Cambio de estrategia en RTVE: Lanza las nuevas temporadas de dos apuestas emblemáticas en el prime time de este domingo

RTVE ha decidido cambiar de estrategia en la programación de La 2 para el prime time de los domingos. Y es que durante las últimas semanas, la cadena pública había apostado por la ficción extranjera para su última noche de la semana. Sin embargo, desde este domingo vuelve a apostar por el entretenimiento con el regreso de dos programas emblemáticos.

Así, RTVE recupera el plan que había llevado a cabo con el prime time de los domingos en los últimos meses al apostar ese día por el entretenimiento con formatos como 'Al cielo con ella', 'Zero Dramas' y 'Me meto en un jardín'. Todo después de que en el último mes fuera la ficción la que ocupara ese hueco primero con el estreno de 'La amiga estupenda' y después con la emisión de 'El conde de Montecristo'.

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De esta forma, desde este domingo, La 2 estrenará las nuevas temporadas de 'Imprescindibles' y de 'Órbita Laika' para competir contra 'La película de la semana' en La 1, 'El secreto' en Antena 3, 'Cuarto Milenio' en Cuatro, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' en Telecinco y 'Salvados' en La Sexta.

La 17ª temporada de 'Imprescindibles'

Antonio, el bailarín, protagonista del regreso de 'Imprescindibles'

Para empezar, La 2 lanzará la 17ª temporada de 'Imprescindibles' a las 21:30 horas con 'Antonio, el bailarín de España', dirigido por Paco Ortiz y coproducido por RTVE, retrato de un artista imprescindible para entender la danza española y parte de la historia de España del siglo XX. Antonio Ruiz Soler triunfó en medio mundo como el grandísimo intérprete que era. Entre sus méritos hay que reconocerle que cambió la danza española para siempre, nos legó maravillosas coreografías, interpretó numerosas películas en Hollywood y España, fue impulsor de un Ballet Nacional que llegó a dirigir y se convirtió, quizás, en el mejor embajador de nuestro país durante una época convulsa.

En su vida hubo tiempo, incluso, para pasar por la cárcel, tener un Picasso en la piscina y ser un asiduo en fiestas de la aristocracia o la jet set marbellí. Una vida intensa y apasionada de un hombre singular, imprescindible para entender la danza española y un fiel reflejo de parte de la historia de España en el siglo XX.

'Imprescindibles' comienza su 17ª temporada y, este próximo otoño, dedicará algunas de sus emisiones a la escritora Almudena Grandes, cuando se cumplen cinco años de su muerte; y a los centenarios del cineasta Mariano Ozores, del actor Paco Rabal y de la fotógrafa y etnógrafa Piedad Isla.

El regreso de 'Órbita Laika'

Y justo después, a las 22:30 horas La 2 recuperará 'Órbita Laika'. Cabe recordar que la undécima temporada del programa presentado por Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure paralizó sus emisiones en el mes de junio para evitar competir con el Mundial. Con ello, el histórico programa sobre divulgación científica cambiará la noche de los jueves por la de los domingos con las nuevas entregas.

La próxima entrega de 'Órbita Laika' se adentra en la adolescencia, esa etapa vital donde se busca un sitio en el mundo mientras todo parece ir demasiado rápido. Durante estos años, el cuerpo entra en una fase de crecimiento acelerado. Necesitamos más energía, más descanso y, aunque no siempre lo parezca, más equilibrio. El cerebro se reorganiza, elimina conexiones y refuerza otras en un proceso que define cómo pensamos, cómo sentimos y cómo tomamos decisiones. Por eso hay momentos en los que las emociones van por delante y la razón llega tarde.

Así queda la programación de La 2 de TVE este domingo 20 de septiembre: