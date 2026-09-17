'La Mesa' cae al unidígito ante una audiencia más fiel con las 'Tentaciones' y 'La Revuelta' vive una noche negra con sorpasso de 'Horizonte'

'La Mesa' de Cristina Pardo sigue desinflándose en la noche del miércoles en Antena 3. Este 16 de septiembre, en su tercera entrega de la temporada, recibió al periodista José Antonio Zarzalejos, experto en Casa Real, para analizar la próxima visita de los Reyes a Ceuta y contó, además, con el regreso del mítico Luis Herrero a la cadena tres décadas después; con Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales; y el escritor Lorenzo Silva.

Pues bien, el programa, que también prestó atención a las tormentas torrenciales y a sus incidencias en la Comunidad Valenciana y Cataluña, descendió por primera vez de la barrera del doble dígito con un 9,6% de cuota de pantalla y apenas sosteniendo el medio millón de telespectadores; en parte, por su tardío horario. Así, se confirma la tendencia negativa en la evolución del formato, con una sostenida pérdida en competitividad y seguimiento emisión tras emisión:

Programa 1 - 13,1% y 742.000 espectadores

Programa 2 - 11,1% y 600.000 espectadores

Programa 3 - 9,6% y 506.000 espectadores

Frente a esta notable bajada de rendimiento, el crecimiento de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco. El reality de parejas, líder absoluto, ha arrancado su positiva progresión y, en su cuarto episodio, registró un destacado 14% de share, con más de 800 mil seguidores de media a pesar de su horario igualmente intempestivo. Supone un máximo en lo que llevamos de undécima edición y un incremento de casi un punto respecto al miércoles anterior y de +1,7 sobre el resultado del lunes 14.

Capítulo 1 - 10,8% y 651.000 espectadores

Capítulo 2 - 13,1% y 816.000 espectadores

Capítulo 3 - 12,3% y 747.000 espectadores

Capítulo 4 - 14% y 822.000 espectadores (máximo)

Por su parte, el segundo programa de 'El Túnel', el concurso en horario estelar de La 1 con Jesús Vázquez como presentador, perdió fuelle con respecto al estreno de la pasada semana. Con un 10% de cuota y 667.000 espectadores congregados, fue segunda opción de la noche, pero acusando un notable retroceso de 2,2 puntos en share y de casi 200 mil seguidores.

Entrega 1 - 12,2% y 949.000 espectadores

Entrega 2 - 10% y 667.000 espectadores

En lo que respecta a la batalla entre Cuatro y La Sexta, cabe resaltarse que 'Cara al show' con Marc Giró se dejó ocho décimas sobre el ya tímido 4,8% de share que firmó el miércoles anterior con el inicio de su segunda temporada en el canal de Atresmedia. Con un pobre 4% (282.000), fue superado con creces por el Blockbuster de la cadena de Mediaset, que alcanzó un 7,6% y 488.000 televidentes.

Antes, en la franja del 'access al prime time', las audiencias estuvieron muy repartidas y dejaron titulares llamativos, como el singular sorpasso de 'Horizonte' a 'La Revuelta', que se situó como cuarta opción del público. El espacio de David Broncano registró un unidígito por segunda jornada consecutiva (9,7% y 1.101.000) en La 1 de RTVE y fue sobrepasado por todos sus rivales principales.

'El Hormiguero' mantuvo el liderato con un 12,1% y casi 1,4 millones de espectadores; 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter se alzó con la segunda plaza con un 10,2% y 1,2 millones (segundo mejor resultado de la presente temporada); y 'First Dates' también se impuso a 'La Revuelta' desde Telecinco -eso sí, por la mínima- con un 9,8% y más de 1,1 millones.