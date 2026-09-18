'La Promesa', avance del próximo capítulo que RTVE emitirá el lunes 21 de septiembre: el engaño de Máximo y la confesión de Carlo

En el capítulo 910 de 'La Promesa', previsto para el lunes 21 de septiembre, Lorenzo le advierte a Ciro que tiene que aprender a seguir sus pasos y recomendaciones sin cuestionarlo todo. Tras ello, Ciro le deja claro que no es ninguna marioneta que pueda manejar a su antojo.

Máximo asegura a Ángela que pese a que no lleve sus apellidos debe llevar la joya de su familia en su boda y que por ello no es menos que sus otros hijos. Por su parte, Ángela le reconoce que se está replanteando muchas cosas. Después, Máximo le explica a Julio que hizo una gran interpretación ante Ángela consiguiendo que se creyera que la joya era de su familia.

Martina confiesa a Adriano que no sabe que conclusiones sacar de la conversación que tuvo con Jacobo y le cuenta que le propuso mantener la apariencia de estar prometidos aunque no terminen casándose para que ellos puedan seguir viéndose en secreto.

Pía trata de saber por qué Carlo dijo que se sentía culpable tras la bronca con Samuel y él le reconoce que María no es la única que ha obrado mal en su relación. Mientras, Curro le asegura a Pía que cree que está arrepentida de no acompañarle al altar en su boda.

Manuel y Julieta vuelven a tener un acercamiento después de que él no pare de piropearla diciéndole que es maravillosa y modesta.

Cristóbal y Ricardo avisan a Petra de que ha perdido la confianza que tenían todos en ella y que tanto le costó ganar y le hacen ver que hay gente que incluso cree que está usando su desempeño temporal como ama de llaves para presionarles a todos.

Resumen del capítulo 909 de 'La Promesa' emitido este viernes 18 de septiembre

En el capítulo 909 de 'La Promesa' que La 1 ha emitido este viernes, Pía evita que Carlo pegue a Samuel. El lacayo admite que no está enfadado con María sino consigo mismo. ¿Por qué? Ante la amenaza de Martina, Jacobo lanza una contraoferta totalmente inesperada que deja sin palabras a la muchacha. ¿De qué se trata?

Así mismo, Máximo sigue acercándose a Ángela y le regala una joya familiar para que la lleve el día de la boda: lo hace porque es su hija. Las reticencias de la muchacha empiezan a vencer, pero parece ser un plan orquestado por el duque.

Mientras tanto, Ciro acude a las clases por petición de Manuel, pero los testimonios de los alumnos no hacen mella en él, le parecen unos llorones.

Por su lado, las cocineras reciben el visto bueno de Lope al menú con la variante de servir bocaditos. Petra se opone a la cata del menú, ¡es un dispendio! Pero el ama de llaves cada día tiene menos amigos en palacio y se le pide que no opine. Leocadia le dice a Máximo que está cerca de convencer a Ángela; pero, finalmente, él cancela el trato: no la necesita.