Antonio García Ferreras no da crédito en La Sexta a lo que dice Ayuso del ático y pone voz a la pregunta que muchos piensan

Isabel Díaz Ayuso continúa en el centro de la polémica tras sus recientes declaraciones sobre el polémico ático adquirido a través de la Comunidad de Madrid, que continúa sin comprador. Antonio García Ferreras no ha dudado en sentenciar las últimas explicaciones de la presidenta madrileña desde 'Al Rojo Vivo', criticando su señalamiento a los medios y la falta de respuestas a las preguntas clave de esta transacción realizada con dinero público.

"El ático sin adjudicar, sigue a la venta... Si ustedes tienen 7 millones de euros pues a lo mejor pueden acceder. Se ha subastado pero nadie ha pujado", ha comenzado explicando el rostro de laSexta, recordando que si bien la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que el polémico inmueble se vendería para destinar los fondos a repoblar las zonas afectadas de la sierra por los incendios de este verano, la propiedad sigue sin comprador.

Ferreras sentencia el último pronunciamiento de Ayuso sobre el ático: "Hay un montón de preguntas por resolver"

Así, Ferreras ha remarcado como la tensión por este asunto está alcanzando nuevos picos según pasan los meses sin ninguna explicación oficial. "Y hoy hay un movimiento, la jueza le está diciendo a la fiscal 'pronunciate, hay materia penal o no hay materia penal'. Hay un montón de preguntas por resolver", ha destacado el conductor de 'Al rojo vivo', recordando que ni la presidenta ni su equipo han resuelto ninguna de las preguntas clave sobre esta compra.

Ferreras a Ayuso: "Quedan muchas preguntas por responder: ¿Quién dio la orden de comprar ese ático? Y Ayuso está enfadadísima [...] Y encima nos riñe" pic.twitter.com/lfm2eAOSiY — laSexta (@laSextaTV) September 18, 2026

"¿Quién dio la orden? Que para mí es la fundamental. ¿Quién dio la orden de comprar ese ático y por qué a través de planifica?", ha insistido entonces el periodista, haciendo referencia a cómo la compra de este inmueble se realizó a través de la empresa pública para supuestamente albergar las oficinas de Ayuso durante la reforma de su sede habitual.

Y el comunicador no ha dudado en echar por tierra la actitud de la líder del PP madrileño con la prensa. "Ayuso sigue enfadadísima, y le pide explicaciones al mundo mundial. No, las explicaciones las tiene que dar ella y su equipo, y ayer quedaron muchas preguntas por resolver y por responder", ha reiterado Ferreras mirando con gesto serio a la cámara. "¿Quién dio la orden?", ha vuelto a preguntar.

Ha sido entonces cuando el espacio de laSexta ha repasado la última tanda de quejas de la presidenta madrileña contra los medios que continúan preguntándole por esta polémica. "¿Preguntáis a los políticos de este país las cosas que me habéis llegado a preguntar? Como ya no hay novio ahora hay ático y cuando no haya ático será no sé qué, llevo así 7 años. Todos los días me hacéis preguntas que no le hacéis al resto de políticos", ha espetado Isabel Díaz Ayuso ante los micrófonos de la cadena.

"¡Es alucinante! Encima nos riñe", ha denunciado Ferreras con gesto sorprendido, sin dar crédito a la salida de tono de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que persiste en su silencio."¿Cómo que no ha sucedido? No ha sucedido porque el diario El País lo publica y se monta un lío monumental y encima dice que era para tapar lo de Ceuta, cuando lo de Ceuta aún no se había producido", ha sentenciado contestando a otra de las acusaciones de la política del PP.