Ni 'Horizonte' ni 'En boca de todos': El programa de Cuatro que dio la campanada en audiencias con un extraordinario récord en 8 años

Casi cinco años después de su última emisión, 'En el punto de mira' ha regresado a la programación de Cuatro por todo lo alto con su novena temporada. El espacio, producido por Unicorn Content, la compañía presidida por Ana Rosa Quintana, ha vuelto renovado y con Boro Barber como nuevo y único presentador para posicionarse así como programa de autor.

Pues bien, el primer episodio versó sobre una exhaustiva y polémica investigación acerca del absentismo laboral injustificado de los funcionarios en diferentes administraciones públicas y cómo esta ausencia irregular dificulta la atención a los ciudadanos mientras se enfrentan a demoras y problemas para conseguir cita previa.

Una investigación que obtuvo el respaldo de la audiencia con un espectacular 10,8% de cuota de pantalla y más de 800 mil telespectadores de media. Fue la oferta líder de la noche entre el público masculino con un gran 13,6% de share y se trató de todo un récord para 'En el punto de mira' en el inicio de su nueva etapa.

Si bien, hablamos de la mayor cuota para el formato de reportajes desde marzo de 2018 y entra dentro de las poquísimas emisiones que han rebasado el doble dígito. Asistimos así a una acogida extraordinaria que se produce -por arrojar contexto- en el mejor momento de Cuatro en lo que a audiencias se refiere.

En la lucha con su competencia más directa, 'El Taquillazo' de La Sexta, ganó por goleada con hasta seis puntos de ventaja. El contenedor cinematográfico del canal de Atresmedia se conformó con un escueto 4,3% y 306.000 fieles. Además, con su excepcional potencia de arranque, 'En el punto de mira' se acercó a colosos como 'La isla de las tentaciones' en Telecinco (12,3%) y 'Masterchef Celebrity Legends' en La 1 de RTVE (12,3%).

ENORME el inicio de la nueva temporada de #ElPuntoDeMira en @cuatro con un 10.8% de cuota, 807.000 y 2.192.000 espectadores únicos



🎯 Líder entre el público masculino con un 13.6%



🎯 +40.7% de plusvalías con la gran cuota de #Cuatro (7.7%)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/I2zRQs5Adi — Dos30' (@Dos30TV) September 15, 2026

El excelente rendimiento del programa capitaneado por Boro Barber propició que Cuatro anotará un destacado 7,7% en el cómputo global de la jornada, quedándose a tan solo seis décimas de Telecinco (8,3%). Las distancias entre ambas cadenas de Mediaset España se están estrechado mucho en el comienzo de curso y apenas hay un punto de diferencia en el acumulado mensual provisional de septiembre.

Con todo, fue, sin duda, el producto que dio la campanada verdaderamente en la parrilla de Cuatro este lunes 14 de septiembre. No hay que pasar por alto el nuevo 'datazo' de 'En boca de todos' con Nacho Abad (11,8%) y el buen promedio de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter (9,2%) una vez más. Sin embargo, a estas métricas ya estamos acostumbrados en las últimas semanas y, por tanto, no son tan noticiables.

Eso sí, en el caso de 'En boca de todos' hay que resaltar que ese 11,8% se convirtió en la tercera mejor cuota histórica del formato producido por Mandarina; superando a 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras, su máximo adversario, en hasta 5,4 puntos.