('La canción', 'Hierro') y Fran Araújo ('Anatomía de un instante', 'Hierro') y protagonizada por Javier Gutiérrez ('La agencia') y Carolina Yuste ('La canción'). El reparto lo completan Luis Zahera ('Animal'), Tamar Novas ('Clanes'), Elvira Mínguez ('Marbella'), Luisa Gavasa ('En fin'), Antonio Durán ‘Morris' ('Animal'), Blanca Martínez ('Mariliendre'), Sandro Ballesteros ('Pubertat'), Santi Cuquejo ('Poquita fe'), Julia Gómez ('Vivir sin permiso'), Xose Barato ('Rapa') o Camila Bossa ('Las hijas de la criada').

'Veredicto': La serie está basada en una idea de Carles Porta ('33 días', 'Crims') y creada por Eduard Sola ('Querer', 'Casa en flames'), Pol Cortecans ('Los sin nombre', 'Todos mienten') y Daniel González ('Citas Barcelona'). Carlos Marques-Marcet ('Polvo serán', 'La ruta') será el director de este nuevo thriller judicial protagonizado por Nagore Aranburu ('Querer', 'Los domingos'), Ernesto Alterio ('Su majestad', 'Todos los lados de la cama'), Alba Flores ('Punto Nemo', 'La casa de papel'), Omar Ayuso ('Élite', 'Mariliendre'), Secun de la Rosa ('Aída y vuelta'), Alfredo Castro ('Los mil días de Allende'), Marc Soler ('Celeste', 'La academia'), Júlia Mascort ('Yo no moriré de amor'), Cris Blanco ('El olivo') y Mamen Duch ('Ciudad de sombras').

'Todo lo necesario': La serie está creada por Marcel Barrena ('El 47') y Alberto Marini ('La Unidad'). La ficción inspirada en hechos reales se centra en los 267 días de cautiverio de los tres cooperantes de una ONG que opera en la frontera de Mali y Mauritania. Las tramas abordan las complejas negociaciones políticas, los dilemas, la tensión familiar, su lucha por sobrevivir y el trabajo de los servicios secretos. David Verdaguer ('El mal invisible', 'Siempre es invierno'), Enric Auquer ('Casa en llamas' y 'Ravalear') y Marina Salas ('La ruta', 'Yo, adicto') encabezan el reparto de 'Todo lo necesario' dando vida a los tres cooperantes secuestrados. El elenco lo completan actores de la talla de Mónica López ('Rapa'), Borja Espinosa ('También esto pasará'), Àlvar Triay ('El 47'), Abdelatif Hwidar ('Raqa'), Kaabil Sekali ('Nowhere'), Francesc Garrido ('La deuda'), Josean Bengoetxea ('Jone, a veces') y Tomás del Estal ('El cuco de cristal').

'Iruña 97': La serie parte de la idea original de Natxo López, creador de 'Perdida' y guionista de 'Entrevías'. La serie, ambientada en 1997, es un thriller lleno de acción que recrea la investigación criminal llevada a cabo por Amaia, una policía municipal interpretada por Clara Galle ('Olympo', 'Ni una más') y Julio, un inspector de Policía Nacional (Álvaro Cervantes, Premio Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Sorda') en plenas fiestas de San Fermín. El reparto lo completan Pablo Gómez-Pando ('Los años nuevos', 'La luz'), Karra Elejalde ('Segunda muerte', 'Ocho apellidos vascos'), María Pujalte ('Perdiendo el juicio', 'Los misterios de Laura'), Patxi Freytez ('Servir y proteger', 'El comisario'), Josu Iriarte ('La infiltrada'), Josean Bengoetxea ('Legado', 'Asuntos internos'), Itsaso Arana ('La frontera', 'Detective Touré'), Fernando Albizu ('Las abogadas'), Ainhoa Santamaría ('Señoras del hampa', Isabel'), Miriam Rubio ('Cochinas') y Paula Usero ('Las abogadas', 'Amar es para siempre'), entre otros.

'Se tiene que morir mucha gente' - Segunda temporada

'El Centro' - Segunda temporada

'El otro mundo' (El otro lado) - Segunda temporada

Tres nuevas series anunciadas en el Festival de Cine de San Sebastián:

'La náufraga' , creada, escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa , es una serie exclusiva Movistar Plus producida por Jaume Roures , Fernando León de Aranoa y Patricia de Muns . Protagonizada por Belén Cuesta .



, creada, escrita y dirigida por , es una serie exclusiva Movistar Plus producida por , y . Protagonizada por . Una ficción sobre la Barcelona del 91, que cuenta la preparación de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Una serie Original Movistar Plus en colaboración con Charlie Pisco Producciones y Kubik Films. Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor ('La vida breve'). Protagonizada por David Verdaguer , Paula Malia , Silvia Abril , Andreu Buenafuente , María León , Alex Brendemühl , Pau Durá y Jorge Usón .



y ('La vida breve'). Protagonizada por , , , , , , y . Los Moriarti ('Maspalomas', 'Marco', 'La trinchera infinita') se suman a Movistar Plus con una serie Original con el sello de Carles Porta. Protagonizada por Anna Castillo, Pol López y Eduard Fernández.

Nuevas películas

'Una visita familiar' , una película Original Movistar Plus producida por Mammut, Icónica Producciones y Bteam Prods, dirigida por Sandra Romero (‘Por donde pasa el silencio’, ‘Se tiene que morir mucha gente’).



, una película Original Movistar Plus producida por Mammut, Icónica Producciones y Bteam Prods, dirigida por Sandra Romero (‘Por donde pasa el silencio’, ‘Se tiene que morir mucha gente’). '250 metros', una película original Movistar Plus en colaboración con Ikiru Films y Basoilarraren, dirigida por Daniel Monzón y protagonizada por Luis Tosar. En la producción Edmon Roch, guion de Jorge Guerricaechevarría y Daniel Monzón.

Además, el próximo proyecto de Paco León.

Proyectos de no ficción:

La no ficción se ha convertido en uno de los territorios de mayor crecimiento para Movistar Plus gracias al éxito de títulos Originales como los recién estrenados 'Los mejores años de nuestra vida' o 'La más grande', y otros como 'Hasta que me quede sin voz' o 'Flores para Antonio'. "En Movistar Plus creemos que las mejores historias reales son aquellas que nos ayudan a entender quiénes somos. Por eso buscamos documentales con rigor, emoción y una mirada propia", ha señalado Bropi.

En los próximos meses llegarán nuevas producciones como 'El otro Chiquito', 'El gordo de Villamanín' y 'Call me Bibi'. Además, la plataforma trabaja en dos nuevos proyectos que contarán con la producción ejecutiva de J. A. Bayona.

El regreso de Ángel Martín en entretenimiento

El entretenimiento seguirá ocupando un lugar relevante en la oferta de la plataforma. La temporada número veinte de 'Ilustres Ignorantes' acaba de estrenarse en Movistar Plus. Un programa de la casa hecho por gente de la casa, que en esta edición va a pasar por distintos teatros y localidades. También cabe destacar el docureality Original Movistar Plus 'Las Berrocal', que se presentó la semana pasada con éxito en el FesTVal de Vitoria y que el día 15 estrenó su segunda temporada.

Entre las novedades, un especial Original Movistar Plus producido por Globomedia que supone el regreso de Ángel Martín a la televisión. Un evento exclusivo en formato stand up comedy que llegará a finales de año a la plataforma.