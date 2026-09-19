Entrevista a José Miguel Contreras, impulsor de La Séptima: Del reto de cerrar 50 fichajes al objetivo de audiencia y "sorpresa potente"

La Séptima encara la recta final antes de su desembarco en la TDT el próximo 5 de noviembre con una parrilla que todavía guarda importantes secretos. La nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras presentó a sus primeros nueve presentadores en el FesTVal 2026, en presencia de El Televisero, y avanzó una programación marcada por la actualidad, el directo, el análisis y el entretenimiento, aunque su máximo responsable nos deja claro en esta entrevista exclusiva, que el proyecto todavía no está cerrado.

En conversación con El Televisero durante el FesTVal, Contreras adelanta que La Séptima prepara "alguna sorpresa potente" y que su objetivo es reunir de aquí al lanzamiento a "40-50 rostros" del mundo audiovisual, tanto procedentes de la televisión tradicional como de las nuevas plataformas digitales. El impulsor de la nueva emisora también reivindica una forma diferente de abordar la actualidad: descarta los informativos tradicionales y apuesta por una televisión en directo que mantenga al espectador permanentemente al día y que pueda cambiar y renovarse "casi de un día para otro".

José Miguel Contreras también desgrana la filosofía con la que pretende diferenciar a La Séptima del resto de la oferta televisiva. El empresario defiende un canal con una línea editorial que define como progresista, pero desvinculada de cualquier partido político, y garantiza que quiere construir un espacio capaz de acercarse incluso a espectadores que no compartan esa visión. Además, pone cifras al objetivo inicial de la cadena y sitúa en el 2% de cuota de pantalla el umbral a partir del cual considera que el negocio estaría en marcha, mientras que deja abierta la puerta a que el proyecto tarde entre tres meses y un año en asentarse.

José Miguel Contreras, dais el pistoletazo de salida a esta edición del FesTVal con La Séptima, ¿cómo estás?

Estoy en una curiosa mezcla de emoción y de absoluta excitación. Estamos deseando ya empezar, porque el proceso ha sido de mucho tiempo, pero es la primera vez que nos encontramos juntos todos, porque hemos tenido conversaciones, pero es la primera vez que todo el equipo de presentadores ha estado junto. Se están empezando a establecer las primeras relaciones en un grupo que está obligado a convertirse en una familia, es como amigo por destino. Estamos obligados a ser amigos y a convivir. Tiene una parte también de excitación, casi como si fuera el primer día de curso, es una parte tan bonita, tan inocente, vital... unido a pensar en la trascendencia del proyecto que, lógicamente, inventar y crear una cadena nacional que acabe siendo un referente informativo de generaciones y de millones de personas, abruma un poco. Entonces, tiene esta curiosa mezcla que te decía de la emoción, de la trascendencia y, por otro lado, la excitación infantil de: "Qué bien me lo estoy pasando".

Llevas desarrollando este proyecto desde 2019, ¿cómo ha sido el proceso para llegar hasta aquí con La Séptima?

Yo en 2019 justo había salido del grupo Atresmedia y cuando empecé a montar otra vez una compañía y monté una productora, lo que más creía era que el mundo estaba cambiando y me di cuenta cuando volví a ser productor, que hacía más de 20 años que no lo era, no tenía nada que ver el mercado y me sentía casi ridículo yendo a vender un programa a televisiones que estaban en otro sitio. Y empecé a investigar y a analizar qué iniciativas había en el mundo. Entonces vi que este tipo de canales estaban empezando a salir y que cuando llegó la pandemia, en el 2020, fue el boom absoluto. Porque coincidía además con la llegada de las plataformas de streaming que se comieron gran parte del mercado de las televisiones tradicionales. Lo único que sobrevivió y creció frente a los Netflix, HBO, Disney, etc., han sido este tipo de canales, porque es lo que ellos no van a hacer. Netflix nunca va a poder hacer en cada país ventanas abiertas de información en directo. Ahora, una serie, una película, es difícil que compitas con ellos.

Entonces, me empecé a poner nervioso, que siempre me pasa en la profesión, que lo quería hacer ya. Y pensaba: "¿Pero cómo no ve nadie que ahora mismo lo que hay que hacer es esto?. Si esto es un chollo, el que lo haga ahora mismo se va a forrar y va a ser un súper éxito". Entonces empecé a crear el proyecto, a diseñarlo, a mirar internacionalmente todo lo que había, hacer estudios de costos, de cómo podría ser la programación, la realización, todo lo que ahora hemos aplicado.

Al final ha valido la pena todo el recorrido. Somos una empresa pequeña que controlamos muy bien. Digamos que ha quedado un sueño romántico, precioso, como hubiera soñado que fuera y queremos que el proyecto nunca pierda, ojalá, esto y que nunca nos convirtamos en aquello que hemos venido a cambiar. Y tenemos esa firme voluntad de cambiar lo que hay creando nuestro mundo, sabiendo que existen los otros, pero viendo que las cosas se pueden hacer de otra manera y soñando que salga bien.

Ya conocemos a muchos rostros que formarán parte de La Séptima, ¿habrá alguna sorpresa de aquí al 5 de noviembre en cuanto a nuevos colaboradores?

Estamos intentando incorporar otros muchos rostros, sobre todo de colaboradores de peso. Seguramente rostros de nuevos programas o rostros importantes vendrán más adelante, pero sí estamos apostando por alguna sorpresa potente y algunos rostros significativos y, sobre todo, un universo. Yo creo que la gente que estamos captando, que lo más emocionante es ver la cantidad de gente que ahora quiere venir y que no hace falta contarle y venderle ninguna película, quieren colaborar. Yo creo que de aquí al 5 de noviembre vamos a dar una foto increíble de 40-50 rostros del mundo audiovisual, tanto tradicional como de nuevas personalidades que vienen del mundo digital, que van a dar una fotografía realmente diferencial, absolutamente, sobre lo que es la televisión, sobre los seis canales tradicionales existentes.

¿Qué me puedes contar de la línea editorial que seguirá La Séptima?

Hay una cuestión evidente. Ahora mismo, en la televisión privada, no existe ningún canal de perfil y de punto de vista manifiestamente progresista. La cuestión es que aquí como siempre te clavan etiquetas, es confundir una visión progresista con una visión partidista. Lo que no tiene ningún sentido es hacer una visión partidista. Tenemos una licencia para 30 años. Posiblemente dentro de 30 años no exista ninguno de los partidos existentes y a lo mejor dentro de poco, incluso.

Nosotros entendemos que el progresismo es la defensa de un país que apueste por la igualdad de género, que apueste por la diversidad, por la pluralidad territorial, que apueste por entender un mundo que reivindique y luche por ser mejor, que dé oportunidades, que tenga una visión optimista y con capacidad de pelear los temas, que tenga una visión de modernidad, de que el mundo puede ser más divertido, conocer realidades de fuera, sea la cultura, sea el entretenimiento, sea la moda, me da igual que sea lo más fluido, lo más trascendente.

No pretendemos ser un canal dogmático, político de discurso. A mí me encantaría que sea un canal abierto a que incluso gente que no comulga con ideas progresistas le ayude a entenderlas y no se sienta agredido cuando lo vea. Esto me parece fundamental porque a mí, como espectador, me pasa. Yo tengo interés enorme en saber qué opina la derecha, no comulgo con esas ideas, pero tengo algunos programas detectados, que los veo porque quiero saber. Y hay otros que no puedo, porque desde el principio me están diciendo: "Tú no perteneces a este mundo, eres un tipo lamentable, repugnante y estás fuera de todo". Lo último que yo querría es que esto pasara con 'La Séptima'. Me encantaría que fuera un sitio donde gente que tenga esta visión de modernidad progresista lo pudiera ver, pero que también gente que no tiene esa idea dijera: "Oye, esta gente me lo cuenta y yo me río o me entretiene, ahora entiendo qué es lo que piensan", aunque no comulgue con esas ideas o no las siga.

Con un proyecto nuevo, ¿qué objetivo de audiencia te marcas?

Evidentemente, querría tener la máxima posible. ¿Cuál creo que puede tener? Con mi experiencia, normalmente la audiencia es la media aritmética entre lo que te temes y lo que deseas. Entonces, nosotros todo lo que sea estar por encima del 2%, ya tenemos el negocio en marcha y ya funciona. Si llegamos a un 3%, estamos que nos salimos y por encima del 3%, bueno, esto es fuegos artificiales, fiesta y estáis invitados el año que viene todos a lo que queráis. Yo creo que en esos entornos vamos a estar seguros. Lo que no sé es cuánto tardaremos, si vamos a tardar tres meses, seis meses o un año en asentarnos.

Todo proyecto de televisión, nace con la mayor ilusión y luego hay cosas que fallan, cosas que hay que retocar... También tiene la ventaja de que lo nuestro es muy fácil de retocar, es mucho más fácil un programa en directo que una serie, que has estado dos años preparándola y no funciona, te la comes. Sin embargo, en la televisión en directo es muy fácil ver qué cosas te funcionan, en cuáles alargas... Entonces, en ese sentido también vamos a ser muy dinámicos porque va a ser una tele que va permanentemente a renovarse casi de un día para otro. Y eso yo creo que al espectador también le tiene que gustar, dar la sensación de que todo se mueve.

¿Os habéis planteado incluir informativos o algún formato original de entretenimiento en La Séptima?

Informativos como tales, yo creo que ese es un concepto obsoleto de la televisión, es decir, sentarte a las nueve de la noche o a las tres de la tarde a que te cuenten qué ha pasado, hoy en día es ridículo, con las redes sociales, con el acceso a la información y sobre todo en un canal que estás todo el día contando lo que está pasando. Entonces sería un fracaso si nosotros necesitamos un informativo para decir qué pasa, con lo cual, en principio, no consideramos la existencia de un formato tradicional de informativo. Habrá actualizaciones de la información, puesta al día permanente, pero de una manera distinta que no con bloques cerrados, que yo creo que eso es más de la televisión tradicional obsoleta, a mi juicio.